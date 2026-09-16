Affari Tuoi, Francesca brucia 400mila euro in un attimo, poi interviene De Martino: “Giustizia è fatta” Nella puntata di mercoledì 16 settembre 2026, la concorrente beffa il Dottore con un cambio pacco in extremis: cosa è successo

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Ci sono serate che sembrano prendere una direzione precisa e poi, proprio quando tutto sembra ormai compromesso, cambiano volto all’ultimo istante. È la magia di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, dove una scelta può trasformare in pochi secondi una partita apparentemente storta in una piccola impresa personale. È quello che è successo nella puntata di mercoledì 16 settembre, quando Francesca, arrivata dal Friuli Venezia Giulia, si è trovata a un passo dal chiudere la serata con appena 20 euro. E invece, con un cambio deciso negli ultimi istanti, è riuscita a ribaltare il finale.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di mercoledì 16 settembre 2026

La protagonista della puntata di mercoledì 16 settembre è Francesca, 41 anni, consulente commerciale, originaria di Tavagnacco, in provincia di Udine. A rappresentare il Friuli Venezia Giulia, Francesca gioca con il pacco numero 18 e arriva in studio accompagnata dalla figlia Gaia, 19 anni, studentessa di Giurisprudenza.

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La concorrente si presentata come "Una persona solare, innamorata della vita e appassionata di corsa. Ma la cosa che amo di più è fare la mamma dei miei due bambini". Prima ancora di entrare nel vivo della partita non manca l’ormi attesissima parentesi ironica di Herbert Ballerina: "Io ho una casa sul Carso, quindi in molti periodi dell’anno sto sul carso". De Martino coglie subito l’occasione per una freddura delle sue:

"Io sono mortificato, ma ormai fa più rumore il suo licenziamento"

La partita comincia con una serie di chiamate che lasciano sul tabellone diversi premi importanti. Escono 100 euro, 15mila euro, la Ballerina, 75mila euro e 5 euro. Poi arriva anche il pacco nero, che nasconde 50mila euro. La prima tornata di tiri, dunque, non compromette i premi più pesanti. Il Dottore si fa avanti con una prima offerta da 35mila euro, ma Francesca non sembra intenzionata a fermarsi. "Ringrazio, ma abbiamo appena iniziato e voglio giocare", dice la concorrente, rispedendo al mittente la proposta.

Si continua. Escono il contropacco, Gennarino e 30mila euro. Il tabellone resta particolarmente interessante e De Martino sottolinea il momento favorevole: "Un bel tabellone, i rossi in gioco sono tutti belli sostanziosi". Arriva quindi anche la proposta di cambiare pacco, ma Francesca decide di tenersi il numero 18. La scelta sembra pagare, almeno fino a quando dal suo pacco non arriva una delle cifre più alte: 200mila euro. Un colpo che interrompe in parte il momento positivo della concorrente. Sul rettilineo finale la situazione rimane comunque equilibrata: tre pacchi rossi e tre blu, con ancora in gioco due cifre pesantissime, 100mila e 300mila euro. La concorrente, rivolgendosi a De Martino, confessa: "Io ho un grupppo di amiche con le quali da sempre vado ai concerti e guardo Sanremo, quando vedranno che ho ballato con te, in questo momento staranno tutti morendo a casa".

Ma subito dopo arriva la svolta negativa della partita. Nel giro di due tiri e una manciata di secondi, Francesca perde prima il pacco da 300mila euro e poi quello da 100mila. In studio cala il gelo. La concorrente si ritrova con un solo pacco rosso, quello da 20mila euro, e tre pacchi blu. Anche l’offerta del Dottore crolla: appena 4mila euro. Francesca, però, non accetta e decide di continuare.

Lo showdown finale è tra due pacchi: 20mila euro da una parte e 20 euro dall’altra. La tensione sale. De Martino prova a far ragionare Francesca, che rimane a lungo indecisa. Poi arriva la decisione: cambiare il proprio pacco e puntare sul numero 20. Una scelta che, prima ancora dell’apertura, il conduttore commenta così:

"Io non conosco il contenuto dei pacchi, ma sono convinto che hai fatto bene e capovolto il risultato"

E questa volta la previsione si rivela azzeccata. Francesca ha davvero lasciato alle spalle il pacco con la cifra più bassa e, grazie al cambio dell’ultimo secondo, si porta a casa 20mila euro. Una puntata di Affari Tuoi che sembrava ormai compromessa si trasforma così in un finale positivo. Il cambio decisivo consente alla concorrente friulana di salvare la partita proprio sul filo di lana. "Giustizia è stata fatta", conclude De Martino al termine della puntata.

Sui social: "De Martino l’ha aiutata a cambiare"

Il finale della partita di Francesca ha acceso anche la discussione sui social. Su X, diversi spettatori hanno commentato soprattutto il ruolo di Stefano De Martino negli ultimi concitati momenti, quando il conduttore ha provato a spingere la concorrente verso il cambio del pacco. Per alcuni, il comportamento di De Martino è sembrato quasi un gesto di "buon cuore", visto che l’offerta del Dottore era scesa a 4mila euro e sul tabellone erano rimasti soltanto 20mila euro e 20 euro. "Stefano stasera ha aiutato molto x il cambio: a parte che non era altissimo e lo poteva fare", ha scritto un utente. E ancora: "Stasera Stefano l’ha tirata troppo per le lunghe…. e ha fatto un opera di convincimento per farla cambiare, il dottore gli ha detto che non aveva i 20.000 nel pacco e ha voluto convincerla !".

A catalizzare l’attenzione degli spettatori, però, non è stata soltanto la partita. Numerosi commenti hanno riguardato Gaia, la figlia 19enne di Francesca, protagonista di numerose inquadrature durante la serata. Pur intervenendo poco nel gioco della mamma, la ragazza è diventata rapidamente uno dei temi più commentati su X. "E ora come farà il cameraman senza la figlia della signora del Friuli?", ironizza un utente. E ancora: "La figlia della concorrente di #affarituoi di stasera è veramente una ragazza bellissima", mentre un altro commento recita semplicemente: "Il cameraman innamorato della figlia". Non sono mancati nemmeno i riferimenti ai numerosi primi piani riservati alla ragazza: "Bellissima la figlia, che primi piani!".

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