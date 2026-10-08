Affari Tuoi, De Martino annuncia: “C’è un nuovo primo ballerino”. Chi ha rubato la scena a Martina Miliddi Nella puntata di Affari Tuoi dell’8 ottobre, Matteo sfida il Dottore tra rischi e pacchi rossi, mentre il pacchista del Lazio Aldo si prende la scena.

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La puntata di Affari Tuoi dell’8 ottobre 2026 ha visto protagonista Matteo, rappresentante dell’Emilia-Romagna, arrivato al tavolo del Dottore dopo 16 puntate da pacchista. Il concorrente della provincia di Ravenna ha giocato accompagnato dalla sorella Rita. Una partita iniziata con il sogno della macchina, proseguita tra offerte rifiutate, cambi di pacco e qualche momento di spettacolo. Ma quello che sembrava poter essere un percorso ancora ricco di possibilità si è trasformato, passo dopo passo, in una serata che Matteo difficilmente dimenticherà.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata dell’8 ottobre 2026

Per l’Emilia-Romagna gioca Matteo, dalla provincia di Ravenna. È un pacchista da 16 puntate e nella vita fa l’impiegato di giorno e il barman di notte, mestiere che porta avanti da vent’anni. "Con gli amici lavoro insieme da 20 anni, è una passione che mi piace", racconta. Matteo ha una compagna, Rachele, e un figlio di quattro anni, Anthony. In studio lo accompagna la sorella Rita, estetista, che lavora con mamma e sorella in un salone di parrucchiera. Il suo pacco è il numero 20 e, prima di cominciare, il concorrente ha già un obiettivo preciso: provare a conquistare la macchina.

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"La prima chiamata è fondamentale, perché vorrei tanto prendere tre blu di fila per portarmi a casa la macchina"

Il piano, però, si infrange praticamente subito. Nella prima tornata di pacchi escono infatti 75mila, 50mila, Tommasino, 1 euro, 30mila e 100 euro. La macchina sfuma e la sua ormai celebre maledizione, da quando il premio è stato inserito nel format di Affari Tuoi, continua.

Il Dottore prova quindi a tentare Matteo con una prima offerta da 34mila euro. Una cifra che non basta a convincerlo: il concorrente rifiuta e continua la partita, dando vita a una serie di chiamate che, almeno inizialmente, gli sorridono.

A movimentare ulteriormente la serata arriva anche il pacco ballerina, con Martina Miliddi pronta a esibirsi sulle note di Loca Loca Loca di Shakira. Stefano De Martino, come sempre, trova anche il modo di commentare l’abbigliamento della ballerina:

"Un applauso alle costumiste che le hanno fatto un abito in gettoni d’oro"

Poi, però, il vento comincia a cambiare. Matteo perde i 300mila euro e, poco dopo, accetta il cambio di pacco proposto dal Dottore, scegliendo il numero 5.

Subito dopo arriva il pacco numero zero, che fa partire il consueto stacchetto collettivo sulle note de La costiera amalfitana. Ma questa volta a prendersi la scena è Aldo, il pacchista trivellatore del Lazio, ormai uno dei personaggi più riconoscibili dello studio. Aldo si lancia in una danza scatenata insieme a Matteo ed Herbert, conquistando anche il commento di De Martino. "Ormai Aldo è diventato il nostro primo ballerino, e ho detto tutto. Stavo pensando quasi quasi di farlo ballare domenica con Martina al posto di Herbert", scherza il conduttore. Tra una risata e un pacco aperto, però, la situazione diventa sempre più delicata. A sei pacchi dalla fine Matteo ha ancora quattro blu, ma soprattutto può contare su due premi rossi pesantissimi: 200mila e 100mila euro. Il Dottore mette sul tavolo 30mila euro per provare a chiudere la partita. Matteo guarda il tabellone, valuta la situazione e decide di rischiare ancora.

"Nonostante ci siano ancora 4 blu, il tabellone mi piace. Vado avanti", annuncia.

Una scelta che sembra avere senso guardando i premi ancora in gioco, ma che viene punita quasi immediatamente. Nel giro di appena due chiamate Matteo perde infatti entrambi i pacchi rossi. I 200mila e i 100mila euro spariscono dal tabellone e con loro anche le prospettive di una grande vincita.

L’epilogo (amaro) a La regione fortunata

A quel punto non resta che affidarsi a La Regione Fortunata. Matteo sceglie la Toscana per i 100mila euro e il Veneto per i 50mila. È l’ultima possibilità per provare a raddrizzare una partita che, fino a poco prima, sembrava poter prendere una direzione completamente diversa. Ma anche in questo caso la fortuna decide di voltargli le spalle. La regione vincente è infatti la Campania.

De Martino, da Affari Tuoi a Ballando con le stelle

Intanto Stefano De Martino continua a essere il personaggio più corteggiato della tv italiana. Secondo Dagospia, Milly Carlucci starebbe provando a convincere il conduttore di Affari Tuoi per riportarlo sulla pista di Ballando con le Stelle nel ruolo di "ballerino per una notte". Un’idea che potrebbe concretizzarsi prima o poi.

E mentre De Martino potrebbe tornare a ballare, Affari Tuoi continua a difendersi bene nella sfida degli ascolti. Nella puntata del 7 ottobre ha raggiunto 4.536.000 spettatori, con il 23% di share, in crescita rispetto al giorno precedente, tenendo testa alla concorrenza della prima parte de La Ruota dei Campioni su Canale 5.

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