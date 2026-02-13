Affari Tuoi, la diretta fa flop sul web tra sbadigli e polemiche: “Edizione straordinaria di Striscia" La puntata speciale di Affari tuoi in onda venerdì 13 febbraio infiamma il web. "Nella buona e nella cattiva sorte" scatena le reazioni degli utenti

La tanto attesa puntata speciale di Affari tuoi, dedicata agli innamorati, è cominciata con tanto divertimento e ospiti d’eccezione ad impreziosire il popolare quiz show dei pacchi. Ci sono Marco e Giulia, futuri sposi, che oltre a sfidare il Dottore nel classico format della puntata, si trovano circondati dai parenti (al posto dei pacchisti) e gareggiano con tante novità. Nonostante le premesse, la diretta dello show non ha ottenuto grande successo sul web, dove gli utenti si sono scatenati con i commenti al veleno.

Affari tuoi, la puntata speciale infiamma il web

Pronti via, Stefano De Martino apre le danze della puntata speciale "Nella buona e nella cattiva sorte" accogliendo in studio i tanti ospiti e il solito Herbert Ballerina. Arriva presto anche Martina Miliddi, che si esibisce con uno stacchetto vestita da sposa, in onore di Giulia e Marco. Tutto perfetto, almeno così sembra, perché sul web, non tutti sono proprio d’accordo, infatti, arriva subito la pioggia di critiche: "Dopo La Ruota Della Fortuna ho fatto partire dall’inizio Affari Tuoi. Mi sono annoiato mortalmente dopo circa trenta secondi", "Nella Buona e Nella Cattiva sorte non mi piace, è il remake dello speciale Lotteria di Capodanno. Pensavo più frizzante. Peccato", "Sto recuperando una puntata del Gialappa Show su Sky Go". Qualcun altro si scaglia contro lo stile della puntata, che per molti momenti, si è dedicata alla storia d’amore tra i due concorrenti con lettere e racconti del loro passato: "Ci ho provato, ma questa versione mix tra c’è posta per te e non so che non fa per me, noia noia noia". "Troppo snaturato così il programma", "Dobbiamo sentire tutta la storia di questi due?".

Affari tuoi, le polemiche web sulla puntata speciale: i sospetti

Le frecciatine degli utenti del web proseguono e c’è chi è sospettoso sull’andamento della gara, che ha visto saltar fuori gran parte dei pacchi blu a inizio puntata. E qualcuno addirittura tira in ballo Striscia la Notizia, risvegliando i ricordi dei molti servizi polemici compiuti dal Tg satirico di Antonio Ricci sullo show dei pacchi: "Possibile che proprio stasera non capiti mai una cifra alta rossa? e tutti i blu all’inizio?", "Fuori tutti i pacchi blu la sorte è davvero così buona oggi", "domani mattina faranno un’edizione straordinaria di striscia, una fila di pacchi blu così non si vedeva da mesi". Le tante polemiche scaturite, restano oggettivamente infondate, visto che anche questa sera, come in ogni puntata dello show, c’è la presenza fissa del notaio, figura al di sopra delle parti, che garantisce lo svolgimento regolare del quiz. L’idea del format diverso, in ogni caso, sta facendo parlare di se e non tutti i telespettatori stanno criticando, infatti, c’è chi apprezza e commenta positivamente: "Buona fortuna agli sposi e auguri", "Stasera Stefano e tutti insieme al top, complimenti".

