Affari tuoi continua a macinare ascolti da record e non si smentisce neppure nella puntata del 9 febbraio, condotta come sempre da Stefano De Martino. Gioca Marco, avvocato dalla provincia di Udine, appassionato di peluche. Al suo fianco c’è la sorella Dora, studentessa. Vediamo cosa è successo in questa divertentissima puntata, che ha scatenato risate sin dai primi attimi.

Affari tuoi, puntata 9 febbraio: cosa è successo

"Sono Herbert, di lavoro io sto fermo, non mi muovo mai, sono un immobiliarista" con queste parole Herbert Ballerina apre, mentre De Martino avverte l’hater Giorgio: "Rassegnati Giorgio, la situazione peggiora sempre di più". Si prosegue con l’invenzione di Herbert: "Questa sarà utile ai padroni e ai loro amici a quattro zampe quando girano di notte e ci sono i vampiri; ho creato il guinz.aglio". Con i primi sei tiri, Marco cancella i 50mila euro e i 300mila euro, però trova Martina Miliddi. La ballerina, in abito rosso fuoco, si esibisce a centro studio sotto le note di "Sway", di Micheal Bublè, riscuotendo il solito successo. "Marco ha sbagliato programma, è troppo acculturato" provoca De Martino, sottolineando la preparazione di Marco, laureato con il massimo dei voti, ma soprattutto mandando l’ennesima frecciatina alla concorrenza Mediaset. Tra un pacco e l’altro, il concorrente usa un linguaggio forbito e De Martino si diverte a prenderlo in giro: "Lui è il figlio di Alessandro Barbero", riferendosi allo storico star del web e della Tv. Mentre Herbert Ballerina si lamenta: "Io non sto capendo più nulla stasera, non può parlare così". Marco rifiuta due offerte ravvicinate da 20mila e 30mila e prosegue con grande determinazione e un linguaggio ricercatissimo. "Lui è pessimista come i filosofi che studia" commenta Dora.

Affari tuoi, Herbert Ballerina sbotta e vuole stoppare la puntata

La partita entra sempre più nel vivo, e dopo aver bruciato anche i 100mila euro, Marco si trova davanti la proposta di cambio dal Dottore e decide di rifiutare, anche su consiglio della sorella. L’offerta dai piani alti sale a 25mila euro, una cifra che non accontenta i fratelli. Subito dopo, anche i 300mila euro vanno in fumo. "Restiamo concentrati, calma" consiglia De Martino, mentre il Dottore torna alla carica con un altro assegno da 10mila euro, che viene tritato senza troppi pensieri. Il linguaggio di Marco manda in tilt Herbert Ballerina, che incalza nuovamente: "Dobbiamo stoppare la trasmissione, qua non si capisce nulla", e De Martino lo bacchetta: "Ma tu non capisci perché sei ignorante". La puntata, una delle più divertenti della stagione, continua ad emozionare con un altra freddura di Ballerina, che prova ad imitare il concorrente: "La situazione è Kafkiana".

Affari tuoi, De Martino show: "In questo gioco conta solo il lato b"

De Martino chiede al concorrente di usare l’istinto e smetterla con le strategie e scherza: (inviando un altra frecciatina al veleno a La Ruota della fortuna) "Qua conta solo il lato b", poi scherza ancora con Marco: "Stasera torna a casa in moto e senza maglietta", alludendo al fatto che si stia lasciando andare come non mai. Marco arriva a giocarsi il tutto per tutto con 30mila da un lato e 75mila dall’altro, e dopo aver rifiutato l’ultimo cambio, scopre di aver vinto i 75mila euro, per la gioia di tutto il pubblico. Il Dottore, abituato a beffare i concorrenti, stavolta subisce un colpo basso dall’avvocato.

