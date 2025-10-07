Affari Tuoi, festa per tutti: “900mila euro vinti”. La serata da record con Veronica Nella puntata del 6 ottobre, Veronica rischia tutto e beffa il dottore. E’ la sesta maxi-vincita consecutiva ad Affari Tuoi: una striscia vincente mai vista prima.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 6 ottobre 2025 ha regalato al pubblico emozioni a non finire, con protagoniste due sorelle della Basilicata, pronte a sfidare la sorte e il celebre gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Tra momenti di tensione, strategie e qualche rischio azzardato, Veronica ha conquistato una maxi-vincita al termine di un finale emozionante, nel quale ha scelto di giocarsi il tutto per tutto nella sfida contro il Dottore. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (lunedì 6 ottobre)

La puntata del 6 ottobre ha visto Veronica, impiegata bancaria di Matera e mamma di Agnese, giocare fianco a fianco con la sorella Annarita, di professione avvocato. Il pacco scelto inizialmente era il numero 19. L’inizio della partita non è stato fortunato: nei primi sei tiri uscita dal tabellone i pacchi da 50mila, 200mila e 300mila euro, ma alle due sorelle non hanno tremato i polsi.

Il Dottore ha proposto il cambio, ma Veronica ha rifiutato: "Questo pacco non mi dà particolari emozioni, ma rifiutiamo", ha dichiarato la concorrente. Successivamente ha eliminato 30mila euro, 10 euro e Gennarino, il cane mascotte del programma, mentre il Dottore ha fatto un secondo tentativo di cambio, ancora rifiutato. Poi, dopo aver perso il pacco da 75mila euro e davanti a un nuovo assegno da 14mila euro messo sul piatto da Pasquale Romano, Veronica ha dichiarato: "Rifiuto, vado avanti", prima di aprire il Pacco nero del valore di 100 euro.

Alla nuova proposta di cambio, la concorrente ha deciso di imprimere una svolta alla sua partita: "Vado a sentimento", cedendo il 19 per il numero 9. Gli ultimi pacchi rimasti erano 0 e 100milla euro, un vero finale da brividi. Tentando un bluff conclusivo, il Dottore ha fatto un’ultima offerta da 30mila euro per far credere alle due sorelle che nel loro pacco non ci fossero soldi. Davanti a questa proposta, Veronica ha deciso di restare fedele al suo pacco e giocare fino alla fine.

Affari Tuoi, la maxi-vincita di Veronica: 900mila euro pagati in 6 giorni

"Ringrazio tutti, per me è un regalo essere qui e vorrei provarci. Questa è un’offerta bellissima, ma sento di crederci: quindi rifiuto l’offerta e vado avanti". Con queste parole Veronica ha scansato la trappola del ‘Dottore’, mostrando coraggio e determinazione. La sua è stata una scelta rischiosa ma vincente, perché aprendo il pacco numero 9 ha scoperto la cifra più alta: 100mila euro.

Quella di ieri è stata la sesta vincita consecutiva ad Affari Tuoi, di cui quattro di importi davvero consistenti. Prima dei 100.000 euro conquistati da Veronica, il gioco dei pacchi aveva premiato:

Per Affari Tuoi, insomma, finora è un mese d’ottobre ricchissimo: nei primi 6 giorni del mese sono stati distribuiti ben 900mila euro, con una media di 150mila euro a puntata. Un vero record di premi che conferma il momento d’oro del game show di Rai 1, che ieri ha festeggiato il primo successo stagionale negli ascolti tv conquistato contro La Ruota della Fortuna.

Le reazioni dei social

Sul web, ovviamente, l’ennesima maxi-vincita ad Affari Tuoi non è passata inosservata. Sono tanti gli utenti che sottolineano l’incredibile striscia positiva in atto nel game show dei pacchi, non senza polemiche. "È il mio gioco preferito ma se vanno avanti così rimaniamo senza soldi", scrive un utente. Qualcuno ironizza: "Se va avanti così chiudono il programma". E ancora: "In sei giorni vinti 900mila euro", "Sono prossimi al fallimento non è possibile", "Quest’anno possono anche eliminare il gioco della regione fortunata, tanto non ci arrivano mai". C’è anche chi punta il dito contro la strategia del ‘Dottore’: "Il dottore ha sbagliato offrendo troppo poco, già se alzava a 40k avrebbe accettato, soldi regalati letteralmente!". Ma non manca chi è semplicemente felice per la vincita di Veronica, che durante la sua partita ha mostrato un coraggio fuori dal comune: É stata ingenuamente coraggiosa.. e ha fatto bene. Senza follia non si vince niente".

QUI è possibile vedere il video integrale della vincita di Veronica

