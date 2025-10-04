Affari Tuoi, Carlucci cita Belen e De Martino reagisce così. Poi Luca trionfa con vincita da record: è la terza consecutiva Nella puntata del 4 ottobre Milly Carlucci entra a sorpresa in studio e cita Belen, mentre Luca vince una somma da capogiro anche se avrebbe potuto vincere di più

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno sabato 4 ottobre 2025, a sfidare il Dottore è Luca, concorrente della regione Friuli Venezia Giulia che gioca con il pacco numero 8 ed è accompagnato da un monitor che mostra la moglie Yara, assente in studio perché è al nono mese di gravidanza: il sesso del bambino non si conosce perché non l’hanno voluto sapere, ma se sarà un maschio lo chiameranno Nicolò, se femmina invece Ginevra. Prima di cominciare la partita, come di consueto il comico Herbert Ballerina riappare nuovamente tra i pacchisti. Ecco cosa è successo nella puntata del 4 ottobre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 4 ottobre 2025: cosa è successo da Stefano De Martino

La partita di Luca e Yara comincia molto male, perché nella prima fase della serata perdono più pacchi rossi che blu – compresi i 50mila euro -, tanto che sin già nei primi minuti viene richiesto il mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu". Si prosegue con una prima offerta di 36mila euro: "Di pannolini ne compreremmo, ma siamo qua per giocare", ma i tiri successivi portano belle notizie alla coppia: al di là dei 75mila, se ne vanno Gennarino e 100 euro.

A metà partita abbiamo una situazione di pareggio, 4 blu e 4 rossi, con tutto il podio ancora intatto e un’offerta di ben 42mila euro difficile da rifiutare. Yara commenta: "Sono tanti veramente, ma siamo qui per giocare e magari vale la pena provare a fare almeno due tiri". Assegno tritato. Subito dopo però la prima batosta: sfumano i 300mila euro. Dopo aver rifiutato un’offerta di 22mila euro, si balla con tutti i pacchisti! Verso la fine della partita, Luca rifiuta ben 50mila euro "a malincuore" e poco dopo sul tabellone restano i 100mila, 200mila e 200 euro. "Non succede, ma se succede…" commenta De Martino incredulo. L’offerta ora è 75mila euro: "Forse ci penserei un po’ di più" commenta Yara da casa.

Incredibile: nel gran finale restano solo i 100mila e 200mila euro e infatti Stefano De Martino, colto di sorpresa, prende il jackpot di Gennarino, la tazza e si dirige verso l’uscita dello studio insieme a Herbert Ballerina. Poi torna indietro e dice al concorrente: "Non mi dimenticherò mai di te!". Subito dopo la chiamata del Dottore e De Martino gli chiede: "Ah, ma perché lei è ancora qua? Ah, sta chiedendo un prestito alla banca!". Luca rifiuta l’offerta di ben 150mila euro perché l’8 è il suo numero fortunato, l’unico che per lui ha più significati: "Io dico sempre che l’8 mi ha perseguitato, Yara dice che mi ha sempre accompagnato. Faccio di cognome Bernardotto, abito al numero 8, a basket avevo il numero 8 e poi c’è l’11 il mese di Ginevra". E Yara aggiunge: "Io credo che tu sappia già come la penso, se ti senti di andare avanti, fallo, quello è il tuo numero, e se lo hai pescato, va bene in ogni caso".

Alla fine, Luca e Yara scoprono di avere nel pacco i 100mila euro. Insomma, in un certo senso il Dottore li ha beffati, ma gli è andata comunque benissimo, oltre ogni previsione, soprattutto dopo le vincite da 300mila euro degli ultimi due giorni.

La nonna Giovanna appare nel monitor vicino a Luca ad Affari Tuoi

Durante la partita, dopo le prime tre triplette, Stefano De Martino svela che, insieme a Yara e il nascituro, nella casa di Luca c’è anche nonna Giovanna e Herbert Ballerina fa una battuta: "E’ anche lei nella pancia!". Allora il conduttore, dopo essere scoppiato a ridere, per dimostrare a Ballerina che la nonna non si trova nel ventre di Yara, chiede alla donna in dolce attesa di mostrarla al pubblico di Affari Tuoi. Ed ecco che compare Giovanna. Le due sono chiamate ad aiutare Luca, dopo che il Dottore ha proposto il cambio, e Yara dice: "La nonna non cambierebbe". "E allora rifiuto il cambio", conferma Luca prima di proseguire con la partita. In un secondo momento, quando il concorrente deve scegliere se chiedere cambio o offerta e la fidanzata dice che la nonna vorrebbe un’offerta, il conduttore nota una coda dietro Giovanna: "Non credo sia della nonna" commenta De Martino, e Herbert ironizza: "E’ il Lupo!". Si tratta del loro cane di nome Perla. Alla fine Luca ascolta la nonna.

Milly Carlucci a sorpresa ad Affari Tuoi sabato 4 ottobre 2025

Dopo aver trovato lo 0 e aver ballato in studio, entra improvvisamente in studio Milly Carlucci per ricordare ai telespettatori l’appuntamento con Ballando con le Stelle e Stefano De Martino le corre incontro per salutarla e la conduttrice dice: "Non ci si può distrarre un attimo, al primo passo si balla!". Dopo esserci complimentata con i due ragazzi per il loro progetto di vita, ricorda la seconda puntata dello show: "Tra poco noi ripartiamo con la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Visto che mi chiedono sempre se Stefano sia davvero così bello dal vivo, posso dirvi che visto più da vicino è ancora più bello che in televisione. Saluto anche il Dottore: voi dovete sapere che conosco il dottore quando aveva tutti i capelli in testa e portava i pantaloncini corti!".

Poco dopo Carlucci ricorda: "Questa sera avremo come ballerina per una notte Belen!", e De Martino, con molta eleganza e il sorriso, commenta: "Fantastico, da vedere assolutamente, da non perdere". Una volta tornata l’attenzione sulla partita, il conduttore chiede al Dottore: "Ma lei davvero ha avuto i capelli? Non so se mi rabbrividisce di più la sua immagine con i capelli o con i pantaloncini".

