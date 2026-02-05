Affari tuoi, la puntata incubo chocca De Martino: "Mai successo". Poi la richiesta inedita: "Partita a monte"
Partita in salita quella del 5 febbraio, con Anna che trova solo pacchi rossi dall'inizio e torna a casa con 26mila euro. De Martino allibito dalla puntata da incubo. Richiesta inedita al Notaio
Altra divertente puntata di Affari tuoi in onda giovedì 5 febbraio su Rai 1. A giocare con Stefano De Martino c’è Anna, consulente zootecnica dalla provincia di Vicenza. Vicino a le il marito Nicola, sommelier nella vita. Scopriamo come è andata la puntata del quiz dei pacchi.
Affari tuoi, puntata 5 febbraio: cosa è successo
Si apre con le solite freddure di Herbert Ballerina "Faccio delle aranciate piccole, sono un fantino", e poi ancora: "Quando si mangia il pollo tutti vogliono la coscia e ho creato il pollo a mille cosce" dice il comico presentando l’invenzione della serata. Con i primi sei tiri, Anna fa indigestione di pacchi rossi, tra cui quelli da 50mila, 200mila e 300mila euro. "Un inizio così io non me lo ricordo" dice De Martino, che poi rincuora la concorrente: "Ricordati che bastano due pacchi per fare la partita". Il Dottore inizia scherzando: "Fossi in loro mi preparerei in geografia", alludendo al rischio di andare a giocare al gioco delle regioni. Visto l’andazzo, la coppia decide di cambiare pacco e sceglie il numero 2. Sembra uno scherzo, eppure è tutto vero, la concorrente trova altri due rossi, tra cui anche i 100mila euro. "Non mi è mai successo in due stagioni di show" commenta De Martino allibito, mentre Herbert va direttamente dal Notaio seduto a lamentarsi: "Non è possibile, bisogna mandare a monte la partita". Finalmente arriva il blu con Gennarino e De Martino scherza: "Quasi mi dispiace, stavamo andando così bene".
Affari tuoi, la vincita finale di Anna e Nicola
"Questa offerta io la prenderei, non mi sbilancio mai, ma stasera mi sbilancio vedendo il tabellone" dice De Martino porgendo l’assegno da 9mila euro alla coppia, che rifiuta e va avanti. Martina Miliddi riporta l’allegria in studio con uno stacchetto sexy sulle le note di "Svalutation" di Adriano Celentano. La ballerina conclude la danza sdraiandosi sul bancone vicino ad Herbert, e De Martino incalza: "Guarda che il mille cosce è diventato mille e due" alludendo alla bellezza di Martina, in grado di emozionare tutti, persino il pollo. Solo il pacco da 75mila euro rimane tra i premi e il Dottore ne approfitta per offrire 10mila euro, cifra alla quale Anna decide di rinunciare. "Non ci credo come siamo arrivati a questo punto" commenta De Martino, visto che i freschi sposi si trovano a giocarsi il tutto per tutto con 75mila euro da un lato e 20 euro dall’altro, un miracolo vista la partenza disastrosa. L’ultima offerta del dottore è di 26mila euro e Anna decide di accettare: "Non voglio più rischiare, accetto l’offerta". Prima di salutare, il conduttore napoletano fa aprire per l’ultima volta i pacchi e dentro il 2 della coppia ci sono 20 euro. Sollievo finale per gli sposi, che dopo una partita complicata hanno fatto bene ad accettare la cifra offerta. "Abbiamo portato le penne a casa" chiude De Martino.
