Affari tuoi, il disastro di Ersilia mette in fuga De Martino: "Me ne vado" poi la vincita inaspettata Nella puntata del 9 gennaio Ersilia gioca una partita in salita dall'inizio con una sfilza di pacchi rossi. Nel finale riesce a vincere 20mila euro. De Martino sconfortato minaccia di lasciare lo studio

Nuova divertente puntata di Affari tuoi in onda venerdì 9 gennaio 2026 su Rai 1. A giocare con Stefano De Martino c’è Ersilia, impiegata amministrativa nel panificio del marito Francesco, detto Ciccio, anche lui in studio per supportarla. Scopriamo insieme cosa è successo nel corso della puntata della coppia di Catanzaro, in Calabria.

Affari tuoi, puntata 9 gennaio: cosa è successo

"Sono commosso, la mia invenzione di oggi è geniale. Uno spray al aglio olio e peperoncino" con l’invenzione odierna di Herbert De Martino apre le danze della partita di Ersilia, che parte con i classici sei tiri. "Ragazzi dobbiamo cambiare l’energia di questa partita" commenta De Martino a seguito di quattro tiri rossi che mandano in fumo 50mila, 75mila, 100mila e 200mila. Un inizio tosto che fa gongolare il Dottore. Ersilia cambia il pacco 13 per proseguire con il 9. Arriva anche la prima offerta da 10mila euro, cifra troppo bassa per far terminare la partita. Nonostante la sfilza di pacchi blu ancora presenti, Ersilia trova altri due rossi, lasciando tra i premi importanti solo i 300mila euro (il più alto in assoluto) e l’incognita del pacco nero. Qualche pacco blu, tra cui Gennarino, riporta il buon umore nonostante la situazione complicata e il Dottore torna alla carica con la seconda offerta da 15mila euro, commentata da Herbert senza freni: "Vergogna!". Ersilia e Ciccio tritano e proseguono.

Affari tuoi, la vincita finale di Ersilia e Francesco

La musica non sembra proprio cambiare, infatti, anche i 300mila euro vanno in fumo (tra la delusione generale) e il conduttore commenta sconfortato: "Non me la sento, me ne vado". Tutte le speranze ricadono ora sul pacco nero e Il Dottore propone un assegno della serata: "Per gli ultimi tre tiri offre 3mila euro", Ersilia non ha dubbi e trita l’offerta per andare fino alla fine. I pacchi chiamati mostrano fortunatamente 1 euro, 50 euro e 20 euro, lasciando per il finale il pacco nero da un lato e zero euro dall’altro. La partita entra nella fase più calda e De Martino compila l’ultimo assegno della serata da 22mila euro. "Comunque vada ci siamo divertiti, io andrei fino alla fine" consiglia il marito della concorrente e lei decide di dargli retta, facendosi coraggio con le lacrime agli occhi. Il numero 9 della coppia viene aperto e mostra proprio il pacco nero. Ora resta solo da scoprire il valore che la coppia porta a casa. Con un apertura lenta, De Martino mostra 20mila euro. I coniugi tornano a casa felici per l’esperienza e per la cifra portata a casa. "Fate un applauso al loro coraggio" chiude il conduttore.

