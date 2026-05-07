Affari Tuoi, altro che De Martino: Martina Miliddi pazza di Herbert Ballerina: “Sei il mio momento preferito" Nella nuova puntata del 7 maggio gioca Sara, che parte male ma finisce bene con 38mila euro in cassa. Herbert Ballerina ruba la scena a Stefano De Martino

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Risate ed emozioni nella nuova puntata di Affari tuoi, in onda giovedì 7 maggio 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Sara, educatrice da Avellino e sua sorella gemella Martina. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 7 maggio 2026: cosa è successo

Pronti via si parte col botto, infatti, Stefano De Martino non riesce a proseguire per le tante risate scaturite dall’invenzione di Herbert Ballerina, che porta la Ringhiera, una speciale recinzione che ringhia contro i ladri. Dopo essersi ripreso dalle risate il conduttore da il via alla partita di Sara, che pesca al primo colpo Gennarino, garantendosi il jackpot di 8mila euro legato al simpatico cagnolino. "Hai capito le ragazze, complimenti" incalza De Martino mentre le gemelle ribaltano immediatamente la situzione andando a pescare i 300mila euro: "Incredibile questo gioco" commenta Herbert. Con due tiri sfortunati Sara elimina 75mila e 200mila euro, mettendo la partita su binari sfortunati. "Da quante puntate sei qua?" chiede De Martino alla concorrente e poi incalza con la battuta che scatena il pubblico: "Sei qua da 36 puntate, sei quasi la relazione più lunga che ho avuto". Dopo aver accettato un cambio pacco Sara si trova in mano il primo assegno della serata da 18mila euro, cifra che non accontenta la protagonista: "Noi giochiamo fino al novantesimo minuto e non molliamo, andiamo avanti" replica Sara usando la metafora calcistica da grande tifosa dell’Avellino. "Oggi fa la motosega" incalza De Martino chiedendo l’imitazione dell’oggetto al pacchista della Basilicata, che poco dopo svela il pacco blu con Martina Miliddi. La ballerina vestita d’oro balla sulle note di "Dorado" di Mahmood e va ad accomodarsi vicino ad Herbert provocandolo: "Questo è il mio momento preferito".

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Affari tuoi, la vincita di Sara e Martina

Anche i 50mila e i 100mila euro vanno in fumo e il Dottore torna all’attacco con un’altra offerta di cambio, che viene nuovamente accettata da Sara: "Accetto il cambio e prendo il 20 che mi hanno detto i miei bambini a scuola". "Hai fatto il sogno, poi il gioco con i bambini, ma che confusione sta partita" commenta De Martino, che subito dopo manda la solita frecciatina ad Herbert Ballerina sfruttando il lavoro del new entry della Sardegna, proporetario di un salone di bellezza: "Ma non si può fare niente per sistemare Herbert?". Proprio il comico è il destinatario di una dichiarazione di grande stima da parte della concorrente: "Vorrei Herbert nella mia vita perché ti fa sempre ridere anche quando le cose vanno male come questa partita". Sara è un vulcano e dopo aver rifiutato l’assegno da 9mila euro si scatena nei confronti del conduttore napoletano : "Con te accanto vado avanti fino alla fine". Arriva il pacco da zero euro che fa ballare tutti e subito dopo la partita entra nel vivo con due soli pacchi rossi rimasti. Sara riesce a portare a casa il pacco da 30mila euro, aggiudicandosi in totale 38mila euro, una bella cifra dopo il tempo trascorso nel quiz dei pacchi.

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