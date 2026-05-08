Affari tuoi, dopo Jovanotti e Morandi nuova puntata con super ospite da Sanremo: De Martino svela il nome Nella nuova puntata del 8 maggio gioca Emanuela che si accontenta di 40mila euro nonostante i 200mila euro sotto il naso. De Martino svela il super ospite della nuova puntata di sabato 9 maggio

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Pieno di emozioni grazie alla nuova puntata di Affari tuoi in onda venerdì 8 maggio 2026 su Rai 1. A sfidare il Dottore si presenta Emanuela, educatrice professionale da Torino in dolce attesa e sua sorella Benedetta. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 8 maggio 2026: cosa è successo

Stefano De Martino apre comunicando la novità della serata, ovvero la mancanza dell’invenzione di Herbert Ballerina tra i pacchi blu, sostituita da una frase, sempre portata dal comico. Emanuela comincia col botto trovando il pacco da zero euro al primo tiro con il quale fa ballare tutto lo studio. "Trovatemi un altro programma dove accade questo" incalza il conduttore napoletano dopo aver assistito al balletto in stile break dance del pacchista della Basilicata, che incanta il pubblico. Con i restanti tiri le sorelle eliminano 300mila euro e pescano il "Vocavolario", la novità presentata da Herbert: "Oggi il termine è culturista: fondoschiena del visitatore straniero" dichiara il comico scatenando le risate del pubblico come sempre. Il Dottore comincia a giocare offrendo 25mila euro, rapidamente tritati da Emanuela al grido di "Mi sento positiva". "Se vuoi stiamo in silenzio" scherza De Martino dopo che Emanuela dichiara di voler ascoltare solo se stessa durante la partita e puntualmente (ascoltandosi) va a eliminare i 100mila euro. Anche i 50mila euro vengono bruciati dalle sorelle, che subito dopo si trovano a dover decidere davanti la proposta di cambio pacco, accettata dalla concorrente che va a prendersi il 6 lasciando il 16, che viene aperto immediatamente svelando (fortunatamente) Gennarino.

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Affari tuoi, la vincita (amarissima) di Emanuela

Dopo la bella notizia dell’arrivo di Martina Miliddi, che si esibisce a centro studio, arriva quella brutta del pacco da 75mila euro, altro premio importante cancellato dal tabellone dei rossi. "Abbiamo appena sentito la canzone di Ditonellapiaga e vi annuncio che domani verrà a trovarci a sorpresa" svela De Martino tra gli applausi del pubblico. Un altro assegno da 23mila euro viene tritato dalle sorelle mentre De Martino continua il suo show: "Ma tutte incinte siete?" incalza il conduttore parlando con la pacchista del Friuli-Venezia Giulia, in dolce attesa proprio come la concorrente. Herbert non si fa scappare l’occasione: "Occhio che sta girando". Emanuela cambia ancora, molla il 6 per il 17 e va ad aprire il pacco appena ceduto, che svela i 30mila euro, salvando i 200mila euro, premio più importante rimasto in gioco. "Il Dottore è un po’ tirchio stasera ma se lo mettiamo all’angolo può dare di più" dichiara il conduttore napoletano mentre la concorrente trita anche i 25mila euro dell’assegno appena proposto. Arriva l’offerta da 40mila euro, che fa tentennare Emanuela. Dopo averci pensato a lungo, la concorrente decide di accettare la proposta a sorpresa: "Colpo di scena" commenta De Martino, che subito dopo si diverte a proseguire la partita virtualmente e a giochi fatti: "Inizio a pensare che queste botte di fortuna di cui tu parli ti avrebbero potuto portare a vincere 200mila euro". Prima dei saluti Emanuela scopre di avere quello da 200mila euro per una beffa finale inaspettata.

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