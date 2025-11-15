Affari Tuoi, De Martino commosso dalla storia di Asia: Gennarino evita il disastro La concorrente della Liguria si salva solo grazie a Gennarino: cosa è successo nella puntata del 15 novembre del game show di Rai Uno

Per fortuna c’è Gennarino! Deve ringraziare l’iconico cagnolino di Affari Tuoi la concorrente che ha giocato nella puntata di sabato 15 novembre 2025.

A giocare al centro studio nel game show dell’access prime time di Rai Uno guidato da Stefano De Martino è la pacchista della Liguria, Asia, da Cambi di Lavagna, organizzatrice di eventi e studentessa di economia, ha un fratello e una sorella e gioca con accanto a sé il papà Andrea che lavora in un’azienda ortofrutticola. La serata parte bene, con la concorrente di Lavagna che trova il Jackpot Gennarino, che vale 7000 euro.

Affari Tuoi, sabato 15 novembre: cosa è successo

L’inizio niente male spinge il Dottore a offrire 30000 euro. La concorrente però, non ci pensa su due volte, trita l’assegno e va avanti. Subito dopo, purtroppo, escono i 300000 euro, Rimangono però ancora in gioco i 100000 e i 200000 euro, che però escono poco dopo. Asia però dice con il sorriso: "Tanto, io ho già i 7000 euro!"

La telefonata successiva del dottore è l’offerta di un cambio: Asia lascia il pacco numero 4 per il pacco numero 7. Però Asia sceglie di non aprire subito il pacco che ha lasciato e Stefano De Martino non è d’accordo: "Lo devi scoprire subito, il manuale parla chiaro". E quando si decide ad aprirlo scopre però, che ha fatto la scelta giusta perchè nel pacco ci sono solo 50 euro.

Subito dopo purtroppo Asia trova anche i 100000 euro, i pacchi rossi rimasti sono solo 10000, 15000 e 20000 euro. L’offerta del Dottore, per arrivare alla fine, quindi è di soli 5000 euro. Stefano De Martino dice di conoscere la storia di padre (che aveva un negozio suo, chiuso) e figlia e quindi ci tiene a farli andare via con qualcosa di più. I due rifiutano l’offerta. E’ rimasto solo un pacco rosso da 15000 euro, ma purtroppo esce subito dopo.

Si va quindi alla Regione Fortunata, Asia sceglie il Lazio, per 100000 euro, ma non è la scelta giusta. Per 50000 euro, Asia sceglie invece la sua regione, ovvero, la Liguria. Ma purtroppo, la Regione Fortunata è la Lombardia, quindi Asia e il papà Andrea tornano a casa con i 7000 euro del jackpot Gennarino.

