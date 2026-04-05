Affari tuoi, la partita più smielata di sempre fa piangere tutti e incanta De Martino: "Questo è amore" Nella nuova puntata del 5 aprile giocano Marina e Brian in una partita romantica che finisce con 75mila euro in cassa. Lacrime e commozione incantano pacchisti e De Martino

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Affari tuoi festeggia la Pasqua con i telespettatori e va in onda con la nuova divertentissima puntata del 5 aprile 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Marina, fioraia dalla Basilicata che inizia la sua partita con il pacco 19. Assieme alla concorrente c’è il compagno e quasi marito Brian. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 5 aprile 2026: cosa è successo

"Fai il teologo" apre Stefano De Martino rubando la battuta di presentazione a Herbert Ballerina, che aveva anticipato di essere uno studioso di vari tè. Marina trova Gennarino al secondo tiro e si assicura i 2mila euro del jackpot: "Con questi facciamo le partecipazioni" scherzano i concorrenti visto il matrimonio che li aspetta a luglio. I 50mila e i 100mila euro vanno in fumo mentre il Dottore comincia a giocare con un primo assegno da 30mila euro, cifra che tenta la coppia ma li porta a terminare la partita. Dopo il consueto ballo a seguito del pacco da zero euro il telefono torna a squillare per la seconda offerta identica alla prima: "L’offerta è importante come prima ma andiamo avanti" replica Marina. "Il mio fidanzato mi regala un sacco di fiori, non li paga ma lo fa" dice Marina, mentre De Martino si complimenta con Brian. Subito dopo il mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu", Marina pesca il pacco di Martina Miliddi, che stasera balla insieme ad Herbert un passo a due sulle note di "The time of my life". Proprio nel momento della presa più imporante, però, interviene De Martino che prende al volo Martina e la fa volare: "La voleva fare lui" scherza il conduttore mentre il pubblico invoca il nome del conduttore tra gli applausi.

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Affari tuoi, la vincita di Marina e Brian

Dai piani alti piovono due offerte da 35mila e 40mila euro, che fanno tentennare ma non cedere Marina: "Potremmo fare un bel matrimonio, però la cosa più importante del matrimonio è al mio fianco, vali di più" replica la concorrente, che prosegue e brucia subito i 200mila euro. "Il pacco 19 lo lego al mio migliore amico che non c’è più e ci tengo" spiega Marina con le lacrime agli occhi mentre valuta la proposta di cambio del Dottore. "Fidiamoci dell’istinto" suggerisce Brian. Subito dopo la concorrente decide di aprirsi e raccontare un aneddoto: "Qualche mese fa ho preso un virus che mi ha creato problemi alla vista e da quando sono in questo programma non mi sono mai sentita un peso, grazie a tutta la redazione, siete fantastici" dice Marina in lacrime, mentre la regia inquadra molti pacchisti, anche loro commossi. "Qui cambia la musica purtroppo" commenta De Martino dopo l’uscita del pacco da 300mila euro. "Questo si che è amore" commenta De Martino dopo che Marina dichiara di sentirsi tanto fortunata e senza paura accanto al suo futuro marito. Tra un complimento e l’altro nei confronti del fidanzato Marina arriva a giocarsi il tutto per tutto con 20 euro da un lato, 75mila euro dall’altro e un assegno in mano da 26mila euro. Prima di decidere, Marina manda un appello strappalacrime al papà: "Anche se mi sposo resterò per sempre la tua bambina" e poi torna a fare i complimenti al futuro marito: "Che si vinca o si perda sono felice perché ho te nella vita". Dopo averci pensato e aver chiesto il parere dei pacchisti, Marina rifiuta e scopre di avere proprio i 75mila euro inseguiti. La coppia torna a casa con un bottino importante per coronare al meglio l’imminente matrimonio. "Datevi un bacio" chiude De Martino.

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