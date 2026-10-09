Affari Tuoi, Gordana crolla in lacrime per i figli. Antonella Clerici super ospite (con gaffe) Gordana si commuove ad Affari Tuoi pensando ai figli, mentre Antonella Clerici conquista lo studio con una gaffe. Ecco cosa è successo.

Ilaria Losapio Giornalista e content editor Giornalista pubblicista, curo social e contenuti su intrattenimento, lifestyle e cultura pop. Scrittura e informazione sono la mia passione.

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Una partita tra colpi di scena, offerte rifiutate e un finale che tiene con il fiato sospeso. Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 9 ottobre, protagonista è Gordana, responsabile marketing di Valvasone, in provincia di Pordenone, arrivata in studio con una partita tutta da giocare e una famiglia a cui pensare.

Madre di due figli, pesca il pacco numero 20 e si prepara ad affrontare il Dottore. A regalarle il primo sorriso della serata è Herbert, che inaugura la puntata con una battuta dedicata proprio al suo lavoro: "Il marketing serve a farci comprare cose che non ci servono con i soldi che ci servivano". Risate in studio, ma per Gordana comincia subito la sfida.

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Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 9 ottobre

L’avvio non è dei più fortunati. Nel primo pacco aperto ci sono 30mila euro, seguiti dai 75mila del secondo. Gordana riesce però a recuperare un po’ di fiducia quando trova il pacco con zero euro. La situazione precipita poco dopo: tra i pacchi eliminati ci sono anche i 200mila euro, una perdita pesante che cambia gli equilibri della partita.

Il Dottore si fa avanti con la prima proposta della serata: 28mila euro. Gordana, però, non ci pensa troppo e rifiuta, decisa a proseguire. La partita si arricchisce intanto di un’ospite speciale: in studio arriva Antonella Clerici, pronta a presentare la nuova edizione di The Voice Senior, al via proprio venerdì 9 ottobre. La conduttrice affianca Stefano De Martino per i tre tiri successivi e sembra portare una ventata di fortuna.

La gaffe di Antonella Clerici, le lacrime e il cambio pacco

I pacchi aperti sono quelli della ballerina Martina, dei 50mila euro e dei 50 euro. Proprio durante quest’ultimo giro, Stefano e Antonella sbirciano all’interno del pacco prima di mostrarlo al pubblico. L’espressione soddisfatta della conduttrice, però, la tradisce. "Non sono mai stata capace a mentire!", ammette tra le risate di De Martino.

Per Gordana arriva anche un momento di forte emozione, quando in studio viene mostrata la fotografia dei suoi due figli. La concorrente non riesce a trattenere le lacrime, ricordando a tutti quanto la posta in gioco sia importante per lei.

Poi arriva il momento del cambio: Gordana lascia il pacco numero 20 e sceglie il 19. La decisione si rivela subito positiva, perché nel pacco abbandonato ci sono appena 5 euro. Il Dottore torna alla carica con un’offerta da 18mila euro, che la concorrente rifiuta. Stessa sorte per la successiva proposta da 20mila euro.

Il finale al cardiopalma: Gordana porta a casa 20mila euro

La partita entra nella fase decisiva con 200 euro, il Pacco Nero, il contropacco, 20mila euro e 300mila euro ancora in gioco. Il Dottore propone un nuovo cambio e Gordana accetta, scegliendo il pacco numero 17. Al suo interno c’è il Pacco Nero, che nasconde ben 30mila euro. Poco dopo, la concorrente festeggia anche l’apertura del pacco da 200 euro.

La nuova offerta è di 35mila euro. Gordana esita: sul tabellone sono rimasti 20mila euro, 300mila euro e il contropacco. Alla fine decide di rifiutare, ma la scelta sembra presentarle subito il conto: apre infatti il pacco contenente i 300mila euro e per un momento teme di aver compromesso la partita.

Il Dottore tenta un’ultima volta di convincerla, proponendole un altro cambio. Questa volta Gordana non cede e resta fedele al suo pacco. Una decisione che si rivela vincente: al suo interno ci sono 20mila euro. Non i 300mila sognati, né i 35mila appena rifiutati, ma una somma importante con cui tornare a casa e festeggiare insieme alla famiglia.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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