Affari Tuoi, il becchino in studio, il funerale al Dottore e il ‘vaffa’ a De Martino: “La puntata più bella di sempre” (con maxi-vincita) Affari Tuoi, puntata del 18 settembre 2026: Pasquale conquista il pubblico con una partita esilarante e porta a casa 200mila euro.

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Una partita cominciata con una battuta sul mestiere del concorrente, proseguita tra "vaffa" in diretta, profezie azzeccate, danze scatenate e un Dottore preso bonariamente in giro fino all’ultimo col suo funerale. E terminata con un’esplosione di gioia da 200mila euro. La puntata di Affari Tuoi di venerdì 18 settembre ha avuto praticamente tutto: tensione, fortuna, coraggio e soprattutto una quantità di risate decisamente fuori scala.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 18 settembre 2026

A giocare è Pasquale, 38 anni, dal Molise, precisamente dalla provincia di Campobasso, a Santa Croce di Magliano. Pesca il pacco numero 8 e già dai primissimi minuti si capisce che quella non sarà una partita come le altre.

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Stefano De Martino, infatti, parte subito dal soprannome del concorrente: "Becchino. Ti chiamano proprio così". Pasquale precisa: "Anche ueué". Poi chiarisce il motivo di quel soprannome: "Ho una impresa funebre, una casa funeraria". Il conduttore coglie immediatamente la possibilità di scherzare, ma senza dimenticare la delicatezza del lavoro:

"Noi scherziamo per esorcizzare. Prima di continuare a scherzare su questa cosa, ma noi salutiamo tutti i tuoi colleghi perché è un lavoro che richiede tatto, arrivano in un momento delicato. Qualcuno dovrà pur farlo"

Pasquale è accompagnato dalla figlia Maria, una dei suoi quattro figli, e poco dopo arriva un’altra informazione che sembra scritta apposta per alimentare la gag: "Mia moglie non è potuta venire, c’è un morto in corso alla casa funeraria". Insomma, la puntata prende immediatamente una piega surreale. De Martino diventa un fiume in piena di freddure, arrivando persino a scherzare sulla macchina eventualmente vinta: "nel tuo caso te la forniamo station-wagon". E poi l’augurio più sincero, ma inevitabilmente comico: "Spero di non aver mai bisogno di te".

I primi due tiri sembrano promettere bene: arrivano 100 euro e il pacco Ballerina. Ma al terzo arriva il primo colpo di scena: escono i 75mila euro. Pasquale reagisce d’istinto con un sonoro "Vaffa". De Martino lo sente e scoppia a ridere a crepapelle. Con lui ridono Herbert e Martina Miliddi. Lo studio viene travolto dall’ilarità e, dopo qualche istante, Pasquale prova a metterci una pezza: "E vabbé e scappato". La partita ormai è ufficialmente entrata nella modalità show. "Dai che voglio sentire le campane", dice De Martino. Ma Herbert non si lascia sfuggire l’occasione e rilancia: "No le campane no", con un evidente riferimento alle campane a morto che, visto il mestiere di Pasquale, assumono un significato decisamente particolare. Altra risata generale. Poi arriva una scelta importante. Il Dottore propone il cambio e Pasquale decide di lasciare il numero 8: "Stu otto non mi piace". Lo cambia con il 13. Una scelta che si rivelerà azzeccatissima, perché nel pacco pescato a inizio puntata c’era soltanto 1 euro.

La gioia dura però pochissimo. Subito dopo Pasquale pesca il pacco da 300mila euro e il suo volto cambia completamente. Il concorrente si incupisce e, poco dopo, respinge con decisione l’offerta da 19mila euro del Dottore. A quel punto torna protagonista il tema funerario. Pasquale e De Martino confezionano per il Dottore un vero e proprio "pacchetto completo":

"Con quella cifra al Dottore possiamo dare carrozza, cavalli, pure una bella bara, importante"

E si continua così, tra suspense e battute. Pasquale pesca il pacco Tommasino, poi il contropacco e infine il pacco con lo zero. A quel punto parte una danza irruenta: prima con Martina, poi con Herbert. Lo studio esplode e il pubblico comincia a invocare il suo nome. La cosa ancora più divertente è che poco prima De Martino si era lanciato proprio in una profezia riguardante quei tre pacchi. Una previsione che, a posteriori, sembra quasi scritta a tavolino. Il Dottore prova nuovamente a tentarlo con 25mila euro, ma Pasquale rifiuta ancora. E, ormai completamente calato nella parte, aggiunge un nuovo optional al suo immaginario pacchetto funerario per il Dottore: l’elicottero che lancia i fiori sul corteo. De Martino non si tira indietro: "Quali fiori? Dipende dalla stagione in cui si spegne il Dottore, dalla stagionalità". Il conduttore è ormai perfettamente a suo agio nella piega surreale presa dalla partita e si muove da vero mattatore, mentre Pasquale risponde colpo su colpo.

Con sei pacchi ancora in gioco arriva un altro blu. Pasquale, convinto per un attimo di aver pescato un rosso pesante a causa di De Martino, gli dedica un nuovo, inevitabile "vaffa". Risultato? Seconda standing ovation dello studio. Il pubblico è ormai completamente dalla parte del concorrente molisano, che si lascia trascinare sempre più nello show. Tanto che, a un certo punto, risponde direttamente lui al telefono al Dottore. "La faccio parlare direttamente col titolare", ride De Martino. Ma il Dottore, appena sente la voce di Pasquale, riattacca. Risate generali.

Con cinque pacchi rimasti, la situazione è decisamente interessante: quattro rossi, tra cui 200mila e 100mila euro, e un solo blu. Il Dottore mette sul piatto appena 35mila euro e Pasquale sbotta: "Dottò e metti una cosa di più, e la miseria". Si arriva così allo showdown finale. Restano soltanto due pacchi: 200mila euro e 75 euro. Il Dottore questa volta fa sul serio e offre 60mila euro. Pasquale riflette. Poi spiega la sua filosofia con una frase che fotografa perfettamente lo spirito con cui ha affrontato tutta la partita: "Stefano, tanto… niente c’avevo e niente c’ho. Ragazzi dai, è un gioco: rifiuto". De Martino riconosce il coraggio del concorrente: "Signori, qualcuno direbbe che è così che si gioca. Hai giocato con lo spirito del giocatore". A quel punto Pasquale decide di parlare direttamente con il Dottore e gli lancia la sua sfida finale: "Mi fai soffrire fino all’ultimo Dottò. Secondo me ho 200mila euro. Pasquale ti saluta e se ne va".

E arriva il momento della verità. Il pacco contiene davvero 200mila euro. In studio esplode il caos. Il pubblico canta "Pasquale, Pasquale", mentre De Martino, visibilmente emozionato, abbraccia con trasporto il vincitore al termine di una delle puntata di Affari Tuoi più divertenti e coinvolgenti delle ultime stagioni.

I social impazziscono per Pasquale: "Puntata più bella di sempre"

Una partita così, non poteva non esaltare i social. Durante la puntata, X si è riempito di commenti divertiti e, soprattutto, di messaggi di entusiasmo per Pasquale, il concorrente molisano che ha letteralmente recitato il ruolo da mattattore per tutta la serata. Il pubblico sembra aver particolarmente apprezzato il suo modo di stare al gioco, le battute con De Martino e quel pizzico di follia che ha accompagnato l’intera partita. Tra i commenti c’è chi esulta: "Finalmente un concorrente simpatico vince tanti soldi sono contentaaa, ha fatto un cambio perfetto ed una scelta coraggiosa". E ancora: "Dopo una partita dove abbiamo riso come se non ci fosse un domani, Pasquale il becchino con coraggio rifiuta 60.000 € e vince 200.000 € Meritatissimi".

La vittoria viene accolta con entusiasmo praticamente da tutti: "Ha vinto!!! Bravo so contenta! È stato simpaticissimo. Ci ha regalato il livello di disagio che piace a noi!". Qualcuno sottolinea soprattutto il divertimento regalato durante la serata: "Per il divertimento che ci ha regalato stasera, Pasquale ha meritato la vincita. Spero ci saranno altre puntate come questa".

E naturalmente il soprannome che ha dominato la puntata, "il becchino", diventa protagonista anche sui social: "Merita i 200mila per il divertimento che ci ha procurato!", scrive qualcuno, mentre un altro commenta: "Il becchino ha avuto un finale ‘come le fiction’ e merita di vincere una bella cifra". Il consenso è praticamente unanime: "Il becchino ci ha regalato la puntata più divertente di sempre", "Questa è proprio una puntata come ai vecchi tempi" e, con De Martino ormai completamente dentro il mood della serata: "Stefano non si divertiva così tanto da tempo".

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