Affari tuoi, De Martino piange dal ridere: "Volete farmi morire", poi punge Martina Miliddi sull'abito Nella nuova puntata del 4 giugno gioca Daniela che parte male e finisce peggio al gioco della regione fortunata. De Martino show tra risate e battute esilaranti

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Affari tuoi torna ad emozionare e divertire con la nuova puntata in onda giovedì 4 giugno 2026 su Rai 1. A giocare con Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi arriva Daniela, impiegata nel Marketing dalla provincia di Pescara che si presenta accompagnata dalla sorella Annalisa, dipendente regionale nella vita. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 4 giugno 2026: cosa è successo

Si comincia con la freddura di Herbert Ballerina: "Io arrivo primo in ogni cosa che faccio, sono un primate" apre il comico mentre De Martino replica: "Pensavo primario ma ti sta bene primate effettivamente". Daniela comincia la partita nel peggiore dei modi bruciando i 300mila euro e scatenando De Martino: "Daniela hai la mano pesante eh". Lo show vero, oltre la partita, è come sempre quello del conduttore napoletano che prende in giro il pacchista del Veneto che racconta un suo aneddoto: "Morivamo dalla voglia di saperlo, io stanotte non ho chiuso occhio". La concorrente pesca anche i 50mila euro e i 75mila euro, complicando non poco la partita e scatenando la prima offerta della serata da 20mila euro, velocemente rifiutata. "Siete tutti testimoni, io vengo dal futuro" incalza De Martino dopo aver predetto e indovinato il pacco ballerina con Martina MIliddi all’interno. L’ex concorrente di Amici balla sulle note di "Sesso e Samba" scatenando il pubblico in studio.

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Affari tuoi, il finale disastroso di Daniela

"Visto il pantalone di Martina? lo abbiamo fatto con il trita assegni" scherza Stefano De Martino divertendo il pubblico con la battuta sul pantalone bucato della ballerina. Tornando alla partita, il Dottore offre nuovamente 20mila euro e riceve la stessa risposta negativa dalle due sorelle. Anche il pacco da 300mila euro, premio più importante del quiz dei pacchi, va in fumo e il Dottore torna alla carica con un assegno al ribasso da 12mila euro, che viene cestinato in 5 secondi da Daniela. "In questi 4 tiri dobbiamo aiutarle, partiamo con il mantra" dice De Martino che riesce a limitare i danni nel primo tiro delle sorelle. Con le altre tre chiamate le sorelle bruciano dal tabellone dei rossi anche i 20mila euro ma continuando a sognare i 100mila euro, cifra più alta rimasta ancora intatta. Dopo aver cestinato anche l’assegno da 15mila euro, Daniela si ritrova in mano l’offerta di cambio da parte del Dottore e decide di accettare prendendo il pacco 17 e cedendo il 16, che viene subito aperto dalla concorrente: "Gennarino non arriva, nel 16 ci sono 100mila euro" dichiara il conduttore, che subito dopo chiede a Daniela se vuole giocare per i 15mila euro rimasti o andare direttamente alla regione fortunata per puntare ai 100mila. Proprio quest’ultima strada è la preferita dalla sorelle, che tentano l’ultima spiaggia per portare a casa il massimo. "Voi mi volete far morire" dice De Martino con le lacrime agli occhi mentre non riesce a smettere di ridere dopo la risposta del Presidente, personaggio fisso del pubblico che invece di suggerire una regione dice Pescara. Le due sorelle scelgono il Trentino Alto Adige e Puglia ma purtroppo non riescono a portare a casa nulla. La partita cominciata male finisce con nessun premio in cassa.

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