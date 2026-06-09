Affari tuoi, De Martino stuzzica il fidanzato della concorrente: "Prepara i bagagli", poi l'errore finale
Nella nuova puntata del 9 giugno giocano Rita e Cataldo che partono alla grande ma finiscono accettando solo 10mila euro. De Martino si diverte a stuzzicare la coppia
Nuova emozionante puntata di Affari tuoi in onda martedì 9 giugno 2026 su Rai 1. A giocare assieme a Stefano De Martino e la sua banda arriva Rita, ingengere biomedico dalla provincia di Cosenza accompagnata dal compagno Cataldo, informatore farmaceutico. Scopriamo tutto quello che è successo.
Affari tuoi, puntata del 9 giugno 2026: cosa è successo
"Ragazzi, il fuoco su Instagram non si può mandare più", scherza Stefano De Martino con il pubblico, dispensando consigli su come corteggiare e prendendo spunto dalla storia d’amore dei due concorrenti, nata proprio sui social. Prima dell’inizio della partita, però, non manca la solita invenzione di Herbert Ballerina, che annuncia con ironia: "Ho inventato gli scottadito stop". Rita comincia bene con i primi sei tiri, nei quali brucia solo i 75mila euro e salva il podio dei premi più importanti. Il Dottore entra in gioco con il primo assegno da 38mila euro, cifra importante che viene comunque rifiutata dalla coppia. I 100mila euro vanno in fumo e il Dottore torna alla carica con l’offerta di cambio, che viene rifiutato dalla concorrente. "Io mi schiero con Cataldo, se è blu si va a Cirò Marina" scherza il conduttore infierendo sulla diatriba della coppia e il loro dubbio su dove andare a vivere insieme. "Comincia a fare i bagagli" scherza De Martino con l’uomo mentre svela i 50mila euro nel pacco scelto proprio da lui. Rita decide di rifiutare nuovamente il cambio e va a pescare il pacco da zero euro, che come da tradizione fa ballare tutto lo studio.
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Affari tuoi, la vincita (con delusione) di Rita e Cataldo
"Cataldo non capisce niente" incalza De Martino al telefono riportando le parole del Dottore mentre Rita concorda: "Ha ragione". Tornando seri, dai piani alti piove un altro assegno da 38mila euro, stessa cifra iniziale che finisce ancora nel cestino. Il pacco di Martina Miliddi contnua a non essere pescato e De Martino sottolinea la sua assenza: "Martina non esce da due giorni, proviamo a trovarla". La coppia si ritrova in mano l’offerta di cambio e Rita decide di proseguire puntando sul pacco 12 pescato all’inizio. Anche i 200mila euro vanno in fumo lasciando tra i rossi solo 20mila e 300mila euro, premio più alto del quiz e unico appiglio rimasto alla coppia. Subito dopo aver rifiutato 20mila euro, Rita pesca proprio i 300mila euro rovinando una partita cominciata benissimo. Provando a dare una svolta alla partita la coppia cambia il pacco 12 e continua con il 9. Dopo tanta attesa arriva il momento di Martina Miliddi che torna a deliziare il pubblico con lo stacchetto a centro studio. La partita si conclude con Rita che accetta i 10mila euro offerti dal Dottore: "Ci facciamo un bel viaggetto, ringrazio e accetto" dice Rita. Poco prima dei saluti, il conduttore svela i 20mila euro all’interno del pacco della coppia, che avrebbe potuto non accettare l’offerta e regalarsi una vincita pari al doppio di quanto incassato. Un errore che chiude una partita cominciata benissimo ma finita con l’amaro in bocca.
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