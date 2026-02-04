Affari tuoi, De Martino anticipa Carlo Conti e conduce un mini-Sanremo: puntata show (e finale sorprendente) Puntata canterina quella del 4 febbraio. C'è Natale, che tra una canzone e l'altra, porta a casa 32mila euro. De Martino a suo agio in questo mini-Festival

Nella puntata di Affari tuoi del 4 febbraio gioca Natale, pubblicitario dalla provincia di Brescia, con la passione per il canto. A supportarlo c’è il figlio Alessandro, social media manager. Scopriamo com’è andata la puntata all’insegna della musica, in onda, come sempre, su Rai 1.

Affari tuoi, puntata 4 febbraio: cosa è successo

Stefano De Martino passa la parola a Herbert Ballerina per l’apertura: "Io rubo le chitarre a Eric Clapton, sono un cleptomane", e poi presenta l’invenzione della serata, una sveglia perfetta per i dormiglioni: "Ho fatto la sveglia che non puoi spegnere, la pungi-sveglia". Abituato a cantare ogni volta che è stata chiamata in causa da pacchista, Natale non si tira di certo indietro ora che è concorrente e apre cantando con De Martino e il pubblico "Barbera e Champagne" di Giorgio Gaber, brindando con il conduttore, con tazze rigorosamente d’acqua. Si comincia con il piede giusto, infatti, arriva Gennarino nei primi tre tiri, il che assicura 6mila euro di Jackpot al concorrente. Motivo in più per festeggiare e cantare ancora, mentre Herbert raggiunge il concorrente e De Martino: "Quando mi ricapita, sono in mezzo a Natale e Santo Stefano". Altro pacco, altro brano, ovvero "Torpedo blu", cavallo di battaglia del concorrente. Dopo aver bruciato i 50mila euro, è il momento del Dottore, che inizia con un assegno da 37mila euro, che viene rifiutato.

Affari tuoi, la vincita finale di Natale: la trappola del Dottore

Altri rossi vanno in fumo, tra cui 200mila, mentre Natale scambia il pacco 6 con il 19. Scelta azzeccatissima, visto che il pacco lasciato, e chiamato subito, mostra Martina Miliddi. La ballerina si esibisce in un remix di "Maledetta primavera", brano che fa cantare ancora tutto lo studio. De Martino balla e canta partecipe e dimostra, ancora una volta, la sua affinità con le voci che lo vedrebbero ideale come futuro conduttore del Festival di Sanremo nel 2027, al posto dell’uscente Carlo Conti. Altre chiamate negative portano via i 100mila e i 300mila euro, mentre papà e figlio cambiano ancora e prendono il 17. Tocca alla pacchista Susanna spacchettare e immediatamente parte un altro brano dalla regia: "Susanna" di Adriano Celentano, per l’ennesimo momento di musica nello show dei pacchi. Quattro pacchi blu raddrizzano la partita e il Dottore offre 15mila euro, cifra non sufficiente a chiudere la partita. La partita entra nella fase finale, con 50 euro da un lato e 75mila dall’altro, mentre dai piani alti arriva l’ultimo assegno da 26mila euro. "Sono tanti, ci vuole tanto tempo per metterli via" dice Natale al figlio e decide di accettare. Il pacco dei concorrenti mostra i 75mila euro, per il rammarico di Alessandro, che aveva consigliato al padre di rischiare. Il Dottore ride sotto i baffi e salva quasi 50mila euro.

