Affari Tuoi, De Martino fa scoppiare Megghi in lacrime: “Scusa”. Ma il web nota un dettaglio: “Non ce la fa più” Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 30 settembre 2026, Megghi si commuove per la mamma e De Martino la consola: ecco cosa è successo.

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La serata di Affari Tuoi si chiude con un epilogo dal sapore amarissimo: Megghi, rappresentante della Calabria, arriva fino alle battute finali con la speranza di poter sistemare una volta per tutte il mutuo, ma una serie di scelte sfortunate spazza via i premi più importanti. E, nel mezzo della partita, c’è anche un momento molto personale che coinvolge Stefano De Martino e riporta in superficie il dolore per la perdita del padre. La puntata del 30 settembre è stata dunque un mix di leggerezza, colpi di scena e commozione. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di mercoledì 30 settembre 2026

A rappresentare la Calabria è Megghi, pacchista da 19 puntate. Nello studio di Affari Tuoi arriva insieme al compagno Tony, detto Cicci, e presenta subito il suo obiettivo senza troppi giri di parole: "Pagare il mutuo". Le restano ancora 25 anni di rate e, almeno all’inizio, la partita sembra mettersi dalla sua parte.

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Stefano De Martino inaugura la serata con il consueto giro dello studio dopo aver svelato il biglietto vincente della Lotteria Italia, destinato alla provincia di Brescia. Poi comincia la partita di Megghi, con il conduttore particolarmente scatenato nei suoi siparietti. A un certo punto, quando viene chiamato il pacco del Veneto, la pacchista ha un piccolo momento di difficoltà. De Martino si avvicina per capire cosa stia succedendo e, con il suo consueto tono scherzoso, commenta: "Non vi preoccupate, si sta soffocando con la caramella. Sta morendo. Facciamo la manovra?". Poi, con un gesto galante, le porta la sua tazza con l’acqua. La partita, intanto, sembra sorridere a Megghi. I pacchi blu cadono rapidamente e sul tabellone rimangono praticamente tutti i premi più pesanti, compresi i 300mila, 200mila e 100mila euro. Con quattro blu e sette rossi ancora in gioco, il Dottore prova allora a mettere in difficoltà la concorrente proponendole un cambio.

Megghi non sembra particolarmente affezionata al suo pacco numero 1: "A me l’1 non dice niente". Tony, però, è contrario al cambio: «Io sono sfavorevole al cambio». La risposta della compagna è quasi fulminante: "Tu non sei favorevole? Allora cambio". Megghi prende così il pacco numero 11. Una scelta che si rivelerà amarissima. De Martino chiede a Tony quanto pensa ci fosse nel pacco appena abbandonato. Lui risponde 100mila euro. Ed è proprio quella la cifra contenuta nell’1. "Te l’avevo detto, li sentivo", commenta Tony, mentre Megghi rimane letteralmente di sasso. Il Dottore prova quindi a convincerla con 33mila euro. Una cifra che De Martino traduce immediatamente in termini molto concreti: "Tante rate del mutuo". Ma Megghi non si lascia convincere e decide di continuare.

Il tatuaggio della mamma e le lacrime di Megghi

Il momento più intenso della puntata di Affari Tuoi arriva poco dopo, quando il Dottore propone un altro cambio. Tony sarebbe disposto ad accettare e indica il pacco numero 13, un numero evidentemente molto importante per Megghi, tanto da essere tatuato sulla sua pelle. De Martino nota proprio quel tatuaggio e le domanda: "Quel 13 ti dà fastidio, è questo 13 qua?". La concorrente si commuove improvvisamente. Gli occhi si riempiono di lacrime e lei riesce soltanto a dire: "Scusa". Il conduttore capisce immediatamente di avere toccato un tasto doloroso. "Ho visto il tatuaggio di mamma e ho capito", dice, scusandosi con un certo imbarazzo. È un momento che cambia il tono della partita. Il ricordo della madre scomparsa porta Megghi alle lacrime e De Martino le si avvicina per sostenerla. Un’emozione che tocca particolarmente anche il conduttore, che nel gennaio di quest’anno ha perso il padre Enrico, figura a cui era profondamente legato.

La partita, però, non concede tregua. Megghi decide di proseguire e subito dopo perde il premio da 200mila euro. A quel punto spiega anche il motivo che l’aveva spinta ad accettare il cambio precedente. Dietro la scelta del pacco 11 c’era un sogno fatto dal cognato Giovanni: aveva sognato proprio quel numero associandolo ai 300mila euro. De Martino, da sempre ironico sulle decisioni prese dai concorrenti affidandosi a sogni, sensazioni e coincidenze, reagisce al racconto alzando gli occhi al cielo.

Da lì in avanti, però, la partita precipita. Il tabellone perde prima i 75mila euro e poi anche i tanto inseguiti 300mila euro. Megghi si ritrova con appena 20mila euro ancora in gioco e anche quel premio finisce per essere eliminato.

Rimane soltanto la Regione Fortunata, l’ultima possibilità per provare a trasformare una partita ormai compromessa in un colpo di scena. Megghi sceglie prima la Sardegna e poi la Campania, ma nessuna delle due è quella giusta. La Regione Fortunata è infatti il Veneto. La concorrente calabrese torna così a casa senza vincere nulla.

Affari Tuoi, sui social scatta l’ironia: "De Martino non ne può più"

La partita di Megghi non è passata inosservata sui social, dove il pubblico di Affari Tuoi ha commentato soprattutto le scelte della concorrente e, ancora una volta, il rapporto ormai quasi conflittuale di Stefano De Martino con i sogni premonitori raccontati dai pacchisti.

Quando Megghi ha spiegato di aver scelto il numero 11 anche sulla base del sogno fatto dal cognato Giovanni, molti spettatori hanno ironizzato sulla reazione del conduttore, ormai apparentemente esasperato da numeri, coincidenze, intuizioni notturne e parenti coinvolti nelle strategie di gioco. C’è chi ha scritto: "Stefano appena le PACCHISTE parlano che hanno fatto un sogno Vorrebbe sparire Sta PIENO non c’è la fa più con sti sogni", oppure: "Mancavano i sogni, i parenti il mondo, no non iniziamo con ste cavolate".

Affari Tuoi si ferma ancora per la Nazionale

Per il pubblico di Rai 1, inoltre, è in arrivo un altro cambio di programma. La Nations League sta infatti modificando il calendario di Affari Tuoi: la Nazionale del CT Roberto Mancini è impegnata in un vero tour de force e, dopo Belgio e Turchia, affronterà la Francia il 2 ottobre allo Stade de France. C’è quindi un nuovo stop per il game show, che venerdì 2 e lunedì 5 ottobre lascerà di nuovo posto agli Azzurri.

Venerdì 2 ottobre: Affari Tuoi salta per Francia-Italia di Nations League.

Affari Tuoi salta per di Nations League. Lunedì 5 ottobre: Affari Tuoi salta per Italia-Turchia di Nations League

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