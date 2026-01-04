Affari tuoi, De Martino sbotta con il pubblico: "Non c'è uno normale qua". Il Dottore regala un assegno nel finale Nella nuova puntata del 4 gennaio Danilo, insieme a mamma Annamaria, torna a casa felice con 26mila euro offerti dal Dottore. De Martino scatenato con il pubblico

La nuova puntata di Affari tuoi vede come protagonista Danilo, addetto vendita da Pescina in Abruzzo. Stefano De Martino accoglie in studio anche mamma Annamaria, commerciante in un’attività di abbigliamento della famiglia, che sarà accanto al concorrente per aiutarlo nella delicata scelta dei pacchi. Scopriamo insieme come è andata la nuova puntata in onda domenica 4 gennaio su Rai 1.

Affari tuoi, puntata 4 gennaio: cosa è successo

Stefano De Martino ricorda l’appuntamento del 6 gennaio, serata in cui andrà in onda una puntata speciale di Affari tuoi, con tanti premi e ospiti speciali. Herbert Ballerina scherza subito: "Avremo come ospite anche Al pacino" scatenando ilarità tra il pubblico. Danilo comincia la sua partita con il pacco numero 8 e procede ai primi classici sei tiri prima di sentire il Dottore. La prima sestina sembra scorrere liscia, ma purtroppo nel finale manda in fumo i 300mila euro e non scova Gennarino, che questa sera avrebbe assicurato un jackpot da 4mila euro. La prima mossa del Dottore è una proposta di cambio, rifiutata dal concorrente, che continua con altri tre tiri blu; 200, 10 e 5 euro. Il primo assegno della serata ammonta a 30mila euro, una cifra che non accontenta Danilo, che invita la mamma a tritare l’assegno. Mamma Annamaria consiglia il pacco del Trentino-Alto Adige (new entry) ed è certa che non farebbe del male al figlio con un rosso. De Martino non si fa scappare l’occasione per divertire il pubblico: "Ma è appena arrivato, chi lo conosce?!". Il nuovo arrivato spacchetta i 100mila euro, terzo premio più alto in palio che va in fumo.

Affari tuoi, De Martino sbotta con il pubblico e Danilo premiato dal Dottore

Il Dottore torna alla carica con la seconda proposta di cambio e mentre Danilo riflette sul da farsi, De Martino interpella i soliti Lupo e Thanat tra il pubblico e si sofferma su un nuovo componente vestito di tutto punto: "Ma uno normale qua dentro non c’è?" gli applausi si sprecano. Si torna concentrati sulla gara e Danilo decide di rifiutare il cambio pacco e anche l’offerta di 35mila euro arrivata poco dopo. Arriva il momento di giocare a carte e il concorrente pesca ancora un’altra offerta: "Ora per un tiro siamo a 30mila, torniamo indietro" dice il conduttore napoletano, ma anche questa proposta viene rigettata. Il Dottore questa sera vuole ripetersi e fa compilare un assegno da 35mila euro a De Martino dopo aver visto chiamare i 50mila euro. Danilo confida di credere nel pacco pescato all’inizio e vuole andare avanti fino in fondo. L’ultimo premio del podio, i 200mila euro, viene pescato e il Dottore torna più carico con un offerta da 15mila euro, che non viene presa in considerazione dalla coppia. La partita entra nella fase finale con due pacchi rimasti; 1 euro da un lato e 75mila dall’altra e ora la prossima mossa del Dottore diventa decisiva. Proprio sul finale Danilo decide di accettare l’assegno da 26mila euro dai piani alti per non correre il rischio di tornare a casa a mani vuote. Il pacco 8 tanto difeso fino all’ultimo mostra 1 euro e mamma e figlio tornano a casa felici di aver accettato l’ultimo assegno, che profuma di regalo da parte del Dottore.

