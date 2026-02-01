Affari Tuoi, De Martino show: incidente e bacio a Martina. Poi taglia la puntata (ma Gerry Scotti lo sorprende) Affari Tuoi dura meno del solito e la concorrente festeggia grazie al pacco nero. Ecco cosa è successo nella puntata di sabato 31 gennaio 2026.

Puntata sprint per Stefano De Martino, che tiene banco per poco più di 40 minuti prima di passare la linea a The Voice Kids di Antonella Clerici. Nello studio Affari Tuoi va in onda la solita serata all’insegna dell’allegria e della suspense, coronata da un inaspettato lieto fine. Dopo un inizio disastroso, la concorrente della Valle d’Aosta sfodera un coraggio da leonessa, ribaltando le sorti di una partita che sembrava maledetta: ecco cosa è successo nella puntata di sabato 31 gennaio 2026.

Affari Tuoi, l’"incidente" a Stefano De Martino

Nello studio di Affari Tuoi c’è anche Herbert Ballerina, ormai tornato a imperversare nel programma dopo qualche giorno di assenza la scorsa settimana: "Ciao sono Herbert da Campobasso, di lavoro rubo ricette agli chef e le rivendo. Sono un ricettatore", è la sua presentazione (surreale) a inizio puntata. Poi illustra l’invenzione della serata, il ‘cadibraccia’:

"Molte volte noi veniamo aggrediti dalla depressione, e quando succede ci cadono le braccia. E quando succede come fai a vivere? Io ho inventato il cadibraccia"

Il comico indossa due braccia di un manichino collegate tra loro all’altezza delle spalle da una corda, quindi le lascia cadere a terra per mostrare quanto sia facile liberarsene. Peccato che i due finti arti cadano sul piede di De Martino, generando un finale di sketch perfetto. In realtà è evidentemente una gag costruita. Si capisce dall’inquadratura allargata dalla regia pochi secondi prima per mostrare bene la ‘scenetta’ e dal fatto che in realtà De Martino non venga realmente colpito dall’oggetto, sebbene poi saltelli dolorante per lo studio. Non una scenetta riuscitissima: comicità spicciola e forzata. L’impressione è che Ballerina sia un po’ in calo dopo i picchi geniali delle prime settimane, ma è vero anche che sfornare siparietti azzeccati ogni sera e in pochi secondi non è impresa facile.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 31 gennaio

Stavolta a giocare con De Martino è Johara da Nus, una parrucchiera valdaostana che vive con la mamma. Il suo accompagnatore è il fidanzato Emanuele, un ragazzone impiegato come addetto di impianti a fune oltre ad essere tecnico di MMA, uno sport da combattimento molto in voga negli ultimi anni. Dopo aver raccontato il loro primo incontro ("Ci siamo conosciuti a un matrimonio, dove lui era con la sua ex"), la concorrente inizia la sua partita e va subito malissimo. Nei primi 6 tiri ‘brucia’ 300mila, 50mila e 100mila euro, pochi minuti dopo fa fuori anche i premi da 75mila e 200mila euro. In pratica, prima del giro di boa della puntata si trova con solo 4 rossi in gioco (il più alto da 30mila euro), ma c’è ancora l’incognita del pacco nero che può raddrizzare la sua serata. Ed è proprio al pacco nero che la concorrente resta aggrappata fino alla fine, arrivando allo showdown finale con quello e il pacco da 10 euro. Il Dottore propone 22mila euro e Johara – che non ha mai perso il sorriso nonostante la jella che l’ha perseguitata nella puntata – osserva: "Sono dei soldi che fanno comodo, sempre. Ma io rischierei. Stasera sono stata una cecchina, ma voglio giocare. Speriamo che il coraggio venga premiato". Scopriamo subito dopo che la concorrente ha il pacco nero, che contiene 30mila euro. Il suo coraggio viene quindi premiato e torna a casa con un gruzzoletto inaspettato.

Martina Miliddi bacia Stefano De Martino (e il web sogna)

Tra i momenti clou della serata, l’ormai immancabile stacchetto musicale di Martina Miliddi. Stavolta la ballerina non sceglie un look particolarmente ‘osè’ ma si presenta in scena vestita ‘alla De Martino’, con camicia bianca e pantalone classico abbinato alla cravatta, imitando la ‘divisa’ d’ordinanza del conduttore di Affari Tuoi. L’ex Amici si esibisce sulle note di ‘Kiss’ di Prince, con tanto di bacio stampato sulla guancia del conduttore che ha mandato in estasi tanti fan sui social, che già pregustano una possibile love story tra i due: "C’è chi voleva essere lei e chi mente", scrive una spettatrice. E ancora: "Sì sono assaggiati. Hanno fatto bene entrambi". E qualcuno si domanda con un pizzico di cinismo: "Martina e Stefano tra quanto finiranno per essere paparazzati?".

De Martino ‘accorcia’ Affari Tuoi (e Gerry Scotti lo imita)

Oltre al feeling tra il conduttore e la ballerina di Affari Tuoi, sul web uno dei temi più discussi della serata riguarda il minutaggio della puntata. Ieri il gioco dei pacchi è andato in onda in modalità ‘sprint’, tanto che De Martino alle 21.20 ha già passato la linea ad Antonella Clerici. Una durata inconsueta, visto che in genere l’access prime time di Rai 1 dura almeno 20 minuti in più. Una novità, questa, notata e apprezzata sui social, dove da mesi l’eccessiva durata dei game show è un tema dibattuto. C’è chi scrive: "Questa è l’ora in cui dovrebbe finire sempre", oppure: "Bellissima partita, questo è l’orario giusto per finire la trasmissione bravi". Contemporaneamente, però, anche La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha chiuso in netto anticipo rispetto al solito (QUI il recap della puntata), evento ancora più raro visto che il suo show in genere sfora abbondantemente le 22. Stavolta, invece, il conduttore lombardo ha lasciato spazio a C’è posta per te di Maria De Filippi alle ore 21.20. "Durante la settimana dura un’eternità, il sabato corrono come i matti… Ma un equilibrio no?", scrive un telespettatore.

