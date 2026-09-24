Affari Tuoi, Alessia apre il pacco e scoppia a piangere: “Ce l’abbiamo fatta”. E anche De Martino si emoziona La fisioterapista di Figline Val d’Arno sfida il Dottore fino all’ultimo e nella puntata di Affari Tuoi del 24 settembre vive un finale ricco di emozioni.

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Una partita piena di colpi di scena, offerte rifiutate, qualche rimpianto e soprattutto un finale da batticuore. Ad Affari Tuoi la protagonista della puntata del 24 settembre è Alessia, giovane fisioterapista di Figline Val d’Arno, in provincia di Firenze, che arriva fino allo showdown finale con due possibilità sul tavolo. E quando arriva il momento di scegliere, decide di fidarsi del proprio istinto. Una scelta che le regala una bella sorpresa.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 24 settembre

A giocare è Alessia, fisioterapista di Figline Val d’Arno in provincia di Firenze. Ha fatto una tesi sulla fisiterapia dei bambini, "ma lavora con gli anziani". In studio è accompagnata dal papà Daniele, agente di commercio e padre di tre figli. La giovane concorrente gioca con il pacco numero 20 e la sua partita parte subito con il botto. Pesca infatti il pacco numero zero, capace di far ballare tutti in studio. Poi arrivano i pacchi da 75mila, 20mila e 15mila euro, insieme a Tommasino e a quello da 5 euro. Una prima tornata decisamente positiva, che porta il Dottore a mettere sul tavolo la prima offerta: 35mila euro. Alessia ci pensa, ma decide di continuare:

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"Son tanti soldi, io ho sempre detto che con la vincita vorrei regalare un viaggio alla mie sorelle. Ma sono qui per giocare, ho 24 anni, mi voglio divertire, quindi si rifiuta"

La partita prosegue con il pacco da 30mila euro e quello da 20 euro, ma subito dopo arriva il momento che fa calare il gelo in studio: viene chiamato il pacco da 300mila euro. Il Dottore prova allora a sparigliare le carte e propone il cambio. Alessia decide di dare una scossa alla sua partita e sceglie il pacco numero 19, abbandonando così il suo numero 20. Una decisione che si rivela praticamente perfetta: nel pacco che ha lasciato, infatti, c’era appena 1 euro.

Da quel momento la partita prende una piega favorevole. Con una serie di chiamate positive, Alessia riesce a sfoltire il più possibile i pacchi blu e arriva a tre quarti di puntata con ancora quattro rossi, tra cui il preziosissimo premio da 100mila euro.

Il Dottore torna quindi all’attacco. Prima mette sul piatto 27mila euro, poi scende a 15mila. Alessia non sembra però intenzionata a farsi convincere e commenta così le offerte: "Un po’ tirchio eh". La fisioterapista rifiuta entrambe e decide di proseguire la sua corsa. Con tre pacchi ancora in gioco, la ragazza si ritrova a difendere due premi particolarmente allettanti: 100mila e 50mila euro. Il Dottore tenta nuovamente la carta del cambio, ma la concorrente non cede e decide di andare avanti. Poco dopo, però, arriva una brutta notizia: il pacco da 100mila euro viene eliminato. Si arriva così allo showdown finale. Sul tabellone restano 50mila euro e 100 euro. Ancora una volta il Dottore propone il cambio, mettendo Alessia davanti a un’ultima scelta. La concorrente ha mille dubbi, ma alla fine decide di continuare con il pacco che ha scelto.

E stavolta il coraggio viene premiato. Alessia apre il pacco e trova proprio 50mila euro. La giovane fisioterapista scoppia a piangere, travolta dall’emozione, mentre viene abbracciata da De Martino, anche lui visibilmente emozionato. A chiudere la partita ci pensa proprio il conduttore: "Signori e signori, ce l’abbiamo fatta. La nostra piccola Alessia torna a casa a mani piene".

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