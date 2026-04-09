Affari Tuoi, la coppia di ‘bellissimi’ stravolge anche De Martino: “Mai visti così”. La partita disastrosa finisce in trionfo Affari Tuoi, puntata del 9 aprile: Alberto e la moglie ribaltano una partita sfortunatissima. Sul web ironia e pioggia di commenti sulla bellezza della coppia.

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La puntata di Affari Tuoi del 9 aprile 2026 si è rivelata una delle più piacevoli e commentate delle ultime settimane. Tra ironia, momenti sfortunatissimi e un finale sorprendente, il pubblico ha assistito a una partita dal ritmo altalenante ma capace di regalare un epilogo estremamente positivo. A catturare l’attenzione, oltre al gioco, è stata soprattutto la presenza di una coppia che non è passata inosservata: Alberto ed Eleonora, ribattezzati da molti come "la coppia dei bellissimi".

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 9 aprile

Protagonista della serata è Alberto, concorrente dell’Emilia-Romagna, agente di commercio di 38 anni, che ha giocato con il pacco numero 11. Al suo fianco la moglie Eleonora, con cui è insieme da 14 anni e sposato da sette, genitori della piccola Angelica. Fin dall’inizio, Stefano De Martino ha scherzato molto sulla loro bellezza: "Io non vedo una coppia così bella da tempo, Sono troppo belli… e guarda quanti denti hanno, poi!!", tra risate e applausi.

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Non sono mancati momenti leggeri grazie anche agli interventi di Herbert Ballerina, mentre la partita prendeva una piega tutt’altro che semplice. Il primo giro di chiamate è stato negativo ha visto saltar fuori subito il pacco da 300mila euro. Poi, col passare dei tiri, sono usciti altri premi importanti come 200mila euro e 75mila euro, compromettendo seriamente le possibilità di una grande vincita.

Il Dottore ha provato più volte a intervenire, prima con un’offerta da 30mila euro (rifiutata), poi proponendo il cambio pacco. Alberto ha accettato contro il parere della moglie, passando dal numero 11 al 10: una scelta fortunata, visto che il pacco iniziale conteneva zero euro. Tuttavia, la partita ha continuato a complicarsi con l’eliminazione dei 100mila euro, lasciando come massimo premio disponibile i 50mila euro.

Nel finale, con una situazione ormai compromessa (cinque pacchi blu e uno solo rosso da 10mila euro), entra in scena anche Martina Miliddi, mentre De Martino accompagna i concorrenti verso la scelta della Regione Fortunata.

Alberto, trionfo alla Regione Fortunata: quanto ha vinto

Quando la partita sembrava ormai segnata, tutto si è deciso con la Regione Fortunata. Alberto ha inizialmente indicato la Liguria, spiegando il suo legame personale: "Ho una regione, la Liguria, dove ho fatto tante estati, a Sanremo, dove ho tanti amici". A quel punto Stefano De Martino ha stemperato la tensione con una battuta sul suo futuro: "Noi ci faremo tanti amici a Sanremo", riferendosi al suo prossimo Festival da conduttore.

Per la seconda regione, Alberto sembrava orientato verso il Lazio, ma è stato proprio De Martino a intervenire in modo decisivo, coinvolgendo Eleonora nella scelta: "Perché non la facciamo scegliere a Eleonora, che finora ha chiamato tanti pacchi pesanti". Un momento chiave che ha cambiato le sorti del gioco.

Eleonora ha infatti puntato sul Molise, scelta che si è rivelata vincente. Poco dopo, il conduttore ha aumentato la suspense anticipando il finale: "Loro due avevano giocato una partita disastrosa. Ma alla fine possiamo dire che sarà una partita da soldi sicuri".

Dopo la pausa pubblicitaria, arriva la conferma: la Regione Fortunata è il Molise. Un colpo di scena che ribalta completamente l’andamento della partita e consegna alla coppia una vincita di 50mila euro, con un finale in cui è evidente anche lo zampino di De Martino, decisivo nel coinvolgere Eleonora nella scelta vincente.

Le reazioni social

Sui social, la puntata di Affari Tuoi ha scatenato moltissimi commenti, soprattutto per la bellezza della coppia protagonista. "Alberto e Stefano nella stessa inquadratura è una cosa legale? Chiedo", scrive qualcuno, mentre altri ironizzano: "Ad Affari Tuoi ormai solo bonazzi o bonazze per vincere contro la Ruota". C’è chi li ha ribattezzati senza mezzi termini "la coppia dei bellissimi", e chi commenta divertito: "Ah finalmente due belli che si trovano e procreano", creando un filo ironico che accompagna tutta la serata. Non mancano riferimenti pop: "Buonasera pacchers, stasera giocano con noi Ridge e Brooke", mentre altri esultano fin dall’inizio: "Ah ma stasera gioca quel bono… molto bene".

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