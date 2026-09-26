Affari Tuoi: De Martino pasticcia con il Dottore e si arrabbia: “È un infame”, poi difende Martina Miliddi in diretta La puntata del 26 settembre regala una partita al cardiopalma per Ilaria, tra maxi-premi sfumati, offerte rifiutate e un finale da brividi

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Dopo la pausa forzata di venerdì sera, quando Rai 1 ha lasciato spazio alla partita Italia-Belgio, Affari Tuoi è tornato in onda sabato 26 settembre con una nuova sfida tra pacchi, offerte e colpi di scena. Al centro della puntata c’è Ilaria, dalla Puglia e precisamente da Cisternino, pacchista da 25 puntate, che pesca il numero 12. Commessa in un negozio di abbigliamento e mamma di due bambine, Clelia e Brenda, affronta la partita accompagnata in studio dal papà Donato. Quella che sembra partire come una serata promettente si trasforma presto in una lunga corsa sulle montagne russe, tra maxi-premi persi, occasioni mancate, ripensamenti e una decisione finale destinata a cambiare il volto della partita.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 26 settembre

La partita di Ilaria parte col piede giusto, pescando i pacchi da 200 euro, 15mila, 20, 75mila, 50 e 5 euro. Un primo giro buono, che permette alla concorrente di conservare intatto il podio dei maxi-premi e convince il Dottore a mettere subito sul tavolo 36mila euro. "Non male come prima offerta", osserva De Martino. Ilaria, però, ascolta il consiglio del papà e rifiuta senza esitazioni. La partita sembra quindi mettersi bene quando arrivano altri tre tiri perfetti: 1 euro, il pacco ballerina e zero euro. Il tabellone diventa particolarmente invitante, con sette pacchi rossi e appena due blu. "Stiamo andando alla grande", esulta de martino. Il Dottore propone allora il cambio pacco, ma Ilaria, pur ammettendo di non avere un legame particolare con il numero 12, decide di tenersi stretto il proprio pacco.

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È però a questo punto che la partita cambia improvvisamente direzione. Arriva la prima, pesantissima mazzata: saluta il pacco da 300mila euro. Il Dottore prova a convincerla prima con un assegno da 26mila euro e poi con un nuovo cambio pacco, ma Ilaria continua per la sua strada. La scelta sembra diventare ancora più difficile poco dopo, quando dal tabellone spariscono anche i 200mila e i 100mila euro. Restano due rossi e altrettanti blu e l’obiettivo massimo è ormai rappresentato dai 30mila euro o dal pacco nero. De Martino analizza con un pizzico di rammarico la strategia della concorrente: "Siamo scivolati male male. Ora la situazione si complica. Sai cosa? Il Dottore ti ha proposto un cambio e tu non l’hai preso in considerazione e nel primo pacco hai pescato i 200mila e nel secondo i 100mila". Poi, al telefono con il Dottore, osserva: "Ha visto? Ilaria non ha rioflettuto bene, troppa euforia, aveva tutti i rossi ancora in gioco poteva fare un bel cambio".

A quel punto, mentre la partita di Ilaria entra nella sua fase più delicata, c’è spazio anche per un momento di leggerezza in studio. Un’ex ballerina di Amici si presenta con un outfit dalla fantasia decisamente vistosa e Herbert Ballerina non si lascia sfuggire l’occasione per una delle sue battute: "Si è vestita da divano", dice, facendo esplodere il pubblico. Stefano De Martino interviene immediatamente per difendere la ragazza, ma lo fa con il suo consueto tono ironico e leggero: "È carinissima", replica il conduttore, chiudendo il siparietto con un sorriso prima di tornare alla partita.

La nuova offerta è di appena 8mila euro, ma Ilaria decide ancora una volta di andare avanti. La sua serie sfortunata, però, non si interrompe: anche i 30mila euro finiscono fuori gioco. A quel punto la concorrente decide finalmente di cambiare pacco e sceglie l’11. Una scelta che, almeno inizialmente, sembra rivelarsi azzeccata: il pacco 12, quello con cui aveva iniziato la partita, contiene infatti Tommasino. Ilaria rimane così con 20mila euro e 75 euro. De Martino parla con il Dottore e riferisce l’offerta: "Il valore atteso dei due pacchi: 10mila euro". In realtà, però, conduttore e deus ex machina di Affari Tuoi non si erano capiti. Il Dottore richiama immediatamente per chiarire che la proposta sarà valida soltanto se Ilaria pescherà la carta giusta tra quella dell’offerta e quella del cambio pacco. "E’ un infame, non c’è niente da fare", sbotta De Martino.

La sorte, ancora una volta, sembra accanirsi contro la concorrente pugliese: Ilaria pesca infatti la carta del cambio pacco. Papà Donato prova a interpretare anche questo passaggio come un segnale: "La sorte ci ha messo davanti il cambio, quindi forse è il destino". Ilaria è spiazzata: "Sono rimasta senza parole". Poi si confronta con il padre e, in preda allo sconforto, ammette: "Mi mangio le mani, ho sbagliato con l’8". Il finale, però, regala l’ultimo colpo di scena. Nonostante il parere diverso del papà, Ilaria decide di rifiutare il cambio e chiudere la partita con il pacco che ha davanti. "Come va va, è stata una bella esperienza". Una scelta che, alla fine, le permette di tirare un enorme sospiro di sollievo: nel suo pacco ci sono proprio 20mila euro. Dopo una puntata da tregenda, Ilaria può finalmente lasciarsi andare a una risata liberatoria, mentre De Martino esulta insieme a lei:

"Meno male va, portiamo a casa la pelle e 20mila euro"

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