Affari Tuoi, Romina brucia 200mila euro e i social notano un dettaglio: "Come a La Ruota della Fortuna" La concorrente della Sardegna lascia il pacco fortunato e sul web notano la somiglianza con La Ruota della Fortuna: "Entrambi li hanno persi".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dopo lo stop di lunedì sera, per far posto alla partita di calcio Italia – Israele, Affari Tuoi è tornato a intrattenere il pubblico nel preserale di Rai 1. La nuova puntata del game show, in onda ieri sera martedì 9 settembre 2025, ha visto giocare Romina per la regione della Sardegna, 49 anni di Cagliari e accompagnata in studio dal fratello Riccardo. Il primo pacco in loro possesso era il numero 17, ma dopo diverse offerte del Dottore rifiutate la giocatrice si è ritrovata con sei pacchi, due blu e quattro rossi, tra cui quello da 300mila uscito di scena e che era nel numero 14 della Valle D’Aosta.

La più grossa vincita era dunque volata via, così Romina ha preso la decisone di cambiare il suo pacco con quello del Veneto, il numero 18. Scelta azzeccatissima visto che il suo conteneva 0 euro. A questo punto, in gioco c’erano ancora 100, 15mila, 20mila e 200mila euro e il Dottore ha provato a offrire alla concorrente 33mila euro, una cifra allettante che alla fine Romina ha deciso di accettare. Purtroppo però la delusione, nello scoprire che nel pacco numero 18 in suo possesso c’erano proprio i 200mila euro, è stata amara.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Romina perde 200k e sui social notano una somiglianza: "Come a La Ruota della Fortuna"

Mentre Romina dalla Sardegna giocava la sua partita ad Affari Tuoi, tra i nuovi balli di Stefano De Martino e le offerte del Dottore rifiutate, sui social i telespettatori commentavano le scelte della concorrente. Su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per dire la sua, in tanti hanno criticato la 49enne per aver accettato i 33mila euro: "Non sense andare a fare quel cambio e poi non provare a fare un altro tiro solo. Tra 15, 20 Mila euro e l’offerta di 33 non c’era tutta questa differenza ", "Aveva azzeccato i 200k…io mi sarei preso a schiaffi da solo".

Molti altri invece hanno fatto zapping parecchie volte, passando alla concorrenza e cioè andando a vedere come se la stavano cavando i concorrenti de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Ormai la sfida tra i due programmi è entrata nel vivo e anche sui social il pubblico fa i paragoni, come appunto ieri sera quando anche da Gerry Scotti sono stati persi i 200mila euro alla Ruota delle Meraviglie: "Azz ad #AffariTuoi ha perso 200mila e alla Ruota pure hanno perso 200mila… tutto pilotatoooooooooooooo come dicono gli espertoni", "Sia la concorrente di #AffariTuoi che quello della Ruota hanno chiuso la puntata scegliendo il pacco/busta da 200.000€. Ed entrambi li hanno persi".

Potrebbe interessarti anche