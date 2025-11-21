Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Affari Tuoi, Vanessa fa un disastro e torna a casa a mani vuote. I social si infiammano: "Assurdo"

Partita disastrosa per la pacchista della Valle d'Aosta ma sui social non si fermano le polemiche per lo slittamento della puntata: cosa è successo

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

A giocare nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 21 novembre 2025, iniziata con un’ora di ritardo a causa del match di Coppa Davis di Flavio Cobolli, tra una vera e propria rivolta social dei fan del gioco dei pacchi, è Vanessa, pacchista della Valle d’Aosta. Ha 28 anni, è impiegata, fidanzata con un carabiniere e figlia di un carabiniere. Gioca con accanto a lei la mamma, Lucia, nata a Torre Annunziata, lo stesso paese campano di Stefano De Martino, che ha l’occasione così, di mandare un saluto "a tutti i compaesani". Il pacco di partenza della concorrente è il numero 17.

Affari Tuoi: cosa è successo venerdì 21 novembre 2025

Al primo giro di tiri, Vanessa non riesce purtroppo a scovare Gennarino, il cui Jackpot vale stasera 5000 euro. Purtroppo trova invece subito i 300000 euro. La prima offerta del Dottore ammonta a 22mila euro, ma la pacchista valdostana decide di rifiutare e andare avanti. Nel giro successivo, escono i 100000 euro. E ancora, alla seconda chiamata, il Dottore torna ad offrire 22000 euro. Ma Vanessa dice: "Vorrei giocarmela ancora un po'" e rifiuta l’offerta. Purtroppo subito dopo la pacchista trova i 200mila euro, quindi il podio è ormai andato tutto in fumo, ma ci sono ancora in gioco i 75000 euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Purtroppo nel successivo giro di tiri escono pure quelli e il Dottore ha gioco facile a far crollare l’offerta a 5000 euro. Vanessa rifiuta e va avanti, ma la partita non è fortunata e, poco dopo l’unico pacco rosso rimasto in gara è quello da 50000 euro. L’ultima mossa del Dottore è l’offerta di in Cambio. Vanessa spiega che, oltre al suo pacco 17 c’è un numero a cui è molto legata, l’8, perché a 8 anni ha scoperto di avere il diabete, lo stesso mese la nonna si è ammalata e se ne è andata, ma sono anche 8 anni che sta con il suo fidanzato che sta per sposare. Quindi decide di andarsi a prendere proprio quel pacco, nel 17 che ha lasciato però, purtroppo, c’erano proprio i 50000 euro.

Non c’è altra soluzione che andare alla Regione Fortunata. Vanessa e mamma Lucia puntano sulla Toscana. Purtroppo, la Regione Fortunata è l’Umbria e Vanessa e mamma Lucia devono tornare a casa a mani vuote.

Le reazioni social

Sui social intanto, continuano le polemiche, non tanto per la partita di Vanessa, quanto per la scelta di mandare comunque in onda Affari Tuoi nonostante l’allungamento della coppa Davis. "Assurdo far partire Affari Tuoi alle 21.37" scrive un utente, e ancora: "La prima serata inizia alle 22.30 per questa puntata di mer*a?!", "Potevano evitare stasera Affari Tuoi, assurdo iniziare un programma di prima serata alle 22.30!

Potrebbe interessarti anche

Affari Tuoi 10 ottobre 2025 cosa successo

Affari Tuoi, Beatrice dalla partenza record al disastro. La protesta del web: "Meglio da soli"

Partenza incredibile e tonfo finale per Beatrice concorrente della valle d'Aosta al ...
affari tuoi puntata 31 ottobre 2025

Affari Tuoi, Claudia si perde in un vortice di cambi e si salva in extremis. E De Martino festeggia Halloween con Gennarino

Si salva in corner dalla disfatta Claudia Proietti, concorrente del Lazio che gioca ...
Affari Tuoi, De Martino commosso dalla storia di Asia. Poi Gennarino evita il disastro

Affari Tuoi, De Martino commosso dalla storia di Asia. Poi Gennarino evita il disastro

La concorrente della Liguria si salva solo grazie a Gennarino: cosa è successo nella...
affari tuoi 12 settembre 2025 cosa successo

Affari Tuoi, Mattia dal disastro al trionfo: vince una somma da capogiro grazie a Gennarino e il web impazzisce

Partita disastrosa per il pacchista della Val d'Aosta che ribalta tutto all'ultimo s...
Affari Tuoi, Giorgia l'indecisa cambia pacco 4 volte: puntata surreale, De Martino scioccato

Affari Tuoi, Giorgia l'indecisa cambia pacco 4 volte: puntata surreale, De Martino scioccato

Dopo ben tre cambi e una partita da montagne russe, la concorrente riesce a evitare ...
affari tuoi 22 settembre

Affari Tuoi, Beatrice crolla sul più bello: regalati 300mila euro al Dottore. La reazione di Stefano De Martino

La concorrente della Liguria cede all'ultima tentazione del Dottore e se ne pente am...
Affari tuoi, disastro per Francesca e incidente in diretta per Herbert Ballerina: cosa è successo

Affari tuoi, disastro per Francesca e incidente in diretta per Herbert Ballerina: cosa è successo

Nella puntata del 15 ottobre, la partita di Francesca si rivela disastrosa: perde tu...
affari tuoi puntata 8 ottobre 2025

Affari Tuoi: Claudia tiene duro, frega il Dottore e conquista una cifra da capogiro. Ironia social: "Bancarotta"

Colpo grosso della pacchista della Puglia che non sbaglia niente nella puntata di me...
affari tuoi puntata 16 settembre 2025

Affari Tuoi, Sofia travolta dal Dottore e De Martino chiude la puntata in ginocchio: “Il Veggente aveva ragione”

La concorrente della Toscana fa tutto bene fino all'ultimo pacco, quando Sofia si fa...

Salugea

Collagene idrolizzato

Come sostenere l'elasticità della pelle

LEGGI

Personaggi

malena la pugliese

Malena
Ciro Solimeno

Ciro Solimeno
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo
Penelope Maria Massa

Penelope Maria Massa

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963