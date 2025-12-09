Affari tuoi, De Martino avverte: "Stia attento". Mamma e figlia litigano e sbagliano scelta: beffa finale Nella puntata del 9 dicembre Luisa e la figlia Giulia partono in quinta ma poi la partita cambia. Accettano 26mila euro pur avendo il pacco con 75mila.

A giocare con Stefano De Martino al centro dello studio di Affari tuoi nella puntata di martedì 9 dicembre in onda su Rai 1 c’è Luisa, concorrente napoletana che nella vita lavora in una gioielleria. Accanto a lei è presente la figlia Giulia, che vive e lavora in Portogallo. Vediamo insieme cosa è successo nel corso della partita della coppia che inizia con il pacco numero 2.

Affari tuoi, puntata 9 dicembre 2025: cosa è successo

Lo show inizia al ritmo di musica latinoamericana visto che la concorrente è un’appassionata di danza, un hobby in condivisione con il marito Carmine che questa sera fa il tifo da casa insieme all’altro figlio Genni. "Mia mamma è venuta a mancare da un anno e ancora sto molto male" con queste parole Luisa si commuove raccontandosi più nel profondo e ringrazia tutti i componenti della redazione di Affari tuoi per averla fatta stare meglio grazie allo show. I primi tiri scoprono quattro pacchi blu da 10, 1, 100 e 50 euro che la fanno cominciare con il piede giusto. "Ottimo inizio, il podio è tutto intatto, stia attento a queste due Dottore" dice De Martino e subito dopo propone il primo cambio della serata a Luisa che dopo averci pensato un po’ decide di cedere il pacco 2 per proseguire con il pacco numero 9, data di nascita di entrambi i suoi figli. Una scelta azzeccata visto che subito dopo si scopre che nel 2 si nascondevano 200 euro. Dopo uno zero euro che fa ballare tutti e il primo rosso importante da 50mila euro il Dottore chiede a De Martino di compilare il primo assegno della serata dal valore di 35mila euro. "A vederli mi fanno effetto, ma ho voglia di giocare perché mi sto divertendo" con queste parole Luisa rifiuta. Il pacco più importante da 300mila euro va in fumo e alla luce di questo il Dottore propone il secondo cambio della serata e Luisa è determinata nel cambiare ancora, lasciando il 9 per continuare a giocare con il pacco 13. L’istinto di Luisa è ottimo, infatti, il secondo cambio si rivela ancora giusto visto che dentro il pacco ceduto vengono mostrati 20 euro. L’arrivo di Gennarino precede la seconda offerta della serata e il Dottore si ripete con i 35mila euro che vengono nuovamente rifiutati. Anche i 200mila euro vengono spacchettati e ora mamma e figlia si trovano davanti alla terza richiesta di cambio che questa volta viene rifiutata. La gara arriva nel momento decisivo dopo l’uscita dal gioco dei 30mila e dei 100mila ora Luisa si ritrova con un pacco blu da 10 o un rosso da 75mila. Il Dottore fa squillare la cornetta rossa per comunicare l’ultimissima offerta della serata, ovvero 26mila euro. Dopo tanti attimi di indecisione Luisa decide di accettare il denaro nonostante il consiglio chiaro e ripetuto di Giulia di non farlo. Tra le due si crea frizione perché Giulia è davvero convinta che sia giusto proseguire. Purtroppo per la coppia, la figlia aveva ragione, infatti, nel pacco numero 13 vengono mostrati i 75mila euro. Rimpianti per mamma e figlia che tornano a casa con 26mila euro ma ne avrebbero potuti avere quasi 50mila in più. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

