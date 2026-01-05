Affari tuoi, feeling tra De Martino e Mariapia: "Non ha solo cuore" e il marito tace. Poi la vincita finale
Nella serata del 5 gennaio Mariapia gioca la partita perfetta e torna a casa con 60mila euro pur avendo il pacco con 200 euro.
Nuova divertente puntata di Affari tuoi in onda lunedì 5 gennaio su Rai 1. Stefano De Martino gioca al centro dello studio con Mariapia, dipendente di un magazzino di Cercemaggiore, in Molise. Insieme a lei è presente il marito Salvatore, operatore socio-sanitario. Scopriamo insieme come è andata la partita della coppia che parte con il pacco numero 13.
Affari tuoi, puntata 5 gennaio: cosa è successo
Prima di dare il via alla partita, Stefano De Martino mostra una foto del matrimonio della coppia e la concorrente svela di aver invitato ben 370 persone alla cerimonia: "C’era metà paese al vostro matrimonio" commenta il conduttore, poi Herbert continua: "Avete speso tutti i soldi per la festa". L’inizio della puntata diverte e promette molto bene. La prima sestina di tiri scorre senza intoppi con tanti blu e due rossi innocui. "Grande partita di Salvatore eh" scherza De Martino, ironizzando su come il marito fino ad ora non abbia aperto bocca e dato consigli. Il Dottore inizia muove la prima mossa con l’offerta da 40mila euro, cifra importante per iniziare, ma che non basta ad interrompere la partita. De Martino si scatena "Specifico che qua non si usano droghe e alcolici" commentando una presentazione con urla annesse particolare di una delle pacchiste. Mariapia sembra baciata dalla fortuna e con una tripletta di tiri pesca solo blu, tra cui la mascotte Gennarino, e il Dottore deve correre ai ripari: "Voglio giocare sulla sua emotività, cambio" riporta il conduttore con la cornetta all’orecchio. La magazziniera rifiuta e prosegue. I 300mila euro vanno in fumo e arriva la seconda offerta da 30mila euro: "Rifiutiamo l’offerta, grazie".
Affari tuoi, sintonia tra De Martino e Mariapia: lei vince nel finale
Mariapia, Salvatore e tutti i pacchisti ballano a seguito del pacco da zero euro e i due coniugi si ritrovano adesso con un solo blu da 1 euro in gioco e ben 5 rossi. "Ora risentiamo l’infame" dice De Martino, proponendo nuovamente il cambio pacco. Dopo averci pensato qualche istante, la concorrente rifiuta, difendendo il pacco 13 dell’inizio. Anche l’ultimo blu va in fumo: "Sta giocando con il cuore" dice il Dottore, "Non solo con il cuore, anche con il c…" replica De Martino alludendo alla tanta fortuna di Mariapia. Poco dopo un altro assegno da 35mila euro viene cestinato e la concorrente cede il pacco 13 per continuare con il 3. L’ultimo tiro mostra i 50mila euro e il finale si giocherà con 200mila da una parte e il valore segreto del pacco nero dall’altra. L’ultimo assegno della serata è da 60mila euro e la concorrente deve decidere se accettare o rischiare il tutto per tutto fino alla fine. Dopo essersi consultata a lungo col marito e gli amici pacchisti, Mariapia accetta l’offerta e torna a casa con 60mila euro. Il pacco 3 viene aperto e mostra il nero da 200 euro. La mossa finale dei coniugi chiude una partita perfetta e lascia l’amaro in bocca al Dottore.
