Affari tuoi, De Martino conduce di fretta (e canta Sanremo): "Ho altro da fare". Poi il colpaccio delle gemelle Nella nuova puntata del 4 marzo giocano le gemelle Ilaria e Letizia, che pur partendo male, vincono 50mila euro. De Martino conduce di corsa e trasloca su Rai 2

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Affari tuoi continua a tener compagnia ai telespettatori macinando ascolti da record e risponde presente anche nella serata di mercoledì 4 marzo 2026, con una nuova puntata in onda su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Ilaria e Letizia, pallavoliste gemelle da Gressan, nella Valle d’Aosta. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata 4 marzo 2026: cosa è successo

Herbert Ballerina si presenta: "Quando vado a cena con le ragazze non chiedo mai il numero di telefono, sono il galante della privacy". Per tutta riposta De Martino chiede scusa all’hater Giorgio, per il livello delle battute della sua spalla, che prosegue: "Ho inventato il cap-pelo, per aiutare i calvi". Le sorelle cominciano con i primi sei tiri, con i quali fanno indigestione di pacchi rossi e bruciano 75mila e 100mila euro. Il Dottore entra in gioco con un assegno da 20mila euro, definito "scarsetto" dalle concorrenti, che proseguono. Arriva il momento di Martina Miliddi, che dopo aver ballato, va a posizionarsi accanto ad Herbert. "Troviamo il pacco zero, così balliamo anche noi" dice De Martino, che azzecca la previsione e subito dopo proprio il pacco zero viene trovato, lasciando senza parole il conduttore: "Incredibile". "Io e il mio compare ci dobbiamo sbrigare stasera, che abbiamo altro da fare" continua De Martino, ricordando l’appuntamento di Stasera tutto è possibile, lo show che riparte questa sera in onda su Rai 2. Il brano "Per sempre si" di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026, risuona e De Martino canta, ripetendo lo slogan: "Perchè Sanremo è Sanremo". Tra un tiro e un altro, Ilaria e Letizia cancellano anche i 200mila e i 300mila euro, rimanendo con solo due rossi e l’incognita del pacco nero.

Affari tuoi, la vincita a sorpresa di Ilaria e Letizia

Dai piani alti arriva la proposta di cambio pacco, che le pallavoliste prendono al volo cedendo il pacco 12 per il 5. "Sei sicura di questo?" scherza De Martino, dopo la scelta delle concorrenti di andare dal pacchista del Molise detto "bimbo cattivo". "Sono sexy eh?" incalza il pacchista, mentre il conduttore si lamenta ironicamente: "Ma perchè vengono tutti qua?". La partita entra nel vivo e a tre pacchi dalla fine, le gemelle pescano il cambio dalle carte e scelgono di rifiutare la proposta, credendo nel pacco 5 scelto a gara in corsa. Nell’ultimo tiro prima della fase finale viene pescato il cap-pelo, che manda le sorelle a giocarsi il tutto per tutto con 50mila euro da un lato e 100 euro dall’altro, per un finale tuttosommato positivo, soprattutto visto l’inizio complicato. "Io sono già felice che non andate a casa con il cap-pelo" scherza De Martino, che poi mette la cornetta all’orecchio per ascoltare l’ultima mossa del Dottore: "Ci sono 25mila euro, ma questa vale se pescate la carta dell’offerta". Le gemelle pescano la carta del cambio e decidono di credere ancora nel pacco 5. La determinazione di Ilaria e Letizia viene premiata, infatti, le sorelle tornano a casa con 50mila euro, riscattandosi da una partita cominciata male.

