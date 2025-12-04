Affari tuoi, De Martino terrorizzato: "Siamo rovinati, ci sbancano" Lucia si commuove e rovina tutto Nella puntata del 4 dicembre Lucia e mamma Costanza partono in quinta con soli pacchi blu poi la partita cambia e si devono accontentare di 15mila euro

Nuovissima ed emozionante puntata di Affari tuoi in onda giovedì 4 dicembre su Rai 1. A giocare questa sera con Stefano De Martino c’è in studio Lucia, ingegnere da L’Aquila in Abruzzo, accompagnata da mamma Costanza, insegnante di matematica e scienze. Scopriamo insieme cosa è successo nella partita della concorrente che inizia con il pacco numero 7.

Affari tuoi, puntata 4 dicembre 2025: cosa è successo

Lo show inizia: "Benvenuti al teatro delle Vittorie in Roma, la casa di Pippo Baudo" Stefano De Martino apre le danze con la solita frase omaggio al grande presentatore e chiede a Lucia di cominciare con i primi tiri. "So che non sei single del tutto, sei in trattativa mi hanno detto" rompe il ghiaccio il conduttore scherzando con la concorrente che conferma: "Vediamo come va". Herbert Ballerina non si fa scappare l’occasione e replica: "Dai vediamo come va" risate in studio da subito. Primo pacco aperto della serata è quello nero che nasconde 75 euro e fa iniziare con il piede giusto la gara. Mamma Costanza suggerisce subito il 17 e pesca 10 euro, seguito dai 50 euro. Arrivano altri tre pacchi blu che mandano in fumo 200, 500 e 100 euro e il Dottore decide di farsi vivo con la prima offerta che vale 39mila euro. "Una bella cifra ma vogliamo divertirci, qua si sta bene" mamma e figlia tritano l’assegno e proseguono sulla strada giusta visto che la chiamata successiva spacchetta 1 euro. Le prime chiamate rosse cominciano ad arrivare e dopo aver trovato 50mila e 75mila il Dottore si rifà vivo proponendo il primo cambio della serata: "Oltre ai calcoli ora entra in gioco il destino" dice De Martino proponendo la scelta a Lucia che rifiuta e va avanti confidando nel pacco 7 che fino ad ora ha portato bene. "Da così a così è cambiata la partita" commenta De Martino che risponde nuovamente al telefono per ascoltare le decisioni dai piani alti che ora fanno pescare la carta a Lucia, la quale trova un offerta. "Tre tiri adesso valgono 10mila euro" "Sono comunque soldi, ma io nella vita non mi sono mai arresa alle difficoltà, siamo ancora in gioco e vogliamo giocare, ringraziamo e rifiutiamo" con queste parole ed un pizzico d’emozione mamma e figlia continuano. Arriva anche il turno di Gennarino che arriva a riportare leggerezza dopo l’uscita dei tre pacchi rossi più alti in gioco, ovvero 100, 200 e 300mila euro che avevano demoralizzato mamma e figlia. "Vai dove ti porta il cuore" dice Costanza alla figlia e, visto anche l’andamento della gara, Lucia decide di accettare questa seconda offerta di cambio del Dottore e cede il pacco 7 per proseguire con il 2. Come spesso accade il pacco ceduto è la chiamata successiva e mostra 10mila euro. "Noi puntiamo ai 30mila quindi è positivo" incalza De Martino. Purtroppo proprio la speranza del presentatore viene cancellata dalla chiamata successiva che mostra proprio il premio più alto rimasto in palio. "Vuole giocare fino alla fine o vuole andare direttamente alla regione fortunata? chiede il Dottore alla concorrente che decide di voler continuare ad inseguire i 15mila euro rimasti tra i rossi ed evitare i 20 euro tra i blu. L’ultimissima offerta scritta da De Martino sull’assegno è di 5mila euro. "Ovviamente speravamo in una fine diversa, andiamo avanti fino alla fine" dice Lucia commossa dopo aver salutato e ringraziato lo staff della redazione e i suoi datori di lavoro che le hanno permesso di essere via per così tanti giorni.

Affari tuoi, De Martino terrorizzato da Lucia: "Ci sbancano" lei si emoziona e fa un disastro

Visto l’andamento della partita, con tanti pacchi blu andati in fumo sin dall’inizio, Stefano De Martino ha commentato e scherzato: "Queste ci sbancano stasera, sono un ingegnere e un insegnate di matematica" rivolgendosi al Dottore. Purtroppo per la concorrente la partita cambia e nella fase finale e mamma e figlia si devono accontentare dei 15mila euro. Una bella consolazione e una cifra utile per fare un bel viaggio di famiglia sottolinea il conduttore mentre Lucia, con le lacrime agli occhi,e mamma Costanza si abbracciano sorridenti anche se rimane l’amaro in bocca per i tanti pacchi rossi rimasti in gioco per molta parte della partita.

