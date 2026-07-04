Affari Tuoi, De Martino ruba l'idea a Gerry Scotti: tra i pacchi spunta il premio della Ruota della Fortuna Nella puntata del 4 luglio gioca Etel, che torna a casa con 22 mila euro e un nuovo super premio. De Martino copia l'idea di Gerry Scotti

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Tante emozioni grazie ad Affari tuoi, in onda con la nuova puntata di sabato 4 luglio 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Etel, praticante avocato dalla provincia di Bolzano accompagnata da mamma Daniela. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 4 luglio: cosa è successo

"Mi occupo di batteri, faccio il batterista", apre Herbert Ballerina, scatenando subito la reazione di De Martino: "Sei diventato prevedibile, ormai. Il pubblico ti ha anticipato". Dopo aver ricordato che la domenica è il giorno del consueto passo a due tra Herbert e Martina Miliddi, il conduttore dà il via alla puntata ascoltando la nuova invenzione del comico: "Oggi vi presento un’invenzione per i bambini: l’astuccio portapenne al sugo, per una merenda sempre pronta". Etel parte con il piede giusto trovando tre pacchi blu, che le permettono di tentare la fortuna per vincere un’automobile scegliendo tra due pacchi quello giusto. La concorrente individua proprio il pacco vincente e si aggiudica l’auto, assegnata per la prima volta nello show. "Vinta l’auto per la prima volta", sottolinea De Martino, che, proprio come il suo rivale Gerry Scotti nella Ruota della Fortuna, inserisce questo premio speciale all’interno del quiz dei pacchi. Con un inizio a suon di pacchi blu Etel risveglia il Dottore che offre subito 40mila euro. L’assegno viene tritato da mamma e figlia che puntano più in alto visto il tabellone molto positivo.

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Affari tuoi, la vincita di Etel e mamma Daniela

Dopo aver eliminato i pacchi rossi da 50mila e 75mila euro, Etel pesca il pacco di Martina Miliddi, scatenando l’entusiasmo dello studio, che assiste al consueto passo a due con Herbert sulle note di Barbie World degli Aqua. Il comico, travestito da Ken, manda in visibilio il pubblico e, al termine della coreografia, scherza: "Questa è l’ultima puntata che faccio". Dopo la fortuna inziale, la concorrente trova due tiri negativi eliminando rapidamente 200mila e 300mila euro. "Ci siamo rovinati con sti due tiri" commenta Stefano De Martino, che poco dopo propone il cambio pacco alle concorrenti. Nonostante il consiglio di mamma Daniela, Etel rifiuta e prosegue pescando un blu da 20 euro. La partita entra nel vivo e la concorrente cambia il pacco cedendo i 100mila euro pescati con il primo scambio e resta a giocarsi il tutto per tutto finale con Gennarino da una parte e l’incognita del pacco nero dall’altra. Il Dottore propone 22mila euro per chiudere la partita ed Etel accetta accontendandosi di un premio di tutto rispetto, soprattutto percheè accompagnato dalla vittoria della macchina per la prima volta nello show dei pacchi.

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