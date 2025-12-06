Affari tuoi, lacrime e richiesta al Dottore: "Ci servono i soldi". Poi De Martino sbotta: "Ci ha fregati" Nella puntata del 6 dicembre Stefano e la compagna Valeria iniziano in salita ma riescono a chiudere con il sorriso e tornano a casa con 30mila euro nonostante l'inganno del Dottore

Nuovo divertente appuntamento con Affari tuoi in onda sabato 6 dicembre 2025 su Rai 1. La nuova puntata dello show in onda nell’access prime time si apre con Stefano De Martino che da il benvenuto al suo omonimo Stefano da Frosinone, giornalista sportivo nella vita. Ad accompagnare il concorrente odierno c’è Valeria, compagna napoletana e promessa sposa in dolce attesa.



Con un albero di Natale nuovo di zecca che addobba lo studio la gara inizia e Herbert Ballerina parte subito con una delle sue freddure: "Valeria aspetta il tiramisù, visto che è in dolce attesa" Si inizia con le risate ma la prima chiamata è tutt’altro che divertente, infatti, vanno immediatamente in fumo i 300mila euro. La gara torna sui binari giusti con una serie di quattro blu che mostrano 1, 20, 5 e 100 euro. Dopo il secondo pacco rosso che mostra 75mila euro il Dottore effettua la prima chiamata per offrire 27mila euro. "Sono bei soldi ma vogliamo giocare, grazie ma rifiutiamo" Stefano e Valeria proseguono trovando altri tre pacchi rossi che svelano 200, 15 e 20mila euro. Il telefono squilla nuovamente e De Martino compila la nuova offerta dai piani alti che ammonta a 13mila e cinquecento euro. Senza troppi giri di parole Stefano rifiuta e Valeria trita l’assegno. Nonostante i due premi più alti in palio siano andati in fumo la coppia è determinata ad inseguire un premio consistente. La partita sembra girare per il verso giusto e i due riescono a trovare ben cinque chiamate blu, tra cui il pacco nero che nasconde solo 20mila euro.

"Complimenti Stefano, grande prova" dice il Dottore che ora vuole giocare a carte con la coppia. Stefano pesca il cambio ma insieme alla moglie decide di continuare con il numero 16. "Buonasera Gennarino" De Martino accoglie la simpatica mascotte che fa il suo ingresso in studio lasciando così in gioco solo il pacco blu da 10 euro e ben tre rossi da 30,50 e 100mila.

Dai piani alti ritorna la stessa offerta arrivata all’inizio, ovvero 27mila euro. Stessa cifra e stesso destino per l’assegno che viene tritato. La chiamata successiva spacchetta i 100mila euro e il Dottore concede al concorrente la possibilità di cambiare. Possibilità presa al volo dalla coppia che cede il pacco 16 per il 18. I due futuri sposi cadono nel tranello del Dottore perché il 16 viene aperto e scopre 50mila. Anche il conduttore sottolinea il momento: "Il Dottore ci ha fregati con questo cambio" L’ennesimo assegno che Stefano si trova tra le mani adesso è di 15mila euro, lui tentenna ma alla fine opta per andare avanti anche grazie ai consigli degli altri "pacchisti": "Abbiamo bisogno di soldi visto l’arrivo del bambino e del matrimonio". Quando tutto sembra perduto, e i futuri sposi si ritrovano con le lacrime agli occhi per l’emozione, l’ultimo tiro rivela che il pacco 18 sotto il naso di Stefano nasconde proprio i 30mia euro. "Stefano e Valeria vincono 30mila, viva gli sposi" chiude De Martino facendo l’in bocca al lupo ad entrambi per il futuro. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

