Sempre presente per rallegrare le serate dei telespettatori, Affari tuoi si ripresenta con una nuova puntata in onda nella serata del 9 marzo 2026 su Rai 1. Stefano De Martino accoglie Gaetano, inserviente in ospedale da Palermo. Scopriamo tutto quello che è successo in questa partita storica del quiz show dei pacchi.

Affari tuoi, puntata del 9 marzo 2026: cosa è successo

"Questa sera Martina ballera con un etoilette" scherza De Martino aprendo la partita di Gaetano e spoilerando che la ballerina si esibirà con Herbert Ballerina. Con un inizio sfortunato, il concorrente manda in fumo 100mila 200mila e 300mila euro e decide di cambiare subito il pacco numero 2 per proseguire con il 5. "Sento profumo di balletto nuovo, stiamo organizzando" incalza De Martino subito dopo che dalla regia risuona "Per sempre si" di Sal Da Vinci, brano vincitore del Festival di Sanremo appena concluso. Stupida sfortuna, altro brano di Sanremo, viene trasformato in "Stupido Dottore" dal conduttore napoletano che gliela canticchia al telefono, mentre lui offre 9mila euro, cifra tritata immediatamente. "Può andare peggio di così?" si domanda De Martino dopo che Gaetano pesca anche i 50mila e 75mila euro. Ed effettivamente, peggio puà andare, perché anche i 20mila euro vanno in fumo, lasciando nel tabellone solo i 10mila e il pacco nero.

Affari tuoi, la vincita finale di Gaetano: sollievo finale

"Ma non è possibile, è una partita troppo strana e io una così non me la ricordo proprio" incalza Stefano De Martino dopo l’ennesimo pacco rosso, che ora lascia Gaetano appeso all’unica speranza dell’incognita nel pacco nero. Gennarino riporta allegria in studio e il Dottore torna alla carica con due offerte da 3mila e 4mila euro, prese in giro dal presentatore: "Spese folli eh" e tritate dai concorrenti. Il pacco di Martina non arriva ed Herbert esulta per non dover ballare, ma il Dottore smorza il suo entusiasmo: "In ogni caso vedremo l’esibizione" rassicura De Martino, che subito dopo porge l’offerta da 5mila euro, non prese nemmeno in considerazione da Gaetano. De Martino si sfrega le mani perché finalmente arriva il pacco ballaerina e Martina Miliddi può esibirsi con Herbert. I due, vestiti con un elegante frac, si divertono e divertono il pubblico sulle note di un charleston. La partita entra nella fase finale con l’ultima mossa del Dottore, che aggiunge pepe con l’ultimo assegno da 22mila euro. Gaetano ringrazia la redazione e poi decide di accettare l’offerta, tornando a casa con una somma, che visto l’andazzo della partita, sembrava impossibile da ottenere. Prima di salutare, il concorrente scopre di avere il pacco nero e all’interno trova solo 10mila euro. Un sollievo finale che chiude una partita sfortunata, ma chiusa con una somma importante e tanti sorrisi.

