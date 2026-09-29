Affari Tuoi, la Lotteria Italia riparte con due vincitori: De Martino distribuisce soldi (ma non salva Mattia) La puntata del 29 settembre si accende tra pacchi, sorprese e una partita tutta in salita per il concorrente marchigiano, che prova fino all'ultimo a ribaltare le sorti della serata.

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Una serata tutta da raccontare quella di Affari Tuoi di martedì 29 settembre 2026. Da una parte c’è Mattia, concorrente marchigiano arrivato al suo momento della verità dopo una lunga attesa, dall’altra Stefano De Martino, alle prese con una partita che cambia continuamente direzione. E mentre il protagonista del gioco dei pacchi vede sfumare uno dopo l’altro i premi più importanti, in studio torna anche un appuntamento molto atteso: quello con la Lotteria Italia. Dopo lo stop di lunedì, il programma di Rai 1 è tornato infatti a regalare la consueta dose di ironia, musica, telefonate al "Dottore" e pacchi da aprire con il fiato sospeso. Ma per Mattia il finale non è quello sperato.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 29 settembre

A giocare ad Affari Tuoi è Mattia, da Tolentino, giardiniere, coltivatore diretto e titolare dell’attività Verde Più. Al suo fianco c’è la mamma Dania, presenza fondamentale durante una partita iniziata con il pacco numero 11. Mattia arriva in studio dopo ben 17 puntate da pacchista e fin dalle prime battute conquista il pubblico con la sua simpatia. Non mancano i riferimenti alla famiglia e soprattutto ai nonni, con un pensiero speciale per il nonno Giovanni, che dallo scorso anno non c’è più. La partita, però, prende quasi subito una piega complicata. Il concorrente si trova davanti a un’offerta da 37mila euro, ma decide di non fermarsi. Una scelta che poco dopo diventa ancora più rischiosa: dal tabellone sparisce infatti il premio più alto, quello da 300mila euro.

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Mattia prova a prenderla con filosofia e, quando gli viene chiesto cosa avrebbe fatto con una somma del genere, risponde scherzando:

"Forse è meglio, con quei soldi avrei comprato mucche, cavalli e terreni. Ma da dove vengo si dice meglio comprare il latte che passare da mangiare alla vacca

Il gioco prosegue e anche altri premi importanti finiscono fuori dai giochi. Mattia continua a dire no alle proposte del "Dottore", fino a quando arriva il momento del cambio. Il concorrente lascia il suo pacco 11 e sceglie il 13, numero al quale è particolarmente legato: "Il 13 è il mio numero, è il mio compleanno. Il giorno che mi sono sempre portato dietro e sono fiducioso".

La scelta, però, non si rivela fortunata. Quando viene aperto il pacco 11, quello lasciato da Mattia, dentro ci sono 20mila euro. Il 13 continua invece a rimanere chiuso, alimentando per qualche minuto la speranza di un finale importante.

Nel frattempo, in studio non mancano i momenti di spettacolo. Arriva anche Martina Miliddi, protagonista del consueto momento musicale e di ballo sulle note di Bambolero. Stefano De Martino si lascia coinvolgere e improvvisa qualche passo con mamma Dania.

Poi la partita torna a essere tutta questione di numeri. Mattia rifiuta altre offerte e vede uscire anche i 100mila euro. Quando ormai sul tabellone rimangono poche possibilità, la situazione si fa ancora più delicata.

Il finale riserva un’ultima sorpresa: nel pacco 13 non ci sono soldi, ma Tommasino, la mascotte a quattro zampe del programma. Per Mattia resta così soltanto la possibilità di recuperare qualcosa con la Regione Fortunata.

La prima scelta è la Toscana. Niente da fare. Mattia ci riprova con l’Umbria, scelta legata anche alla fidanzata Silvia. Ma anche questa volta la risposta è sbagliata. La regione fortunata è la Sicilia. Il rammarico aumenta perché la mamma del concorrente aveva avuto l’intuizione giusta, che però non è stata seguita. Per il pacchista marchigiano, dunque, la serata si chiude in maniera disgraziata e senza una vincita.

La delusione per l’epilogo amaro, però, non basta a cancellare gli applausi del web, visto che Mattia e sua madre hanno letterlamente spopolato nei commenti su X degli utenti. C’è chi ha scritto: "Quando il concorrente risolve la puntata", oppure: "Che forte la signora", e ancora: "La madre del pacchista si scatena più del figlio", Concorrente fantastico".

Lotteria Italia, ripartono ad Affari Tuoi i premi giornalieri

Se Mattia lascia lo studio a mani vuote, per qualcun altro la serata del 29 settembre porta invece una bella sorpresa. Con la nuova stagione è tornato infatti anche l’abbinamento tra Lotteria Italia e Affari Tuoi. Nella prima parte della manifestazione vengono assegnati premi giornalieri da 10mila euro, con i codici dei biglietti vincenti comunicati durante le puntate del programma condotto da Stefano De Martino. L’estrazione finale della Lotteria Italia è invece prevista per il 6 gennaio 2027.

La partenza era fissata già per lunedì 28 settembre, ma proprio quella sera Affari Tuoi non è andato in onda. Rai 1 ha lasciato spazio a Turchia-Italia, gara di Nations League disputata a Bursa. La partita ha così fatto slittare al giorno successivo la comunicazione televisiva dei primi biglietti.

E così, nella puntata del 29 settembre, De Martino ha recuperato l’appuntamento annunciando due vincite da 10mila euro. La fortuna ha fatto tappa a Villalvernia, in provincia di Alessandria, e a Napoli, città particolarmente cara al conduttore.

Affari Tuoi, il calendario: De Martino verso un altro stop

Il cammino di Affari Tuoi prevede altre soste. Il gioco dei pacchi si è già fermato due volte negli ultimi giorni, ovvero venerdì 25 e lunedì 28 settembre per lasciare spazio alla Nations League. Ma i fan dovranno fare a meno del programma anche venerdì 2 ottobre Affari Tuoi , perché quel giorno Rai 1 trasmetterà Francia-Italia, terza partita degli Azzurri nel torneo continentale. La pausa, però, sarà breve: sabato il gioco dei pacchi tornerà in onda con il consueto appuntamento che precederà la prima puntata di Ballando con le stelle 2026..

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