Affari tuoi, De Martino cede agli occhi belli: "Devo farti un regalo", poi il disastro finale delle gemelle Nel la puntata del 8 gennaio le gemelle Gabriella e Valeria giocano una partita disastrosa e tornano a casa a mani vuote. De Martino fa un regalo ad una pacchista

Un altra divertente puntata di Affari tuoi ha incollato i telespettatori alla televisione. Nel nuovo appuntamento di giovedì 8 gennaio in onda su Rai 1, ci sono le gemelle Gabriella e Valeria da Marsala, nel comune di Trapani, rispettivamente militare dell’aereonautica e in cerca di occupazione. Scopriamo insieme cosa è successo.

Affari tuoi, puntata 8 gennaio: cosa è successo

La partita delle sorelle comincia come sempre tra le risate grazie ai siparietti tra Stefano De Martino e la sua spalla fissa Herbert Ballerina. Proprio il comico apre le danze presentando la nuova invenzione tra i pacchi blu: "Con questa idea puliremo le nostre città, vi presento il porta foglie!" e mostra un classico portafogli con all’interno delle foglie. I primi sei tiri scoprono ben 5 pacchi rossi su sei, tra cui anche 75mila e 300mila euro. Unica nota positiva Gennarino, che assicura il jackpot da mille euro. Il Dottore propone un cambio che non sortisce effetto e si torna a tirare. Gabrielle a e Valeria continuano la loro scorpacciata di pacchi rossi e anche quelli da 30mila e 50mila vanno in fumo. Il Dottore ritorna alla carica con una proposta da 15mila euro, che non accontenta le concorrenti siciliane. De Martino regala il "portafoglie" a Ersilia, pacchista della Calabria (definita occhi più belli dello show nella puntata scorsa) che svela proprio l’invenzione di Herbert, dando ossigeno alle protagoniste insieme al pacco da zero euro.

Affari tuoi: il finale disastroso delle gemelle

Il pacco nero da zero euro risveglia il Dottore: "Per due tiri adesso c’è un cambio" dice De Martino, "Io a questo numero ci credo" risponde Gabriella, e concorde con la sorella, rifiuta la proposta credendo nel pacco 12 pescato all’inizio. La partita sembra continuare sui binari negativi e anche i 200mila euro vengono spacchettati, lasciando un solo rosso in palio, ovvero quello da 100mila. Un paio di chiamate blu riportano equilibrio e il Dottore prova a spiazzare le concorrenti con un’altra proposta di cambio: "Non posso non credere in questa storia" replica Gabriella, difendendo il numero 12 ( data di nascita della figlia). "L’ultimo tiro vale 12mila, il Dottore attacca" comunica il concorrente. Le gemelle rifiutano e nell’ultima chiamata pescano 100mila euro, ultimo rosso rimasto in palio. Questo significa gioco delle regioni, ultima spiaggia per provare a vincere 100mila o 50mila, nascosti sotto le due regioni fortunate. Gabriella e Valeria puntano su Basilicata e Toscana. Purtroppo, anche il gioco finale non regala soddisfazioni alle sorelle, che tornano a casa a mani vuote dopo una partita molto sfortunata sin dall’inizio.

