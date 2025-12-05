Affari tuoi, De Martino smaschera Herbert Ballerina: "So cosa fai la notte". Il Dottore inganna Francesca e dimezza la vincita Nella puntata del 5 dicembre Francesca e il marito Luca tornano a casa con 57mila euro pur avendo il pacco da 100mila euro

Nuova puntata di Affari tuoi in onda venerdì 5 dicembre 2025 su Rai 1. Stefano De Martino apre le danze e dà il benvenuto a Francesca, addetta vendita in un negozio sportivo, da Colloredo di Monte Albano in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, che comincia la sua partita con il pacco numero 7. A supportarla nella scalata verso i 300mila euro c’è la sua dolce metà Luca, manutentore elettrico nella vita.

Affari tuoi, puntata 5 dicembre 2025: cosa è successo

"Oggi è quel giorno della settimana in cui i primi sei tiri li conduce Herbert Ballerina" Con questa frase Stefano De Martino da il via alla partita lasciando il comico alla conduzione dello show e accomodandosi al suo posto tra i pacchisti. I primi sei tiri, periodo utile per provare a vincere il jakpot di 8mila euro legato a Gennarino, scoprono tre pacchi rossi dal valore di 30, 50 e 75mila e due blu da 10 e zero euro. Proprio l’ultima chiamata è quella che fa entrare in studio il simpatico Gennarino che assicura 8mila euro alla coppia. "Ha portato benissimo, Gennarino e podio intatto" dice De Martino tornando al suo posto e con la cornetta all’orecchio ascolta la prima offerta da presentare a Francesca. Dai piani alti il Dottore propone 35mila euro ma la concorrente non ha dubbi e trita l’assegno confidando in una serata fortunata e subito dopo pesca il pacco 5, legato al biglietto della lotteria Italia. "Visto che ha portato bene, voglio chiedere a lui il prossimo tiro" con queste parole Francesca si mette nelle mani del marito che però purtroppo pesca 300mila euro, premio più alto in gioco nel quiz show. Il Dottore si rifà offrendo 20mila come seconda proposta della serata. Neanche il tempo di pensarci e la coppia decide di rifiutare anche questa. "Dottore ha visto che bella tripletta blu che abbiamo fatto" incalza De Martino parlando al telefono con il Dottore dopo che Francesca ha pescato tre pacchi da 20, 100 e un pacco nero da zero euro. La protagonista di questa sera chiede un’offerta che non si fa attendere, infatti, De Martino compila un altro assegno da 20mila euro, stessa cifra precedente che viene nuovamente rifiutata, proprio come quella che arriva subito dopo di 25mila euro. Francesca è molto determinata e dopo aver pescato tre pacchi blu di seguito da 500, 1 e 50 euro decide di cedere il pacco 7 per proseguire con il numero 3. Una scelta che si rivela sbagliata perché all’interno del 7, numero di maglia della concorrente e della figlia quando giocano a pallavolo, si nascondono 200mila euro, premio più alto rimasto in palio. Altra offerta da 15mila euro rimandata al mittente. "Puntiamo ai 100mila euro" incita il conduttore napoletano e Francesca riesce a trovare l’ultimo blu rimasto da 200 euro. Il pubblico in coro può urlare "Soldi sicuri" dato che ora restano solo tre pacchi rossi in gioco. Subito dopo aver spacchettato i 10mila euro il Dottore fa squillare il telefono per offrire una cifra importante: 57mila e cinquecento euro, una cifra importante che Francesca e Luca decidono di accettare dopo che la concorrente ha voluto effettuare i ringraziamenti di rito a tutta la redazione. "La vera domanda è: hai lascito andare il pacco da 100mila euro?" dice De Martino mentre apre il numero 3 che svela proprio i 100mila. Una delusione per la coppia che ha accettato la cifra offerta dal Dottore pur avendo sotto il naso il premio più alto in gioco. "Va bene cosi, siamo comunque contenti" conclude la concorrente.

Affari tuoi, De Martino scopre Herbert Ballerina: "So cosa fai la notte" e lui conferma

Simpatico siparietto come spesso accade tra De Martino ed Herbert Ballerina, infatti, il mattatore napoletano si rivolge al comico: "Ho saputo cosa stai facendo la sera, raccontalo dai" e lui replica "Si sono stato in un ristorante e mi hanno detto che avrei potuto pagare il conto con un sorriso". "Vedi, va in giro a scroccare le cene" conclude De Martino al telefono con il Dottore. Come sempre applausi e risate non mancano tra concorrenti e pubblico presenti.

