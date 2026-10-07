Affari Tuoi, il futuro papà Alessio svela il nome della figlia e si commuove: poi scatta la festa (grazie a De Martino) Ad Affari Tuoi il futuro papà Alessio svela il nome della figlia e si commuove. Poi sfida il Dottore e porta a casa 22.000 euro.

Ilaria Losapio Giornalista e content editor Giornalista pubblicista, curo social e contenuti su intrattenimento, lifestyle e cultura pop. Scrittura e informazione sono la mia passione.

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Ad Affari Tuoi Alessio, futuro papà, si commuove svelando in diretta il nome della figlia. Poi sfida il Dottore e vince 22.000 euro.

Una partita lunga, combattuta e piena di cambi di scena. È quella vissuta da Alessio, concorrente dell’Umbria, protagonista della puntata di Affari Tuoi di oggi, 7 ottobre. Al suo fianco in studio c’è la compagna Elisa, incinta al sesto mese.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 7 ottobre

Alessio pesca il pacco numero 4 e si prepara ad affrontare il Dottore, tra offerte rifiutate, cambi di pacco e qualche colpo di fortuna. Ad aprire la puntata è come di consueto Herbert Ballerina, che non rinuncia alla sua battuta di rito: "Io sono venuto nella città dell’Umbria e ho vinto a tombola… cinquina!". Un riferimento alla provincia di Terni, da cui arriva Alessio.

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La prima chiamata è per il pacco numero 1 della Campania. All’interno ci sono 100mila euro. Un inizio tutt’altro che semplice per Alessio, che poco dopo può però tirare un sospiro di sollievo: nel pacco numero 17 della Sardegna c’è infatti appena 1 euro.

La partita prosegue con l’eliminazione dei pacchi da 20mila e 15mila euro, mentre il pacco da 5 euro viene scelto proprio da Elisa. Arriva quindi il primo momento importante della serata: il Dottore mette sul tavolo 33mila euro.

Alessio decide però di non fermarsi e rifiuta l’offerta. La scelta sembra ancora più rischiosa poco dopo, quando viene chiamato il pacco dell’Emilia-Romagna: dentro ci sono infatti 300mila euro.

Il cambio del pacco e la sorpresa sulla figlia in arrivo

Il Dottore torna quindi a proporre il cambio. Alessio accetta e decide di abbandonare il suo pacco numero 4 per prendere il numero 11 dell’Abruzzo. Una scelta che si rivela fortunata: nel nuovo pacco ci sono soltanto 10 euro. Alessio ed Elisa possono così tirare un sospiro di sollievo.

È proprio in questo momento che la coppia condivide anche una notizia particolarmente tenera. Alessio rivela infatti il nome della bambina che stanno aspettando: Arianna.

La partita, però, è ancora lunga. Il Dottore propone un nuovo cambio, ma Alessio questa volta decide di tenersi stretto il proprio pacco. Poi arrivano due offerte: prima 20mila euro, quindi 30mila euro. In entrambi i casi la risposta è la stessa: rifiuto.

Alessio arriva fino alla fine e il Dottore cala l’ultima offerta

Con la partita sempre più vicina al finale, sul tabellone rimangono i pacchi da 30mila euro, 50 euro, 100 euro e il pacco nero. Il Dottore prova ancora a convincere Alessio e offre 8mila euro, ma anche questa proposta viene respinta.

Poco dopo arriva un’altra doccia fredda: anche i 30mila euro vengono eliminati. Alessio si ritrova così davanti a un’altra scelta decisiva e questa volta accetta di cambiare nuovamente pacco.

Sceglie il numero 10, un numero che per lui ha un significato particolare: è infatti la data della morte del nonno. Ma anche questa volta la decisione si rivela azzeccata. Nel pacco che Alessio aveva appena lasciato c’erano soltanto 100 euro. Si arriva così all’ultimo bivio, con il pacco nero e quello da 50 euro ancora in gioco. Il Dottore mette sul tavolo 22mila euro.

Alessio inizialmente sembra orientato a respingere l’offerta, ma Stefano De Martino prova a farlo riflettere: "Tra tanti anni, quando Arianna vedrà questa puntata, vuoi che veda te che arrivi fino alla fine o che porti questi 22mila euro a casa?". Dopo aver valutato la situazione, Alessio decide questa volta di accettare. Una scelta prudente che si rivela vincente: nel suo pacco, infatti, ci sono proprio 50 euro. Alessio ed Elisa possono così tornare a casa con 22mila euro, una somma che entra nella loro nuova vita di famiglia insieme alla piccola Arianna in arrivo. Una partita fatta di rischi, cambi e offerte rifiutate che, alla fine, premia la scelta di fermarsi proprio quando serviva.

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