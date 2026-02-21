Affari Tuoi, puntata da record e De Martino 'tagliato' (prima delle ferie): finisce malissimo Cosa è successo nella puntata di Affari Tuoi del 21 febbraio: serata 'lampo' per lasciar posto al PrimaFestival

Primi effetti di Sanremo su Affari Tuoi. A tre giorni dal via del Festival, che costringerà allo stop il gioco dei pacchi di Rai 1, De Martino parte in ritardo nella puntata del 21 febbraio per lasciare spazio al PrimaFestival. L’appendice preserale che introdurrà il Festival, infatti, ha debuttato proprio stasera facendo slittare di circa 15’ l’inizio della puntata di Affari Tuoi, che poi ha tenuto banco su Rai 1 con la partita di Luca di Genova dalla "durata record" di appena mezz’ora, come annunciato da De Martino.

Il PrimaFestival fa slittare Affari Tuoi

Il PrimaFestival 2026 è partito stasera – sabato 21 febbraio – e resterà in onda fino alla fine del Festival di Sanremo. In conduzione quest’anno c’è un trio tutto al femminile composto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Nella prima puntata c’è stata l’intervista a Pietro Tredici, il figlio di Gianni Morandi, che ha spiegato qualche dettaglio sulla canzone ‘Uomo che cade’ e il consiglio ricevuto da papà Gianni: "Goditela".

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 21 febbraio

La linea poi è passata a De Martino, che ha subito informato il pubblico della durata speciale della puntata: "Questa sera puntata lampo, flash, solo 30 minuti". Senza cincischiare, quindi, il conduttore ha introdotto il concorrente della serata, il genovese Luca accompagnato dalla fidanzata Giulia. La serata parte malissimo perché il concorrente pesca il pacco da 300mila euro al primo tiro e poi – tra alti e bassi – arriva al giro di boa della puntata con una prevalenza di pacchi blu e i 100mila euro come cifra più alta ancora in gioco.

Dopo l’ingresso di Martina Miliddi, stavolta impegnata in uno stacchetto in versione ‘marinaretta’, Luca prova a dare una svolta alla sua partita cambiando pacco, lasciando l’8 per il 12. Scelta giusta, visto che il pacco lasciato conteneva solo 1 euro.

Nel rush finale la coppia ligure rifiuta un paio di offerte al ribasso del Dottore e arriva allo showdown conclusivo con i pacchi da 100mila e 50 euro. Il Dottore chiama e mette sul piatto 33mila euro. "Io ho una sensazione fortissima che i 100mila siano nell’altro pacco", dice Giulia. Luca sembra orientato a rifiutare l’offerta, ma alla fine si fa convincere dalla fidanzata: "È una bella cifra – ammette – per come si era messa va bene così: accettiamo i 33mila euro". In realtà, era una trappola del Dottore: nel pacco di Luca c’erano infatti 100mila euro, quindi si chiude con un pizzico di rammarico.

Affari Tuoi, l’ultima puntata e poi il lungo stop

La puntata-lampo di stasera precede lo stop di domani, 22 febbraio, quando Affari Tuoi non andrà in onda per lasciare posto alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi invernali, trasmesse in diretta su Rai 1. Il gioco dei pacchi tornerà in onda lunedì 23 febbraio, per poi fermarsi nuovamente fino alla domenica successiva, in concomitanza con le cinque serate del Festival di Sanremo.

