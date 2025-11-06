Affari Tuoi, l'emotività di Francesco disturba i social: "Ma che piangi a fare?". Poi crolla in ginocchio tra le lacrime Nella puntata del 6 novembre, tanta commozione e rivelazioni con Francesco, che rischia di tornare a casa a mani vuote: cosa è successo e le reazioni social

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno giovedì 6 novembre 2025, a sfidare il Dottore è Francesco, concorrente della regione Basilicata (Matera) e istruttore di calcio di professione. E’ un laureando in scienze motorie abituato a fare la skincare tutte le sere. Gioca con il pacco numero 5 ed è accompagnato in studio dalla fidanzata Flavia. Ecco cosa è successo nella puntata del 6 novembre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 6 novembre 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la partita di Francesco? La serata non parte nei migliori dei modi, perché con i primi 6 tiri se ne vanno i 200mila euro, trovati nel 7 della Campania, oltre ai 20mila e 30mila euro. Però la situazione è equilibrata, perché elimina 3 pacchi blu dal tabellone (ma non si portano a casa il jackpot di Gennarino). Il Dottore, dopo aver detto che è contrario alla skincare perché "Il mio volto deve mostrare i segni del tempo", offre 29mila euro per cominciare. "Come il numero delle mie puntate…" dice prima di far tritare l’assegno. Subito dopo la fortuna gira dalla parte di Francesco: trova ben 3 pacchi blu, tra cui quello di Gennarino, che pare non vedere l’ora di andarsene, e infatti godiamo della sua presenza in studio per pochissimi secondi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi Stefano De Martino fa notare che il concorrente ha con sé un sasso dipinto a mano come portafortuna. Francesco, visibilmente commosso, spiega che è una creazione del padre pittore, mentre la fidanzata sottolinea: "Lui è molto legato alla mamma e al papà". De Martino commenta: "La famiglia, non c’è niente di più importante della famiglia". A questo punto il Dottore propone il cambio e il concorrente lo accetta, lasciando il 5 per prendere il numero 11: "Una squadra di calcio è composta da 11 giocatori, ed è anche il numero della mia maglia", spiega. Subito dopo scopre che nel pacco pescato all’inizio c’erano 10mila euro, ma poi escono di scena anche i 100mila e 50mila euro.

Ora il Dottore, per un tiro, offre 29mila euro, ma Francesco rifiuta l’assegno senza esitare un secondo e poi dice che spera di avere nel suo pacco 300mila o 75mila euro. Poi se ne va anche il pacco nero che conteneva ben 100mila euro: "Pericoloso", dice il conduttore. Dopo aver rifiutato il cambio proposto dal Dottore, arriva l’ennesima batosta: nel 10 della Puglia trova i 300mila euro e il conduttore dice che era meglio puntata sulla maglia del Capitano, il 10, piuttosto che chiamare il pacco. Il Dottore si gioca i tre tiri successivi a carte e Francesco pesca l’offerta del valore di 8mila euro. "Siamo qui per giocare, quindi rifiuto e vado avanti", commenta il concorrente. Una volta persi i 15mila euro, il conduttore fa notare che adesso i 75mila sono "tutto quello che resta", perché sul tabellone ci sono 5 euro, 0 euro e 20 euro.

Poi Francesco si prende qualche minuto per spiegare meglio il motivo per cui è importante per lui il numero 11: "Ci siamo fidanzati l’11, siamo usciti una sera e la macchina l’avevo lasciata al parcheggio numero 11. E’ anche la data di mio padre, è nato l’11 agosto. Invece il 18 (altro pacco in gioco, ndr) è nata mia madre". Subito dopo una bella notizia: il concorrente trova lo 0 e balla piangendo! Ora il Dottore propone il cambio e Francesco decide di lasciare l’11 per prendersi il 18, il pacco che rappresenta il compleanno della mamma. Successivamente, nel numero 11 trova i 5 euro e sul tabellone restano soltanto i 20 euro e i 75mila.

Prima del gran finale, il Dottore offre 26mila euro. Flavia cerca di convincerlo ad accettare l’assegno, perché potrebbe così fare qualcosa in più di una skincare per se stesso: "E’ una cifra importante". Un amico pacchista gli consiglia: "Se hai scelto quel numero c’è un motivo, portalo fino in fondo". Il concorrente racconta: "Il 18 non è solo il numero di mia mamma, che è nata il 18 febbraio, ma è anche il giorno in cui ho fatto il provino e il numero del pacco che avevo tra le mani in quella occasione. Mia madre, prima di essere scelto, mi disse: ‘Se fossi stato chiamato, avrei vinto col 18’. Ma, insieme alle cose belle, c’è anche la perdita di mia nonna, il 18 maggio. Gioie e dolori, però voglio dare fiducia a mia madre".

Poi Francesco si commuove: "Prima di rifiutare, voglio ringraziare tutti. Io non sono un tipo emotivo, cerco sempre di essere forte, per il lavoro che faccio è importante. Però le emozioni non si controllano e va bene così. Ho conosciuto tanti ragazzi stupendi, non li potrò più rivedere". Ma Stefano De Martino lo interrompe: "Troverete sicuramente un modo per rivedervi. Spesso incrocio qualche pacchista, anche di edizioni precedenti. Il bello di questo programma è che si creano delle comitive fatte di persone che se non fosse stato per questo programma, non si sarebbero mai conosciute. Io so di grigliate meravigliose e forse è questa la cosa più importante di questo gioco".

Alla fine, Francesco decide di tritare l’assegno e poi scopre di avere nel pacco 18 ben 75mila euro e lui è talmente felice che, oltre a piangere, quasi si inginocchia a terra preso dall’emozione e poi abbraccia l’amico pacchista Sebastiano.

Le reazioni sui social

Come sempre, dopo la puntata di Affari Tuoi del 6 novembre 2025, non mancano le polemiche/reazioni sui social: "Certo che potrebbero cercare concorrenti più estroversi del concorrente di stasera…", "Concorrente serissimo, però simpatico", "Questo musone della Basilicata spero che non vinca nulla", "Ma che piangi a fare? Male che vada senza soldi sei andato e senza soldi ritorni", "Maronn, la depressione questo ragazzo", "Iniziano i pianti", "Cioè questo ha ballato piangendo", "Ma come mezz’ora di discorsi e pianti per l’11 e poi cambi all’ultimo", "Che depressione stasera madò".

Potrebbe interessarti anche