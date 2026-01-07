Affari tuoi, De Martino sbotta: "È sparito un pacco". E Donatella rifiuta un regalo dal Dottore Nella puntata del 7 gennaio Donatella e Valerio giocano una partita sfortunatissima ma riescono a tornare a casa con 20mila euro oltre ai 6mila di Gennarino. De Martino annuncia la mancanza di uno dei pacchi blu

A seguito dell’appuntamento nella serata dell’Epifania, puntata speciale legata alla Lotteria Italia, impreziosita dalla presenza di tanti ospiti, Affari tuoi torna al suo format originale con protagonista Donatella, modella over da Sazza, frazione nella provincia di Novara. Con lei è presente il fidanzato Valerio. Scopriamo cosa è successo nella nuova partita del quiz show dei pacchi in onda mercoledì 7 gennaio su Rai 1.

Affari tuoi, puntata 7 gennaio: cosa è successo

"È sparito il pacco dopo ieri" dopo aver annunciato la mancanza del pacco blu da 5 euro, eliminato dai premi a seguito dell’estrazione della Lotteria Italia e che verrà sostituito ogni sera da un’invenzione di Herbert Ballerina, De Martino apre le danze della partita con la spiegazione del comico: "Per oggi ho inventato il "forchiaio", molto utile" mostrando una forchetta e un coltello uniti. Donatella inizia con i primi sei tiri tra le risate del pubblico ma la partenza è tutt’altro che positiva, infatti, elimina i 75mila, 100mila e 300mila euro. Unica nota positiva di questo inizio è l’arrivo di Gennarino, che assicura alla coppia i 6mila euro del jackpot odierno. Il Dottore muove la prima mossa con un assegno da 18mila euro, cifra troppo bassa per far concludere la partita di Donatella. Con altri due tiri incredibilmente sfortunati la coppia elimina anche i 50mila e i 200mila euro, cancellando i premi più importanti in palio. A questo punto Donatella decide di accettare la proposta di cambio, lasciando il 6 per continuare con il 14.

Affari tuoi, la vittoria finale di Donatella e il regalo (rifiutato) del Dottore

L’uscita del "forchiaio" riporta l’allegria in studio ed Herbert non si fa scappare l’occasione: "Sai quanto ti vale questo? tra 80 anni vedrai". Tra i pacchi rossi restano in gioco solo quelli da 20mila e 30mila e il Dottore torna alla carica con un’offerta da 6mila euro. L’assegno viene tritato senza indugi da Valerio e i due vanno alla ricerca di un pacco blu, supportati dal coro di tutto il pubblico: "Ora tu, mi trovi un pacco blu". Il risultato è positivo e vengono spacchettati 500 e zero euro. Nonostante una partenza sfortunata, Donatella arriva a giocare con due rossi finali e De Martino lo sottolinea: "Non pensavo di poterlo dire, ma sono soldi sicuri!". Il Dottore ritorna con l’ultima mossa offrendo un ennesimo cambio. Donatella e Valerio confidano nel pacco sotto il loro naso e alla fine scoprono di avere 20mila euro. Tornano a casa felici ma con il rimpianto della mossa finale del Dottore, che voleva regalare 10mila euro in più.

