Affari tuoi, la richiesta di Tommaso fa sbottare De Martino: "Presento io, faccio io le domande". Poi il disastro
Nella nuova puntata del 7 aprile giocano Tommaso e Martina, moglie e marito che tornano a casa a mani vuote. De Martino costretto a difendere il suo ruolo da presentatore
Nuova emozionante puntata di Affari tuoi in onda martedì 7 aprile 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Tommaso e Martina, freschi sposi da Frosinone. Scopriamo tutto quello che è successo
Affari tuoi, puntata del 7 aprile 2026: cosa è successo
"Io aggiusto i bovini, sono un muccanico" apre Herbert Ballerina con la solita presentazione che diverte il pubblico. Tommasone comincia bene con soli pacchi blu, tra cui lo zero euro che fa ballare tutti e soprattutto Herbert con una giacca decorata con delle note musicali, che scatena De Martino: "Giacca sanremese, bella". Tommaso inizia bruciando solo i 75mila euro tra i rossi e il Dottore inizia a giocare con un assegno da 30mila euro, rifiutato dalla coppia. La moglie del concorrente è fortunata e De Martino ne approfitta per scherzare con Tommaso: "Ma tu fatti i fatti tuoi, lascia giocare lei, manco fosse la tua partita". Tra una risata e l’altra anche i 100mila euro vanno in fumo e la coppia decide di rifiutare la proposta di cambio pacco del Dottore. "Chiedigli cosa c’è dentro quel pacco" domanda il concorrente a De Martino, che replica prendendolo in giro: "Chiediglielo tu, anzi no, il presentatore sono io e le faccio io le domande". Il pacco in questione, purtroppo, svela i 200mila euro e il Dottore torna alla carica con un’offerta da 20mila euro, velocemente rifiutata dagli sposi.
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Affari tuoi, il disastro finale di Tommaso e Martina
Marito e moglie rifiutano ancora il cambio pacco e vanno a pescare i 300mila euro, premio più alto in palio nel quiz dei pacchi. Nemmeno il tempo di prendere in mano l’assegno da 7mila euro porto da De Martino, che la moglie Martina procede a tritarlo. "Signori, il mantra non funziona" dichiara Herbert Ballerina, dopo aver cantato il mantra portafortuna insieme allo studio al posto di De Martino, che subito dopo lo bacchetta: "Non sai fare proprio niente, vai a sederti". Il pacco successivo brucia anche i 50mila euro, ultimo pacco rosso rimasto, che spedisce i concorrenti direttamente al gioco della regione fortunata, nel quale possono vincere 100mila o 50mila euro. "Proviamo a cambiare l’energia dello studio, convochiamo Martina" incalza De Martino accogliendo Martina Miliddi, che delizia il pubblico con un nuovo stacchetto. La coppia punta tutto su Emilia-Romagna e Trentino-Alto adige, scoprendo che quest’ultima regione non è la vincente. L’attesa agita Tommaso, che confonde De Martino sulla proclamazione della regione vincente e il conduttore incalza: "Ma siamo sicuri che sei tributarista tu?". De Martino mantiene la suspense fino all’ultimo per poi svelare che la regione fortunata è la Toscana. "Datevi un bacio dai" chiude Stefano De Martino.
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