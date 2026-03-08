Affari tuoi, De Martino spiazzato dal balletto con dedica (sexy) di Martina Miliddi: "Non sapevo cosa fare" Nella nuova puntata del 8 marzo gioca Fabio, che comincia male e finisce peggio tornando a casa a mani vuote. De Martino alle prese con un passo di danza a sorpresa di Martina Miliddi

Quale modo migliore per trovare la giusta carica in vista del lunedì se non con una serata di divertimento e intrattenimento in compagnia di Stefano De Martino e del popolare quiz dei pacchi? Nella puntata di Affari tuoi in onda domenica 8 marzo 2026 su Rai 1, il conduttore napoletano gioca con Fabio, agromeccanico dalla provincia di Cuneo e sua sorella Elena. Scopriamo tutto quello che è successo nel popolare quiz show.

Affari tuoi, puntata del 8 marzo 2026: cosa è successo

"Sono un burocrate, metto il burro ovunque", e poi ancora "La mia invenzione protegge dal freddo, ho creato il para-naso" queste le prime freddure di Herbert Ballerina, che subito dopo riceve da tutto lo studio gli auguri di compleanno: "Ieri era il compleanno di Herbert, esprimi un desiderio" dice Stefano De Martino, porgendo una torta al comico. Fabio comincia con un indigestione di pacchi rossi, tra i quali brucia anche 75mila, 100mila e 300mila euro e, con la volontà di cambiare la partita, scambia il pacco 5 con il 2. A riportare il buon umore, come spesso accade, arriva Martina Miliddi con il suo stacchetto. La ballerina ex Amici, prima di esibirsi nel suo assolo a centro studio, interagisce con Stefano De Martino con un inchino sexy ai danni del conduttore, che viene colto impreparato e appare imbarazzato: "Martina devi avvisarmi, non sapevo che fare, se stare fermo o muovermi". Tornando alla partita, il Dottore offre 18mila euro, primo assegno della serata che viene tritato velocemente. "Devo dire che l’abbiamo raddrizzata" commenta De Martino, dopo alcuni tiri di Fabio che bilanciano il tabellone dei pacchi rossi e blu.

Affari tuoi, il finale amaro di Fabio ed Elena: a casa a mani vuote

A seguito del pacco rosso da 200mila euro, il Dottore torna a farsi vivo con l’offerta più bassa della serata da 6mila euro, cifra che non riesce a far terminare anzitempo la partita di Fabio ed Elena, che subito dopo restano appesi ad un filo e ad un unico pacco rosso; quello da 20mila euro. "Voi due, come andate in geografia?" chiede Stefano De Martno, che dopo aver sbirciato nel pacco scelto dalla coppia, svela proprio i 20mila euro. Si va dritti al gioco delle regioni, nel quale Fabio può provare a vincere 100mila o 50mila euro, tentando di indovinare la regione fortunata. La coppia punta tutto su Molise e dopo qualche minuto di tensione, che Fabio prova a stemperare con i ringraziamenti generali verso la redazione e i saluti a casa, il conduttore napoletano legge la regione fortunata, ovvero la Liguria. I due fratelli tornano a casa a mani vuote in una partita cominciata male e finita peggio.

