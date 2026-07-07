Affari Tuoi, De Martino conquistato da Martina Miliddi: "Ogni giorno più carina", poi l'abbraccio a sorpresa
Nella puntata del 7 luglio gioca Roberto, che torna a casa con 20mila euro. De Martino s'improvvisa cantante e si lascia conquistare dal balletto di Martina Miliddi
Continua il divertimento targato Rai 1 grazie alla nuova puntata di Affari tuoi, in onda martedì 7 luglio 2026. Stefano De Martino gioca con Roberto, gestore di un ristorante a Burano nella provincia di Venezia accompagnato dal fratello Emiliano. Scopriamo tutto quello che è successo.
Affari tuoi, puntata del 7 luglio 2026: cosa è successo
"Ha detto che è emiliano e poi che è di Venezia, allora è un bugiardo", scherza Herbert Ballerina prendendo in giro il fratello del concorrente con un gioco di parole. De Martino dà il via alla partita di Roberto, che brucia velocemente i pacchi da 75mila e 200mila euro, svegliando il Dottore: "Per i prossimi tre tiri ci sono 25mila euro", comunica il conduttore. Roberto trita senza nemmeno pensarci, con un "Vai, vai" rivolto al fratello. Nonostante la determinazione, manda in fumo anche i 300mila euro, il premio più alto del quiz dei pacchi. Le risate non si placano quando Herbert Ballerina ne combina una delle sue, bagnando il pavimento dello studio con l’acqua della sua invenzione. De Martino scappa per non bagnarsi e va a sedersi tra il pubblico, continuando a ridere insieme agli spettatori. A riportare il buon umore arrivano due pacchi blu, tra cui quello da zero euro, che fa ballare tutto lo studio. "Il cappello funziona", commenta De Martino alludendo al cappello da chef con la scritta "Punto e basta", il suo motto, indossato da Roberto. Un altro assegno da 15mila euro viene tritato dai fratelli, che poco dopo pescano il pacco da 1 euro, mantenendo alta la speranza di puntare ai due pacchi rossi più importanti rimasti: quelli da 50mila e 100mila euro.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Affari tuoi, la vincita finale di Roberto
Roberto accetta la proposta di cambio del Dottore e lascia il pacco numero 17 per proseguire la partita con il 7. Poco dopo, però, è proprio il pacco appena ceduto a essere aperto da De Martino, che svela al suo interno i 100mila euro. "Guarda cosa avevi scelto all’inizio e poi hai lasciato andare", commenta il conduttore napoletano. Arriva il momento di Martina Miliddi, che si esibisce al centro dello studio e conclude la coreografia con un abbraccio a Stefano De Martino. "Diventi tutti i giorni più carina", canticchia il conduttore, intonando il brano appena danzato dalla ballerina e dedicandole il verso finale. La partita entra nel vivo con 20mila euro da un lato e 50mila dall’altro, che possono far gridare allo studio "soldi sicuri". Il Dottore offre esattamente la metà, ovvero 35mila euro che vengono tritati dai due fratelli. Roberto scopre di avere i 20mila euro e quindi di aver perso 15mila euro. Nonostante tutto, i due fratelli chiudono con il sorriso e tornano a casa con un buon bottino.
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, balletto con imprevisto per Martina Miliddi. Poi arrivano i complimenti di Stefano De Martino: "Tutto perfetto"
La puntata di Affari Tuoi del 2 giugno 2026 ha proposto ai telespettatori di Rai 1 i...
Affari tuoi, De Martino rinuncia a Martina Miliddi e sorprende con l'annuncio: "Prima volta in televisione"
Nella nuova puntata del 22 maggio gioca Marco che parte male e finisce peggio non an...
Affari Tuoi, De Martino ruba l'idea a Gerry Scotti: tra i pacchi spunta il premio della Ruota della Fortuna
Nella puntata del 4 luglio gioca Etel, che torna a casa con 22 mila euro e un nuovo ...
Affari Tuoi, De Martino scatenato ruba la scena: "Do un consiglio a chi vuole sposarsi". Poi nel finale succede di tutto
Stefano De Martino torna su Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Che cosa è s...
Affari tuoi, De Martino piange dal ridere: "Volete farmi morire", poi punge Martina Miliddi sull'abito
Nella nuova puntata del 4 giugno gioca Daniela che parte male e finisce peggio al gi...
Affari tuoi, De Martino porta tutti a Sanremo ma lascia a casa Herbert Ballerina: "Mi spiace non c'è posto"
Nella nuova puntata del 25 giugno gioca Mary da Napoli, che torna a casa con soli 4m...
Affari Tuoi, Stefano De Martino "bacchetta" i concorrenti. Poi l'insolita richiesta a Martina Miliddi: "Ti vorrei qui"
Rai 1 accende la fascia dell'access prime time con una nuova puntata di Affari Tuoi....
Affari Tuoi, De Martino lancia l'ultima sfida a Gerry Scotti: "Siamo agli sgoccioli". Ma è Martina Miliddi l'asso della puntata
Il riassunto della serata del 10 giugno 2026 ad Affari Tuoi. Che cosa è successo nel...