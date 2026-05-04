Affari tuoi, De Martino infuriato per colpa di Herbert: "Come ti permetti". Poi il (doppio) disastro finale Nella nuova puntata del 4 maggio giocano Alessia e nonno Pierino, che giocano una partita sfortunata finita peggio: zero euro in cassa mentre De Martino deve fare i conti con il solito Herbert Ballerina

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Affari tuoi non smette di emozionare e si ripresenta con una nuova divertentissima puntata in onda lunedì 4 maggio 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Alessia e nonno Pierino da Scapoli nel Molise. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 4 maggio 2026: cosa è successo

Stefano De Martino da il via alla partita della concorrente, che con i primi sei tiri brucia i 300mila euro, premio più importante del quiz. Il Dottore inizia con un assegno da 25mila euro, che viene tritato rapidamente nonostante la battuta di nonno Pierino: "Potremmo fare un sacco di viaggi ma faccio come Ponzio Pilato". "Io ve lo dico, quell’angolino li del Lazio nasconde brutte sorprese" commenta De Martino dopo l’uscita del pacco rosso da 200mila euro. "Ma come ti permetti" sbotta De Martino dopo il gesto di Herbert Ballerina che fa volare delle buste gialle che quasi sfiorano il conduttore. Tra un pacco e l’altro arriva anche il momento del ballo con Martina Miliddi, che diverte e si diverte con un ballo dal sapore latino-americano. Mentre Alessia lascia il pacco 7 per il 3, Pierino è il vero showman della serata, infatti, il nonno della concorente si diverte a ballare con De Martino sulle note di "Per sempre si" di Sal Da Vinci e dopo predice il pacco blu con Gennarino. "La partita comincia a essere interessante con questo tabellone" commenta il conduttore napoletano che subito dopo compila un altro assegno da 25mila euro, stessa cifra precedente che viene tritata da Alessia.

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Affari tuoi, il disastro di Alessia e nonno Pierino

"Io ho insistito a farti ascoltare nonno Pierino e anche questa volta ha avuto ragione" si diverte De Martino mentre svela il pacco blu da 50 euro chiamato proprio dal nonno di Alessia. Il Dottore torna alla carica con una seconda offerta di cambio, questa volta rigettata dalla protagonista odierna. Con due tiri sfortunati anche i 50mila e 100mila euro vanno in fumo e i due concorrenti pescano dalla carte un’altra offerta da 10mila euro, cifra molto più bassa che viene cestinata senza troppi pensieri. "Che disastro" commenta nonno Pierino dopo l’uscita dei 75mila euro, ultimo pacco rosso importante. "Dobbiamo sperare nel pacco nero, anche perché è un periodo di partite sorprendenti" incalza De Martino per sollevare l’umore dei due concorrenti. Anche la speranze riposte nel pacco nero si smaterializzano poco dopo e ad Alessia resta un unico rosso nel tabellone, ovvero quello da 15mila euro. La partita entra nel vivo con zero euro da un lato e l’ultimo pacco rosso dall’altro mentre il Dottore aggiunge pepe proponendo l’ultimo cambio della serata. "Dobbiam portare a casa i soldi per le spese dei viaggi di Nonno Pierino che fa il pendolare" scherza De Martino. Alessia accetta di cambiare ancora il pacco sperando di trovare i 15mila euro nell’altro pacco rimasto in gioco. Dopo una partita sfortunata, anche il finale non è da meno per Alessia,infatti, la concorrente finisce lasciando al Dottore anche i 15mila euro che aveva nel pacco 3 difeso dall’inizio. Dopo il "disastro" invocato da Nonno Pierino, altro disastro di Alessia, che chiude male la sua partita.

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