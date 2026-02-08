Affari tuoi, De Martino scioccato da Herbert: "Ma come fai?". Lui indovina i pacchi e poi lascia lo studio Nella nuova puntata del 8 febbraio gioca Rossella, che torna a casa con 60mila euro. De Martino alle prese con il gesto inatteso di Herbert Ballerina

Affari tuoi c’è sempre, anche di domenica, per regalare la giusta dose d’energia in vista della nuova settimana in arrivo. Nella puntata del 8 febbraio 2026 gioca Rossella, assistente capo della Polizia di Stato da Marigliano, in provincia di Napoli. Al suo fianco la sorella Mary, psicoterapeuta nella vita. Scopriamo cosa è successo.

Affari tuoi, puntata 8 febbraio: cosa è successo

"Mi piace esplorare le grotte, sono un poligrotta" con queste parole Herbert Ballerina apre le danze della puntata e, subito dopo, torna protagonista con l’invenzione della serata: "Ho inventato il pesce sulgelato" dice il comico mostrando un pesce poggiato sopra un cono gelato. Il pubblico si diverte e De Martino svela una sorpresa: "Oggi è domenica e vi annuncio che torna il balletto passo a due" alludendo a Martina Miliddi, che per la serata avrà Herbert al suo fianco nel momento del ballo. I primi sei tiri di Rossella scorrono lisci senza intoppi dai pacchi rossi e il Dottore entra in gioco con un assegno da 18mila euro, cifra tritata senza troppi ripensamenti. Dopo molti blu, tra cui il pacco da 1 euro, indovinato da Herbert senza sbirciare, i pacchi rossi cominciano a saltar fuori e anche i 100mila euro vengono cancellati dal tabellone. La gara continua e arriva, per la gioia del pubblico, il momento di Martina Miliddi, che si esibisce sulle note de "La prostata Enflamada", colonna sonora di Buen Camino, nuovo film di Checco Zalone. Lo stacchetto è un successo, anche grazie alla partecipazione di Herbert, vestito di tutto punto da ballerino spagnolo. "Salutiamo Checco e tanti complimenti per il film, è stato un omaggio" dice De Martino trattenendo a stento le risate per le gesta della sua spalla.

Affari tuoi, la vincita di Rossella (beffata dal Dottore)

Tornando alla partita, Rossella e Mary tritano un assegno da 46mila euro, mentre Herbert continua ad indovinare il contenuto dei pacchi, e dopo quello da 1 euro svela in anticipo anche i 30mila euro del pacco nero. "Ma come fai a indovinare?" chiede il conduttore sorpreso, "Ho qualcosa io, ho qualcosa" replica il comico mentre lascia lo studio. Il comico rientra e, dopo aver bruciato i 300mila, Rossella arriva a giocarsi il finale con 10 euro da un lato e 200mila dall’altro, per un finale tutto da seguire. "120mila euro" questa è la richiesta delle due sorelle, che però si trovano esattamente la metà in mano. 60mila euro, ultima offerta della serata da parte del Dottore. La concorrente vuole sentire il parere dei presenti per prendere una decisione e Lupo dice la sua: "Se non ti servono i 60mila vai avanti e rischia", De Martino sbotta: "Ma chi è Donald Trump che non ne ha bisogno?" tra gli applausi del pubblico. "Accettiamo i 60mila euro" conclude Rossella, che torna a casa con una bella cifra dopo sole 4 puntate di trasmissione. Dopo i ringraziamenti di rito, conditi con qualche lacrima di commozione, la concorrente scopre di aver avuto 200mila nel pacco. Un rammarico finale, che costa quasi 140mila euro a Rossella, mentre il Dottore ride sotto i baffi per la mossa perfetta.

