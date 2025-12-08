Trova nel Magazine
Affari tuoi, De Martino trova la regione vincente ma Cristina rovina tutto e piange. Matrimonio annullato

Nella nuova puntata del 8 dicembre Cristina si rovina il matrimonio tornando a casa con i soli 2mila euro di Gennarino

A seguito della pausa per lasciare spazio alla diretta della Prima della Scala torna Affari tuoi in onda su Rai 1. Nella nuova puntata di lunedì 8 dicembre Stefano De Martino accoglie in studio Cristina, salumiera di Gagliato in provincia di Catanzaro in Calabria. Ad accompagnare la concorrente odierna c’è il fratello Antonio, parrucchiere nella vita. Scopriamo insieme cosa è successo in questa nuova emozionante puntata della concorrente che gioca con il pacco 15.

Affari tuoi, puntata 8 dicembre: cosa è successo

"Se lei torna con i soldi a casa si sposa con Gianfranco" con queste parole Stefano De Martino apre le danze e manda un messaggio al compagno di Cristina che fa il tifo da casa: "Non so se tu speri nella vittoria o no, dipende se vuoi sposarti o no". La puntata decolla dopo che De Martino scatenato decide di far pettinare Herbert Ballerina approfittando di Antonio, fratello parrucchiere della concorrente che sta al gioco e si mette all’opera con spazzola e lacca. I risultati del nuovo look del comico si vedono, infatti, il pubblico gli dedica in coro "Sei bellissimo". I primi quattro tiri di Cristina sono positivi e mostrano 500 euro, Il simpatico Gennarino che assicura il jackpot da 2mila euro, 15mila e 5 euro. Successivamente arrivano anche due pacchi rossi da 30mila e 50mila che non intaccano i premi più importanti. "Faccia quello che dice il suo cuore" chiede Cristina al Dottore durante la prima telefonata della serata. L’offerta di 35mila euro arriva ma Cristina non ha dubbi e vuole proseguire, assegno tritato. Dopo aver pescato 100 euro, la salumiera calabrese trova il pacco nero che nasconde 100mila euro e rifiuta il primo cambio della partita offerto dai piani alti. "La partita è cambiata da un momento all’altro" dice il conduttore napoletano dopo che Cristina manda in fumo con due tiri 100mila e 300mila, premio più alto in palio. Il Dottore si rifà vivo con una seconda proposta di cambio, rimandata al mittente da Cristina. Tre blu da 20, 200 e 50 euro risvegliano il Dottore che torna alla carica con una nuova offerta da 30mila euro. "Ma tu sai quanta gente viene al matrimonio in Calabria? non mi bastano sti soldi" con questa risposta verace Cristina ringrazia e rifiuta anche il secondo assegno. Anche i 75mila vanno in fumo e Cristina si ritrova davanti un’altra proposta di cambio che la mette a dura prova visto che il pacco davanti ai suoi occhi è il 15, giorno di nascita della figlia Laura. "Laura io ti ho voluto tanto e so che va bene cosi, rifiuto il cambio" dice emozionata Cristina. Nonostante stia seguendo il cuore, la protagonista non è fortunata e con le due chiamate successive trova 10mila e 200mila euro scoprendo di avere solo 10 euro nel suo pacco tanto difeso.

Affari tuoi, De Martino trova la regione fortunata ma Cristina sbaglia. Matrimonio rimandato

Ora che i pacchi rossi sono terminati, l’unica speranza di poter vincere è alle regioni fortunate, gioco finale nel quale la pacchista deve indovinare sotto quale regione sono nascosti i 100mila euro. Per aiutarla nella scelta De Martino interpella i due ospiti fissi Tanat e Lupus, i quali consigliano rispettivamente Veneto e Trentino. I due fratelli scelgono la regione Veneto ma purtroppo non trovano il premio e devono accontentarsi di tornare a casa con i 2mila euro regalati da Gennarino. Un vero peccato perché tra le due regioni individuate da De Martino e gli ospiti Cristina avrebbe potuto trovare 50mila euro, una cifra importante che avrebbe fatto molto comodo per le nozze tra lei e Gianfranco che per ora dovranno attendere.

