Affari Tuoi, De Martino show con la cassarea ma il web protesta per la puntata ‘infinita’: “Non se ne può più” Fulvio incassa 18mila euro, ma i social protestano: la puntata di Affari Tuoi del 6 settembre si allunga fino alle 21.44, dopo La Ruota della Fortuna: ecco cosa è successo.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Si riaccendo le luci nello studio di Affari Tuoi. Dopo la pausa di venerdì sera, quando De Martino aveva ceduto il posto alla partita della Nazionale italiana, il game show di Rai 1 è tornato in onda ieri sera – sabato 6 settembre – con una puntata carica di tensione. A rendere l’appuntamento ancora più atteso c’era ancora il confronto a distanza con La Ruota della Fortuna, il quiz di Gerry Scotti su Canale 5, che nelle prime tre sfide stagionali (martedì, mercoledì e giovedì) è riuscito a imporsi a sorpresa negli ascolti, vincendo la gara dello share contro il gioco dei pacchi.

Il protagonista della serata è stato Fulvio della Liguria, finanziera e karateke professionista, accompagnato da sua moglie Marta. La coppia ha vissuto una partita altalenante fatta di colpi di scena, offerte rifiutate, cambi decisivi e persino un momento comico con Stefano De Martino, che per sbaglio ha risposto a una telefonata del Dottore con la cassarea (l’oggetto misterioso della puntata) creando una scenetta subito diventata virale sui social. La partita del concorrente ligure si è messa subito in salita ed ha avuto un epilogo poco soddisfacente. Ecco cosa è successo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (6 settembre)

La serata di Fulvio è iniziata malissimo, perché nei primi tre tiri ha bruciato i premi da 300mila e 100mila euro. Il dottore Pasquale Romano ha subito proposto un cambio, che la coppia ha rifiutato. Le cose non sono migliorate nelle successive chiamate, quando Fulvio e Marta hanno perso i pacchi da 10mila, 20mila e 30mila euro, tutti rossi. La seconda offerta è stata di 14mila euro, anch’essa rifiutata.

La serata è proseguita male, con la perdita del pacco da 75mila euro. Anche in quel caso il Dottore ha provato a tentare i concorrenti con un cambio, ma il concorrente ha preferito continuare con il numero consegnatogli dalla sorte. Intanto, a rompere la tensione, è arrivato Gennarino, il cane mascotte di Affari Tuoi, che ha portato un momento di leggerezza con le sue nuove esibizioni imparate con il suo addestratore. Poco dopo, però, il colpo più duro: l’eliminazione del pacco da 200mila euro, l’ultimo maxi-premio rimasto sul tabellone, che ha di fatto ridimensionato i sogni della coppia.

Affari Tuoi, la scelta (deludente) di Fulvio: quanto ha vinto

A quel punto Fulvio ha deciso di cambiare strategia di gioco, accettando per ben due volte i cambi proposti dal Dottore: prima ha sostituito il pacco numero 7 con il 4, scoprendo che il 7 conteneva soltanto 50 euro. Poi, su consiglio di Lupo, l’esperto di statistica, ha ceduto il 4 per il 3: una decisione che si è rivelata corretta, perché il pacco lasciato nascondeva appena 200 euro. Non sono mancati i momenti divertenti: durante una telefonata del Dottore, Stefano De Martino ha risposto per errore con la cassarea al posto della cornetta, per poi ammettere con ironia: "È una partita difficile", facendo sorridere il pubblico. E poco dopo, in uno dei momenti topici della serata, per spezzare la tensione ha preso l’utensile da cucina e l’ha lanciato con decisione fuori dallo studio.

Alla fine della puntata sul tabellone sono rimasti soltanto due pacchi: la cassarea e il premio da 50mila euro. Il Dottore ha messo sul piatto 18mila euro e, esausti per la tensione di una partita vissuta sempre in salita, Fulvio e Marta hanno deciso di incassare l’assegno. Pochi secondi dopo, però, la scoperta amara: nel pacco numero 3, quello che avevano tra le mani dopo l’ultimo cambio, c’erano ben 50mila euro.

Le reazioni dei social dopo la puntata-maxi

Sui social la puntata di Affari Tuoi del 6 settembre 2025 ha generato soprattutto discussioni sul contesto e sul confronto con La Ruota della Fortuna, più che sulla partita in sé. Alcuni spettatori hanno trovato la puntata di ieri un po’ lenta, sottolineando la difficoltà dei concorrenti a far scorrere il gioco: "Che puntata frizzantina… Povero Stefano, ma quando i concorrenti non danno modo di poter giocare è una noia mortale", ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto con ironia: "L’inizio di questa nuova edizione… è proprio scoppiettante…".

Molti hanno invece commentato la durata insolita della puntata, notando come sia stata allungata rispetto al normale per cercare di guadagnare punti di share nella sfida con il quiz di Gerry Scotti: "Anche di sabato #AffariTuoi e #LaRuotaDellaFortuna si allungano. #Rai1 termina alle 21.44, #Canale5 alle 21.43" e ancora "Iniziare una prima serata alle 21:45 non è ammissibile". Alcuni telespettatori hanno ricordato con nostalgia quando la prima serata iniziava puntuale alle 21:10: "Non se ne può più, a furia di finire tardi e allungare con battute forzate il gioco diventa una pal*a."

Altri hanno invece voluto sottolineare il gradimento del format: "La Ruota della fortuna l’ho guardato per tutta l’estate, il gioco in sé è bello, però #AffariTuoi mi diverte di più", mentre c’è chi, tra ironia e ammirazione per Stefano De Martino, ha scritto: "Ufficiale: Stefano il 6 di settembre GIA ESAURITO."

Potrebbe interessarti anche