Affari Tuoi, Klemens snobba il Dottore e resta a mani vuote. Social spietati con Rai e Mediaset: "Patto di belligeranza" Nella puntata del 9 ottobre 2025, Klemens torna a casa senza niente dopo un inizio decisamente sfortunato e De Martino sgrida Gennarino: cosa è successo

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno giovedì 9 ottobre 2025, a sfidare il Dottore è Klemens, concorrente della regione Trentino-Alto Adige e agente di commercio di professione. Ha una compagna di nome Nicole e un figlio. Il concorrente gioca con il pacco numero 9 ed è accompagnato in studio dal padre Andreas, che definisce "il mio migliore amico". Prima di cominciare la partita, come di consueto il comico Herbert Ballerina riappare nuovamente tra i pacchisti. Ecco cosa è successo nella puntata del 9 ottobre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 9 ottobre 2025: cosa è successo da Stefano De Martino

La partita di Klemens comincia con sei tiri abbastanza fortunati, ad eccezione dei 30mila euro persi al primo tiro (il pacco nero, infatti, contiene solo 10 euro), e prosegue con un’offerta di 38mila euro: "Ringraziamo il Dottore e proviamo il tritatore", commenta il concorrente. Assegno rifiutato. Poi viene trovato il biglietto della Lotteria Italia, ma prima il conduttore stringe la mano a Clemence dicendo "Ti volevo fare i complimenti, hai detto una cosa e l’hai fatta, perché nel pacco ci sono 5 euro". Poco prima, infatti, aveva detto a De Martino di voler trovare proprio quel biglietto.

Klemens è molto fortunato, perché alla terza tripletta ha ancora il podio intatto. La mossa del Dottore è il cambio: "Io lo tengo, me lo porto a casa", dice il padre e il giocatore commenta: "Visto che io vado molto a sentimento, lo teniamo". E il 9 resta nelle mani del concorrente, ma subito dopo arriva la prima batosta: perdono i 300mila euro e Klemens si limita a dire "Fa parte del gioco". Quando escono anche i 100mila col tiro successivo, De Martino esclama: "E’ scattato il salvavita del Dottore". Una volta uscito lo 0, la nuova chiamata del Dottore, che si gioca a carte un tiro. Il concorrente pesca il cambio ma lo rifiuta subito dopo.

Dopo aver perso 75mila euro, 50mila euro, 20mila euro e 200mila euro -"Il Piemonte adesso me lo ricorderò", dice Klemens quando trovano quest’ultima somma nel pacco – e rifiutato un cambio – "Potrebbe essere che ci vuole dare una mano, oppure anche toglierla" commenta il concorrente dubbioso – e offerte da 20mila euro e 5mila euro, si arriva al gran finale della partita. Diventa però necessario il mantra Ora tu mi trovi un pacco blu, perché sul tabellone c’è solo il pacco rosso da 15mila euro e tre blu . Ma questa sera non funziona: si va alla Regione Fortunata e si scopre che il giocatore aveva solo 1 euro.

A questo punto entra in studio Gennarino e Stefano De Martino chiede alla mascotte di Affari Tuoi di suggerire al concorrente una regione, ma il cane fa di tutto per scendere dalle braccia di Klemens. Il conduttore prende in braccio Gennarino e poi, lasciandolo libero, dice: "Che fai, giochi contro di noi? Guarda che il Dottore ti licenzia, devi stare attento!".

La prima scelta del concorrente, per portarsi a casa i 100mila euro, è il Veneto. Poi Klemens approfitta per dire di sentirsi molto fortunato di avere una famiglia splendida, compresi genitori e fratello, nonostante l’andamento della partita: "Io sono già fortunato". La seconda scelta cade sulle Marche (per 50mila euro), regione in cui dice di aver passato delle bellissime ferie con la sua famiglia, che però è quella sbagliata. Restano sul tabellone il Veneto e l’Abruzzo, ma la Regione Fortunata è quest’ultima. Klemens e il padre tornano a casa con 1 euro e un po’ di amarezza sul volto.

Le polemiche sui social

Come ogni sera dopo la puntata di Affari Tuoi, non mancano le polemiche sui social nemmeno il 9 ottobre 2025, principalmente inerenti all’orario in cui la partita è finita: "Cioè hanno vinto un sacco di soldi concorrenti antipatici e niente questo cuore di panna?", "Ma adesso per fare questa "sfida" sia #AffariTuoi che #LaRuotaDellaFortuna finiscono tardissimo", "Potete fare un patto di belligeranza in cui firmate che entrambi alle 21.30 o 21.35 staccate la spina agli access? No perché far iniziare la prima serata alle 22 è insostenibile", "Io capisco la concorrenza con Mediaset ma non può iniziare una fiction alle 22", "Finire a 45 è esagerato", "E’ tardi e Stefano continua a fare riassunti…datevi una mossa che voglio vedere la fiction!!".

