Affari Tuoi, De Martino conquistato da Martina Miliddi: "Ogni giorno più carina", poi l'abbraccio a sorpresa Nella puntata del 7 luglio gioca Roberto, che torna a casa con 20mila euro. De Martino s'improvvisa cantante e si lascia conquistare dal balletto di Martina Miliddi

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Continua il divertimento targato Rai 1 grazie alla nuova puntata di Affari tuoi, in onda martedì 7 luglio 2026. Stefano De Martino gioca con Roberto, gestore di un ristorante a Burano nella provincia di Venezia accompagnato dal fratello Emiliano. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 7 luglio 2026: cosa è successo

"Ha detto che è emiliano e poi che è di Venezia, allora è un bugiardo", scherza Herbert Ballerina prendendo in giro il fratello del concorrente con un gioco di parole. De Martino dà il via alla partita di Roberto, che brucia velocemente i pacchi da 75mila e 200mila euro, svegliando il Dottore: "Per i prossimi tre tiri ci sono 25mila euro", comunica il conduttore. Roberto trita senza nemmeno pensarci, con un "Vai, vai" rivolto al fratello. Nonostante la determinazione, manda in fumo anche i 300mila euro, il premio più alto del quiz dei pacchi. Le risate non si placano quando Herbert Ballerina ne combina una delle sue, bagnando il pavimento dello studio con l’acqua della sua invenzione. De Martino scappa per non bagnarsi e va a sedersi tra il pubblico, continuando a ridere insieme agli spettatori. A riportare il buon umore arrivano due pacchi blu, tra cui quello da zero euro, che fa ballare tutto lo studio. "Il cappello funziona", commenta De Martino alludendo al cappello da chef con la scritta "Punto e basta", il suo motto, indossato da Roberto. Un altro assegno da 15mila euro viene tritato dai fratelli, che poco dopo pescano il pacco da 1 euro, mantenendo alta la speranza di puntare ai due pacchi rossi più importanti rimasti: quelli da 50mila e 100mila euro.

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Affari tuoi, la vincita finale di Roberto

Roberto accetta la proposta di cambio del Dottore e lascia il pacco numero 17 per proseguire la partita con il 7. Poco dopo, però, è proprio il pacco appena ceduto a essere aperto da De Martino, che svela al suo interno i 100mila euro. "Guarda cosa avevi scelto all’inizio e poi hai lasciato andare", commenta il conduttore napoletano. Arriva il momento di Martina Miliddi, che si esibisce al centro dello studio e conclude la coreografia con un abbraccio a Stefano De Martino. "Diventi tutti i giorni più carina", canticchia il conduttore, intonando il brano appena danzato dalla ballerina e dedicandole il verso finale. La partita entra nel vivo con 20mila euro da un lato e 50mila dall’altro, che possono far gridare allo studio "soldi sicuri". Il Dottore offre esattamente la metà, ovvero 35mila euro che vengono tritati dai due fratelli. Roberto scopre di avere i 20mila euro e quindi di aver perso 15mila euro. Nonostante tutto, i due fratelli chiudono con il sorriso e tornano a casa con un buon bottino.

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