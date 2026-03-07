Affari Tuoi, De Martino fa volare Martina Miliddi e il web esplode: “Non lo nascondono più” Partita velocissima per il concorrente sardo Davide: tra offerte rifiutate, lacrime e la gag di De Martino con Martina Miliddi che infiamma i social.

Una partita velocissima, chiusa molto prima del solito per lasciare spazio allo speciale Sanremo Top condotto da Carlo Conti, ma non per questo priva di colpi di scena. La puntata di Affari Tuoi del 7 marzo ha visto protagonista Davide, agricoltore di quarta generazione di Uta, in Sardegna, arrivato in studio insieme alla mamma Francesca, madre di tre figli. Tra momenti di grande fortuna, batoste improvvise e una scenetta che ha fatto impazzire i social, la partita si è chiusa già alle 21.23.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 7 marzo 2026

La partita di Affari Tuoi è iniziata con il vento favorevole della buona sorte. Il concorrente sardo pesca subito due blu – 100 e 200 euro – e alla terza chiamata trova il pacco Gennarino che gli permette di vincere il jackpot di 12mila euro. Il momento favorevole continua e alla fine le prime sei chiamate di Davide sono quasi perfette:

100 euro

200 euro

Gennarino

20mila euro

Mani-furto

Zero euro

Il concorrente rifiuta una proposta da 40mila euro del Dottore, ma poco dopo arriva la prima batosta: saltano fuori prima i 300mila e poi i 50mila euro. Pasquale Romano torna alla carica, ma stavolta offre il cambio pacco.

"Secondo me ho un pacco rosso, rifiuto il cambio", dice con sicurezza l’agricoltore. A quel punto Stefano De Martino cede momentaneamente la conduzione a Herbert Ballerina, subito dopo viene chiamato il pacco "ballerina" ed entra in scena Martina Miliddi, che si esibisce in uno stacchetto sulle note di Jennifer Lopez, totalmente fasciata da una tutina aderente color pelle.

Al giro di boa della puntata, sul tabellone ci sono appena due pacchi blu, il pacco nero e quattro rossi (tra cui 200mila e 100mila euro).

"Per il Dottore la situazione si fa impegnativa", osserva De Martino, che poi svela la nuova offerta per chiudere anzitempo la partita: 30mila euro.

"Affari Tuoi è una cosa che non mi capiterà mai più, voglio continuare a giocare", sbotta Davide.

Martina sulle spalle di Stefano De Martino: social scatenati

Dopo aver perso i 100mila euro, l’agricoltore prova a cambiare la sorte invocando il "mantra". Per rafforzare la fortuna, De Martino decide di improvvisare una gag: prende in braccio Martina e, tenendola sulle spalle, procede con la chiamata del pacco. L’invocazione sembra funzionare: esce il pacco da 20 euro. La scenetta scatena immediatamente i fan su X, con commenti più o meno maliziosi su un eventuale feeling tra il conduttore e la ballerina ex Amici(che in realtà però è fidanzatissima con il coreografo Simone Milani):

Loro proprio non vogliono nasconderlo che dietro le quinte fanno cose

Stefano che gira comodamente con Martina sulle spalle

Scandalo ad #affarituoi! …Stefano ha sollevato Martina …ora le femministe lo accuseranno di sessismo o di patriarcato?

Uella pure Martina in braccio

Martina ogni giorno sempre più strepitosa! Lo share è aumentato solo per lei

Affari Tuoi, quanto ha vinto Davide

La partita riprende, ma per Davide arriva una nuova batosta: perde anche il pacco da 200mila euro. Sul tabellone restano quindi tre pacchi: 1 euro, 10mila euro e il pacco nero. Il Dottore mette sul tavolo un assegno da 10mila euro.

"Io devo pensare a cosa ho guadagnato qua – osserva – mi sento in dovere di salutare tutte le persone, perché accetto l’offerta. Voglio ringraziare tutti i pacchisti e tutta la famiglia di Affari Tuoi", dice prima di scoppiare in lacrime. "A volte rischiare può avere effetti gravi. Ho fatto come le api, che si accontentano di prendere poche gocce di nettare pur di salvare la famiglia, va bene così". La sua scelta, in realtà, si rivela ininfluente: nel pacco nero c’erano 100mila euro, mentre il suo pacco conteneva proprio 10mila euro.

Il 2026 da sogno per Stefano De Martino

La stagione in corso di Affari Tuoi ha avuto due volti. Lo show guidato da Stefano De Martino ha vissuto mesi autunnali piuttosto complicati a causa del boom de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti, infatti, tra settembre e dicembre 2025 ha attraversato un momento magico, superando Affari Tuoi e portando il programma di Mediaset in testa alle classifiche degli ascolti tv.

De Martino e il suo team, però, non sono rimasti a guardare. A gennaio 2026 hanno rimesso mano al format, introducendo due nuove presenze fisse – il comico Herbert Ballerina e la danzatrice Martina Miliddi – e ampliando la parte di intrattenimento puro all’interno della puntata. Il risultato è stato una rapida risalita negli ascolti: da quasi due mesi Affari Tuoi ha agganciato (e spesso superato) La Ruota della Fortuna.

Per De Martino il 2026 è iniziato nel migliore dei modi: oltre al successo del game show, ha appena debuttato al timone di Stasera tutto è possibile su Rai con ascolti molto alti ed è stato annunciato come conduttore del Festival di Sanremo 2027. Un periodo particolarmente positivo per il presentatore, ma solo dal punto di vista lavorativo. Lo scorso gennaio, infatti, Stefano ha affrontato il dolore per la perdita dell’amato papà Enrico.

