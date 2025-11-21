Affari Tuoi, Vanessa fa un disastro e torna a casa a mani vuote. I social si infiammano: "Assurdo" Partita disastrosa per la pacchista della Valle d'Aosta ma sui social non si fermano le polemiche per lo slittamento della puntata: cosa è successo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

A giocare nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 21 novembre 2025, iniziata con un’ora di ritardo a causa del match di Coppa Davis di Flavio Cobolli, tra una vera e propria rivolta social dei fan del gioco dei pacchi, è Vanessa, pacchista della Valle d’Aosta. Ha 28 anni, è impiegata, fidanzata con un carabiniere e figlia di un carabiniere. Gioca con accanto a lei la mamma, Lucia, nata a Torre Annunziata, lo stesso paese campano di Stefano De Martino, che ha l’occasione così, di mandare un saluto "a tutti i compaesani". Il pacco di partenza della concorrente è il numero 17.

Affari Tuoi: cosa è successo venerdì 21 novembre 2025

Al primo giro di tiri, Vanessa non riesce purtroppo a scovare Gennarino, il cui Jackpot vale stasera 5000 euro. Purtroppo trova invece subito i 300000 euro. La prima offerta del Dottore ammonta a 22mila euro, ma la pacchista valdostana decide di rifiutare e andare avanti. Nel giro successivo, escono i 100000 euro. E ancora, alla seconda chiamata, il Dottore torna ad offrire 22000 euro. Ma Vanessa dice: "Vorrei giocarmela ancora un po'" e rifiuta l’offerta. Purtroppo subito dopo la pacchista trova i 200mila euro, quindi il podio è ormai andato tutto in fumo, ma ci sono ancora in gioco i 75000 euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Purtroppo nel successivo giro di tiri escono pure quelli e il Dottore ha gioco facile a far crollare l’offerta a 5000 euro. Vanessa rifiuta e va avanti, ma la partita non è fortunata e, poco dopo l’unico pacco rosso rimasto in gara è quello da 50000 euro. L’ultima mossa del Dottore è l’offerta di in Cambio. Vanessa spiega che, oltre al suo pacco 17 c’è un numero a cui è molto legata, l’8, perché a 8 anni ha scoperto di avere il diabete, lo stesso mese la nonna si è ammalata e se ne è andata, ma sono anche 8 anni che sta con il suo fidanzato che sta per sposare. Quindi decide di andarsi a prendere proprio quel pacco, nel 17 che ha lasciato però, purtroppo, c’erano proprio i 50000 euro.

Non c’è altra soluzione che andare alla Regione Fortunata. Vanessa e mamma Lucia puntano sulla Toscana. Purtroppo, la Regione Fortunata è l’Umbria e Vanessa e mamma Lucia devono tornare a casa a mani vuote.

Le reazioni social

Sui social intanto, continuano le polemiche, non tanto per la partita di Vanessa, quanto per la scelta di mandare comunque in onda Affari Tuoi nonostante l’allungamento della coppa Davis. "Assurdo far partire Affari Tuoi alle 21.37" scrive un utente, e ancora: "La prima serata inizia alle 22.30 per questa puntata di mer*a?!", "Potevano evitare stasera Affari Tuoi, assurdo iniziare un programma di prima serata alle 22.30!

Potrebbe interessarti anche