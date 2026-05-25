Affari Tuoi, il dolore di Chiara esplode in diretta e De Martino commosso: “Mamma è con te”. Poi il gesto (inaspettato) del Dottore Chiara emoziona ad Affari Tuoi il 25 maggio 2026: il ricordo della mamma la guida fino alla vittoria di 20mila euro col pacco numero 10.

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Una partita intensa, commovente e piena di segnali del destino. Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 25 maggio 2026, Chiara dalla Liguria ha conquistato il pubblico con la sua sensibilità e con il fortissimo legame al pacco numero 10, pescato a inizio partita e collegato a un ricordo doloroso: la morte della madre. Tra lacrime, applausi e momenti di grande emozione, la concorrente è riuscita a portarsi a casa un bel gruzzoletto, con un finale che ha fatto sciogliere anche Stefano De Martino e il Dottore.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 25 maggio

Chiara, pacchista da 15 puntate, arriva finalmente al centro dello studio con il pacco numero 10. Lavora nel recupero crediti in una società finanziaria ed è mamma di Edoardo e Beatrice, di 5 e 3 anni. Accanto a lei il compagno Stefano, conosciuto su un’app di incontri. Stefano De Martino scherza subito: "E che c’è di male… anche io e Herbert ci siamo incontrati su un’app di incontri. Il problema è che io ho letto solo Ballerina e ho pensato: che problema c’è, è il mio campo".

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La partita parte sulle montagne russe: Chiara elimina subito "Proluncorna", poi trova 300mila euro, 200 euro, 50 euro, 100mila euro e 100 euro. Una prima manche agrodolce che convince il Dottore a offrire 25mila euro. Ma Chiara rifiuta: "I miei figli mi hanno detto: mamma divertiti e gioca, quindi vado avanti".

Dopo l’esibizione di Martina Miliddi, la concorrente perde anche i 75mila euro. Restano però ancora diversi pacchi rossi importanti, compresi i 200mila euro. Il Dottore propone il cambio, ma Chiara resta fedele al suo numero: "Io volevo il 10 e ho pescato il 10, quindi non accetto l’offerta".

Poco dopo arriva la batosta più dura: nel pacco successivo ci sono i 200mila euro. A quel punto restano soltanto 30mila, 20mila e 15mila euro contro i blu. Il Dottore abbassa l’offerta a 9mila euro e Chiara, con gli occhi rihati dalle lacrime, si lascia andare: "Qualcosina non farebbe male, soprattutto per dare qualcosa di sicuro ai miei figli per il futuro. Qualsiasi cosa dovessi vincere è per loro. Cosa deve fare la mamma?".

Lo studio di Affari Tuoi si commuove e De Martino la applaude con trasporto. Si arriva così al finale con due soli pacchi rimasti: 20mila euro e 1 euro. Prima della decisione definitiva, Chiara racconta il motivo per cui il numero 10 è così importante:

"Mia mamma non c’è più, è mancata sei anni fa: era nata il 10 febbraio. Mio figlio è nato il 10 gennaio. È il numero che mi aspettavo di trovare e sono già contenta di averlo trovato alla ruota perché questo per me è un segno: vuol dire che mamma è con me".

Una confessione che fa scoppiare in lacrime il compagno della concorrente e emoziona anche De Martino, che assiste alla scena con gli occhi lucidi. Poco dopo arriva la proposta finale del Dottore: il cambio pacco. Ma è evidente che sia quasi un assist alla concorrente, consapevole che non avrebbe mai lasciato quel numero. E infatti Chiara ribadisce: "Non lo cambio il 10".

De Martino accompagna il momento con parole molto toccanti: "Tua mamma non c’è più, ma per noi che rimaniamo un numero, ogni piccolo segnale ci riporta a loro. Quindi tu sei contenta di averla tenuta con te fino alla fine. Magari la nonna farà sì che quel piccolo salvadanaio per i tuoi due bimbi veda la luce, sarebbe un bel gruzzoletto". E alla fine il destino premia Chiara: dentro il pacco numero 10 ci sono davvero 20mila euro. La concorrente scoppia di nuovo in lacrime mentre tutto lo studio applaude una delle partite più emozionanti di questa edizione.

Sui social, intanto, i telespettatori di Affari Tuoi commentano commossi la puntata del 25 maggio: "Il dottore sapeva che quel pacco Lei non l’avrebbe mai cambiato! Oggi ha dimostrato di avere un cuore pure lui!", "La mamma è con Chiara", "Il Dottore la vuole aiutare", ma anche: "È super stressata… povera, spero vinca qualcosa dai".

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