Affari tuoi, De Martino infuriato per colpa di Herbert: "Come ti permetti". Poi il (doppio) disastro finale
Nella nuova puntata del 4 maggio giocano Alessia e nonno Pierino, che giocano una partita sfortunata finita peggio: zero euro in cassa mentre De Martino deve fare i conti con il solito Herbert Ballerina
Affari tuoi non smette di emozionare e si ripresenta con una nuova divertentissima puntata in onda lunedì 4 maggio 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Alessia e nonno Pierino da Scapoli nel Molise. Scopriamo tutto quello che è successo.
Affari tuoi, puntata del 4 maggio 2026: cosa è successo
Stefano De Martino da il via alla partita della concorrente, che con i primi sei tiri brucia i 300mila euro, premio più importante del quiz. Il Dottore inizia con un assegno da 25mila euro, che viene tritato rapidamente nonostante la battuta di nonno Pierino: "Potremmo fare un sacco di viaggi ma faccio come Ponzio Pilato". "Io ve lo dico, quell’angolino li del Lazio nasconde brutte sorprese" commenta De Martino dopo l’uscita del pacco rosso da 200mila euro. "Ma come ti permetti" sbotta De Martino dopo il gesto di Herbert Ballerina che fa volare delle buste gialle che quasi sfiorano il conduttore. Tra un pacco e l’altro arriva anche il momento del ballo con Martina Miliddi, che diverte e si diverte con un ballo dal sapore latino-americano. Mentre Alessia lascia il pacco 7 per il 3, Pierino è il vero showman della serata, infatti, il nonno della concorente si diverte a ballare con De Martino sulle note di "Per sempre si" di Sal Da Vinci e dopo predice il pacco blu con Gennarino. "La partita comincia a essere interessante con questo tabellone" commenta il conduttore napoletano che subito dopo compila un altro assegno da 25mila euro, stessa cifra precedente che viene tritata da Alessia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Affari tuoi, il disastro di Alessia e nonno Pierino
"Io ho insistito a farti ascoltare nonno Pierino e anche questa volta ha avuto ragione" si diverte De Martino mentre svela il pacco blu da 50 euro chiamato proprio dal nonno di Alessia. Il Dottore torna alla carica con una seconda offerta di cambio, questa volta rigettata dalla protagonista odierna. Con due tiri sfortunati anche i 50mila e 100mila euro vanno in fumo e i due concorrenti pescano dalla carte un’altra offerta da 10mila euro, cifra molto più bassa che viene cestinata senza troppi pensieri. "Che disastro" commenta nonno Pierino dopo l’uscita dei 75mila euro, ultimo pacco rosso importante. "Dobbiamo sperare nel pacco nero, anche perché è un periodo di partite sorprendenti" incalza De Martino per sollevare l’umore dei due concorrenti. Anche la speranze riposte nel pacco nero si smaterializzano poco dopo e ad Alessia resta un unico rosso nel tabellone, ovvero quello da 15mila euro. La partita entra nel vivo con zero euro da un lato e l’ultimo pacco rosso dall’altro mentre il Dottore aggiunge pepe proponendo l’ultimo cambio della serata. "Dobbiam portare a casa i soldi per le spese dei viaggi di Nonno Pierino che fa il pendolare" scherza De Martino. Alessia accetta di cambiare ancora il pacco sperando di trovare i 15mila euro nell’altro pacco rimasto in gioco. Dopo una partita sfortunata, anche il finale non è da meno per Alessia,infatti, la concorrente finisce lasciando al Dottore anche i 15mila euro che aveva nel pacco 3 difeso dall’inizio. Dopo il "disastro" invocato da Nonno Pierino, altro disastro di Alessia, che chiude male la sua partita.
Potrebbe interessarti anche
Affari tuoi, spavento per Herbert Ballerina: lascia lo studio e De Martino lo rincorre: "Non preoccuparti"
Nella nuova puntata del 24 aprile gioca Francesca, che porta a casa 50mila euro offe...
Affari tuoi, De Martino si diverte ad imitare Francesca Fagnani e Herbert si fa male. Poi la vincita inattesa
Nella nuova puntata del 13 aprile giocano Sara ed Emanuele, futuri sposi che si fann...
Affari tuoi, De Martino cambia scaletta a causa di Martina Miliddi: "Arrivano telefonate". Ma la serata è un disastro
Nella nuova puntata del 29 marzo c'è Emanuela che parte male e finisce peggio con ze...
Affari tuoi, la richiesta inedita di Simone cambia le regole: De Martino rimpiazzato da Herbert Ballerina. Perché
Nella nuova puntata del 20 aprile c'è Simone, che gioca una partita sfortunata dall'...
Affari tuoi, Martina Miliddi interviene e regala una maxi-vincita: "Ringraziatela", De Martino a bocca aperta
Nella nuova puntata del 30 aprile gioca Silvia che sul finale porta a casa 50mila eu...
Affari tuoi, Herbert sostituisce De Martino e delude Alessia: "Volevo Stefano". Poi la vincita più amara
Nella nuova puntata del 8 aprile gioca Alessia da Brescia, che rifiuta una montagna ...
Affari tuoi, Jovanotti sbaglia tutto e minaccia la fuga: "Vado via". Poi la sorpresa di De Martino salva la serata
Nella puntata speciale del 10 aprile giocano Jovanotti e Gianni Morandi in una serat...
Affari tuoi, De Martino perfido e scatenato. Prima provoca Gerry Scotti: "Mi tatuo la ruota", poi imita Maria De Filippi
Nella nuova puntata del 27 aprile gioca Diego, in una partita sfortutnata salvata al...