Affari Tuoi, De Martino stavolta delude: manca lo show. Botto pasquale tra gli sbadigli La puntata di sabato 4 aprile è senza fronzoli ma con un finale positivo: Andrea sfida il Dottore, perde i premi più alti ma con papà Filippo porta a casa 50mila euro.

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Una puntata insolita, più breve e senza troppi fronzoli: Affari Tuoi saluta il pubblico alle 21:19, lasciando spazio a Canzonissima di Milly Carlucci. Meno siparietti, meno leggerezza e una narrazione più diretta, quasi essenziale: la puntata del 4 aprile 2026 scorre veloce verso il suo epilogo, sacrificando parte dello spettacolo che solitamente accompagna il gioco dei pacchi.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 4 aprile 2026

Al centro della serata c’è Andrea, affascinante concorrente di Palermo, 30 anni, responsabile amministrativa, accompagnata dal papà Filippo. Il loro percorso inizia con il pacco numero 12, scelto senza particolari motivazioni scaramantiche. La concorrente lo dice chiaramente:

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"Non ho numeri particolari da chiamare, quindi procederò in base ai miei amici pacchisti e alla loro simpatia"

Dopo il momento leggero firmato Herbert Ballerina e il suo surreale "taccuino con patate", la partita entra subito nel vivo. Il primo giro di chiamate è positivo: escono 75mila euro, poi 50 euro, 10 euro e infine 0 euro. Un avvio incoraggiante che lascia presagire una serata fortunata. A spezzare il ritmo arriva il pacco "Ballerina", che introduce in studio Martina Miliddi per uno stacchetto energico e sensuale. Il siparietto è breve ma efficace, con Herbert che, visibilmente imbarazzato e stuzzicato dal conduttore, si limita a commentare: "Fa caldo".

La partita però cambia rapidamente direzione. Il Dottore propone 39mila euro, offerta rifiutata senza esitazioni. Una scelta coraggiosa che però viene subito messa alla prova: nei tiri successivi escono 30mila euro, il simpatico Gennarino e soprattutto il pacco da 200mila euro, che fa calare il gelo in studio. La tensione cresce ulteriormente quando Andrea trova anche i 300mila euro, ridimensionando drasticamente le ambizioni della sua partita.

A metà serata il tabellone è ancora in equilibrio numerico – quattro pacchi blu e quattro rossi – ma il valore complessivo dei premi si è drasticamente abbassato. Restano in gioco 100mila, 50mila, 15mila e 10mila euro. Andrea rifiuta un’offerta da 20mila euro, ma subito dopo perde anche i 100mila, avviandosi verso un finale senza la possibilità di una maxi-vincita. Il clima resta più sobrio del solito, tanto che il conduttore prova a scuotere la concorrente e lo studio: "Dai che ci siamo, non molliamo". C’è spazio anche per un breve momento familiare, con il papà Filippo coinvolto in un piccolo siparietto, chiamato a "condurre" per qualche istante durante l’apertura di un pacco.

Il finale è tutto giocato sul filo: restano 50mila e 10mila euro. Il Dottore propone il cambio pacco, ma Andrea e il padre decidono di restare fedeli al numero 12, nonostante un solido legame affettivo del papà con il 17. Prima dell’ultimo atto, la concorrente si lascia andare salutando tutti i pacchisti: "E’ stata l’esperienza più assurda della mia vita, spero di non perdervi mai".

La scelta si rivela vincente: nel pacco 12 ci sono 50mila euro. Una vittoria importante, costruita con determinazione in una serata prepasquale meno spettacolare ma comunque intensa e culminata con una vincita cospicua.

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